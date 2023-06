Notre maison neuve a tellement de problèmes, de l’humidité aux RATS – c’est comme jouer au « bingo catastrophe »

Une maman FURIOUS affirme que vivre dans sa maison neuve, c’est comme « appeler à la maison pour un jeu de bingo en cas de catastrophe » après des années de problèmes persistants avec la propriété.

Tracy McFadzean, 41 ans, vit dans la propriété adaptée du domaine Muirend près de Stepps, Glasgow, avec son mari Robert, 35 ans, et sa fille Elise, 8 ans, depuis cinq ans.

Tracy McFadzen a des problèmes avec sa nouvelle maison depuis des années Crédit : Andrew Barr

La chambre avait de la moisissure noire Crédit : fourni

Les armoires de cuisine sont tombées du mur – deux fois Crédit : fourni

La porte d’entrée est trop petite pour un fauteuil roulant adulte pleine grandeur Crédit : Andrew Barr

Il y a un nouveau trou de rat sous le compteur de gaz Crédit : Andrew Barr

La maison n’a que cinq ans mais a été en proie à des problèmes Crédit : Andrew Barr

La famille s’est vu attribuer la propriété nouvellement construite par le North Lanarkshire Council en 2018 après que Robert se soit retrouvé dans le besoin d’utiliser un fauteuil roulant à plein temps pour une maladie de longue date.

Mais Tracy dit que la maison a été criblée de problèmes depuis que le trio a emménagé en tant que premiers locataires du conseil à occuper le bâtiment.

La famille dit qu’elle « se sent piégée » dans sa maison après avoir été confrontée à des portes inadaptées aux personnes handicapées, des armoires qui tombent des murs, de la moisissure noire et de l’humidité, un refus d’une place de parking pour personnes handicapées et même des RATS.

Et maintenant, Tracy – qui s’occupe à plein temps de l’ex-mécanicien Robert – dit qu’elle est à bout de nerfs après la réapparition de rongeurs.

Elle a déclaré au Scottish Sun: « Cet endroit était censé être un nouveau départ et tout ce qu’il a été est un cauchemar complet avec un problème après l’autre.

« Et chaque fois que je contacte le conseil, leur réponse est toujours complètement décevante. »

Tracy a décrit les problèmes avec la propriété comme une «carte de bingo» de problèmes alors qu’elle tente de les résoudre individuellement.

Elle a poursuivi: « Au cours des deux premières semaines d’emménagement, les armoires de cuisine sont tombées du mur – et encore deux ans plus tard, endommageant le sol et les surfaces de la cuisine pendant le verrouillage lorsque nous n’avons pas pu les réparer.

« La porte d’entrée est trop lourde et trop petite pour être utilisée avec un fauteuil roulant de taille normale.

« Et nous avons passé plus d’un an à essayer d’obtenir une porte convenablement accessible pour la maison.

« Je me sens obligé de refuser les options proposées par les autorités locales car elles ne correspondent pas à la chaise de Robert et le cadre doit être plus large.

« Nous avons également eu de la moisissure noire et de l’humidité dans la deuxième chambre – cela a saigné à travers les murs intérieurs jusqu’à la maçonnerie à l’extérieur, j’ai peur que ma petite fille en tombe malade. »

Tracy dit qu’elle s’est également vu refuser une place de stationnement pour handicapés pour Robert en raison du fait que les routes n’ont pas été officiellement adoptées par le conseil.

Elle a ajouté: « Nous n’avons pas pu obtenir de place de parking, il est donc difficile de quitter la maison avec le fauteuil roulant de Robert. »

Mais Tracy dit qu’elle est à bout de souffle après que les RATS aient rongé l’intérieur de sa voiture et qu’elle ait été enterrée sous le périmètre de la propriété.

Et malgré le coulage de béton dans les trous laissés par les rongeurs, les nuisibles sont revenus.

Elle a expliqué: « Nous avons eu des rats dans le jardin arrière, c’est dégoûtant, c’est parce que la maison est construite.

« Je viens de trouver un nouveau trou de rat sur le côté de la propriété ce matin, donc c’est certainement un problème permanent ! »

Le North Lanarkshire Council a répondu aux problèmes des McFadzean après que le Scottish Sun soit entré en contact.

Un porte-parole du conseil a déclaré: «Une porte plus large a été commandée pour sa maison, les réparations de la cuisine ont été achevées en 2020 et des travaux d’imperméabilisation ont été effectués à la maison en 2021 à la suite d’une visite de notre équipe de lutte antiparasitaire.

« Le 6 juin 2023, le locataire a appelé notre centre de service client pour demander une nouvelle visite de la lutte antiparasitaire. Nous traiterons cela.

« Nous avons inspecté la maison de notre locataire en janvier de cette année suite à des problèmes d’humidité et avons organisé une inspection spécialisée.

« Il y avait un problème de condensation et nous avons appliqué de la peinture anti-moisissure sur les murs de sa chambre et émis des conseils sur la ventilation.

« Nous avons de nouveau rendu visite à la locataire le 7 juin et elle nous a confirmé que tous les problèmes d’humidité étaient résolus et qu’elle était satisfaite des travaux que nous avons effectués.

« Nous continuons à soutenir notre locataire et lui avons transmis un nom et un numéro de contact pour discuter de tous les aspects de son logement, y compris faire une demande pour une place de stationnement attribuée. »

