Notre maison est couverte de punaises de lit… mon enfant de deux ans est couvert de piqûres et les exterminateurs ne peuvent pas aider

Une maman a raconté comment son enfant de deux ans a été laissé couvert de piqûres de punaises de lit après que des parasites hématophages ont envahi leur maison.

Antonia Selby, 28 ans, affirme que son enfant a été « mangé vivant » malgré les tentatives répétées des contrôleurs antiparasitaires pour éliminer la horde à Swindon, Wilts.

Antonia Selby, 28 ans, avec le jeune Odin

Il a été laissé couvert de piqûres de punaises de lit Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Les petites bestioles ont envahi leur maison Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Cela fait suite à des informations de la semaine dernière faisant état de la découverte d’insectes carnivores dans le métro de Londres et dans un bus à Manchester.

Antonia vit avec son partenaire et leurs trois enfants, Loki, deux mois, Faye, un an et Odin, deux ans, à Swindon.

Sur les 12 appartements de leur immeuble de trois étages dans le quartier de Penhill, plusieurs sont infestés de punaises de lit.

Antonia a déclaré : « Nous avons remarqué qu’Odin avait ces taches rouges de toutes tailles différentes qui étaient plates, couvraient de grandes zones de son corps et le démangeaient.

«Je pensais juste qu’il avait une allergie ou un problème de peau et que c’était peut-être la lessive ou quelque chose du genre, ça disparaîtrait bientôt.

« Ce n’est pas le cas, mais un week-end, nous sommes partis et la peau de mon fils s’est complètement éclaircie – jusqu’à ce que nous rentrions à la maison et qu’il soit à nouveau couvert. »

Antonia a ajouté : « J’ai retourné le canapé et je les ai trouvés.

« La municipalité a envoyé une entreprise de lutte antiparasitaire qui a pulvérisé la pièce et nous avons dû rester dehors pendant cinq heures. Cela a été fait deux fois maintenant mais ils reviennent après quelques jours.

« Quelques voisins ont eu des infestations pires et ont même jeté leur matelas avec une pancarte avertissant les gens de ne pas le prendre. Même la municipalité ne l’acceptera pas s’il y a des punaises de lit.

Antonia, en larmes, a raconté que si elle s’assoit sur le canapé, elle continue de démanger à l’idée que l’un des insectes est sur elle, elle a comparé cela à l’idée que des araignées rampent sur elle.

Elle a déclaré : « Nous avons peur de ne jamais pouvoir nous en débarrasser, et Odin se gratte toujours. Nous avons même acheté un nettoyeur vapeur mais rien ne fonctionne.

«Je suis devenu déprimé, stressé et je fais des cauchemars de punaises de lit géantes, c’est horrible, l’effet que cela a sur la santé mentale des gens est horrible.

« Nous avons contacté l’agent du logement et chaque fois que j’essaie, nous n’obtenons pas de réponse. Nous sommes simplement ignorés. Nous détestons cette horrible maison, nous voulons juste partir.

Ailleurs au Royaume-Uni, des punaises de lit ont été repérées dans des trains à Londres et à Manchester, faisant craindre que le pays ne connaisse une infestation d’une ampleur similaire à celle de la France.

La France vient d’accueillir de nombreux visiteurs britanniques ayant accueilli la Coupe du monde de rugby et la Fashion Week de Paris, renforçant les risques de voyageurs les ramener dans leurs bagages.

On estime qu’un foyer français sur dix serait infesté.

« Au Royaume-Uni, les services de lutte antiparasitaire ont signalé une augmentation du nombre d’appels, certains qualifiant la race actuelle de « super punaises de lit ».

Les insectes aiment s’incruster dans les tissus, les plinthes et les tissus d’ameublement.

Les preuves d’une infestation comprennent des taches sombres laissées sur les meubles ou les murs.

Simon Berenyi est propriétaire de Pale Horse Pest Control, basé à Bristol.

Il a déclaré que les premiers signes de la présence de punaises de lit sont des taches de « sang » sombres sur la literie et une réaction aux piqûres, bien que tout le monde ne montre pas de réaction, expliquant pourquoi certaines personnes n’ont pas de marques de morsure.

Simon a déclaré qu’une fois qu’une maison est traitée avec des pesticides, une élimination complète n’est pas garantie et les habitants doivent vérifier chaque jour la présence d’autres insectes. Environ 30 pour cent des bâtiments nécessitent des visites supplémentaires.

Il a déclaré : « Les immeubles à logements multiples sont particulièrement difficiles à traiter car tout le monde n’est pas aussi cohérent dans les contrôles.

« La clé pour éviter une épidémie est l’éducation. Lorsque le problème est porté à la connaissance du public, c’est

une chance pour les gens de prendre conscience de ce qu’il faut rechercher. C’est bénéfique pour nous de regarder la France car elle nous apprend où nous ne voulons pas être.

« Beaucoup de gens pensent encore que les punaises de lit sont microscopiques et invisibles à l’œil nu, mais les signes et les insectes eux-mêmes sont évidents si vous les recherchez.

« Le gouvernement devrait chercher à établir un code de conduite, surtout lorsqu’il s’agit d’immeubles à logements multiples. De nombreux conseils ont complètement cessé de financer la lutte antiparasitaire ou l’ont réduit, de sorte qu’ils n’offrent pas toujours aux gens l’aide et le soutien dont ils ont besoin.

Un porte-parole du conseil d’arrondissement de Swindon a déclaré : « Le bien-être de nos locataires est extrêmement important pour nous.

« La dernière fois que notre locataire nous a contactés, c’était en juillet, lorsque nous avions demandé à un contrôleur antiparasitaire de traiter sa maison. Elle a reçu les coordonnées du contrôleur antiparasitaire si le problème se reproduisait, mais celui-ci n’a reçu aucun autre appel.

« Nous avons également traité deux autres propriétés et aucun autre problème ne nous a été signalé entre-temps.

« Les punaises de lit sont notoirement difficiles à traiter et, dans certains cas, plusieurs visites de contrôleurs antiparasitaires peuvent être nécessaires pour éradiquer le problème. Nos locataires ont été informés des mesures qu’ils peuvent prendre pour atténuer le risque d’infestation.