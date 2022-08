Notre maison est partie en fumée, laissant mon fils piégé après que la bougie de 13 £ de sa fille ait déclenché un incendie terrifiant – soyez prévenu

Une maman au CŒUR BRISÉ a lancé un avertissement urgent aux autres parents après que sa maison a pris feu, piégeant son fils de 12 ans.

Jerri Bosley de Taunton, Somerset, a échappé de peu à l’incendie de la maison avec ses enfants qui a commencé avec un cadeau de 13 £ de TikTok.

Jerri Bosley, sa fille de 17 ans et son fils de 12 ans ont échappé de peu à l’incendie de la maison Crédit : Caters

Toute la maison était engloutie par la fumée Crédit : Caters

Les flammes ont laissé la maison gravement endommagée Crédit : Caters

L’ancienne administratrice des rendez-vous du NHS a acheté à sa fille de 17 ans des bougies qu’elle voulait de l’application de partage de vidéos.

Mais c’est ce cadeau de Noël branché qui a mis le feu à la maison familiale.

En quelques instants, Jerri a été piégé à l’étage alors que la terrasse victorienne prenait feu.

La fille adolescente a désespérément aidé son petit frère à sortir par la fenêtre du premier étage et à descendre le toit d’une extension pour échapper à la fumée.

Heureusement, les pompiers se sont précipités à la rescousse de Jerri et la mère s’est échappée avec juste des coupures et des ecchymoses.

Deux ambulances ont vérifié la famille qui était en grande partie indemne, bien que le fils de Jerri ait inhalé beaucoup de fumée.

Les trois d’entre eux ont été placés dans un hôtel pendant deux semaines pendant que le conseil organise un hébergement d’urgence pour eux.

Jerri, bien que “traumatisée”, est déterminée à diffuser ses paroles d’avertissement aux autres parents.

La catastrophe s’est produite lorsque la fille de Jerri, Teagan, est sortie dans le jardin alors qu’une bougie parfumée brûlait dans sa chambre.

Soudain, la fumée emplit la maison.

Jerri a déclaré: “J’étais dans ma chambre lorsque le nettoyeur a crié dans les escaliers qu’il y avait un incendie, j’ai immédiatement couru en bas et découvert le feu dans la chambre de ma fille. Il a dû brûler pendant une minute ou deux, maximum.

“J’ai réalisé que ma fille était dehors mais je savais que mon fils, TJ, était dans sa chambre à l’étage.

“J’ai couru à l’étage pour le chercher, mais je n’ai pas pu accéder à sa chambre, qui était juste au-dessus du feu.

“Je me suis retourné et j’ai rencontré un épais nuage de fumée noire, c’était terrifiant, j’essayais de crier pour mon fils par-dessus le fort crépitement et l’explosion des fenêtres dans toute la maison.”

La maman de deux enfants a ajouté: “Les cris de sa chambre étaient déchirants.

“Heureusement, ma fille a grimpé sur l’extension qui se trouve sous la fenêtre de sa chambre et l’a aidé à s’échapper. S’ils avaient littéralement été une minute plus tard, la lucarne de l’extension aurait explosé et il n’y aurait eu aucune chance de le faire sortir. .

“J’étais coincé dans ma chambre et quand les pompiers sont finalement arrivés à la maison, ils m’ont aidé à sortir de ma fenêtre, ce qui a pris beaucoup de temps pour essayer de placer l’échelle en toute sécurité pour que je puisse m’échapper…

“C’était juste une expérience absolument déchirante et cela nous a tous laissés très traumatisés, je n’ai pas pu m’arrêter de trembler jusqu’à midi ce soir-là.”

Maintenant, Jerri persuade d’autres parents de jeter leurs bougies TikTok qui, selon elle, ne sont pas sûres.

Jerri a déclaré: “Toute l’expérience a été absolument terrifiante.

“Mon fils ressemblait à Oliver Twist, il était couvert de suie, il est encore très mal à cause du feu et je pense qu’il pourrait avoir une infection pulmonaire à cause de toute la fumée inhalée.

“Je sais que ces types particuliers de bougies sont une tendance actuelle et très populaires sur Tiktok, c’est pourquoi j’essaie de sensibiliser à leurs dangers.

“Mes enfants et moi-même avons eu beaucoup de chance de pouvoir échapper à nos vies, mais je crains que la prochaine personne à qui cela arrive ne soit pas aussi chanceuse. Si vous possédez ces bougies, jetez-les s’il vous plaît !

“Je ne comprends pas pourquoi les bougies peuvent être vendues sans réglementation. N’importe qui peut créer une entreprise et les vendre, et je pense vraiment que cela devrait être quelque chose qui doit être vérifié pour la sécurité incendie avant d’être vendu.”

La famille de trois personnes a été submergée par l’amour et la gentillesse de leurs voisins, qui ont fait don de vêtements et de colis alimentaires après l’épreuve.

Les amis et la famille ont également créé une page gofundme pour aider Jerri et ses enfants à remettre leur vie sur les rails.

Teagan a aidé TJ à échapper aux flammes Crédit : Caters

TJ, 12 ans, était couvert de suie Crédit : Caters

La cuisine était couverte de fumée Crédit : Caters

La cuisine avait aussi l’air noire après les flammes Crédit : Caters

Le salon a été détruit par le feu Crédit : Caters