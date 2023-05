Notre maison du conseil a été dépassée par des «super rats» – j’ai moi-même attrapé SIXTY… Je suis gêné d’avoir des visiteurs

UNE FAMILLE dont la maison du conseil a été prise en charge par des « super rats » dit avoir piégé une soixantaine de rongeurs et est gênée d’avoir des visiteurs.

Sharina Reaney, son mari John et leurs trois enfants vivent leur « pire cauchemar » depuis plus d’un an après que les parasites ont envahi leur maison.

Sharina Reaney et son mari John disent que leur appartement a été envahi par des super-rats 1 crédit

Sharina affirme qu’elle a elle-même attrapé 60 rats 1 crédit

Sharina a déclaré que les rats avaient mâché ses placards pour accéder à sa nourriture 1 crédit

Les rats porteurs de maladies se sont frayés un chemin à travers le bois et le plâtre dans leur maison de Norwich, Norfolk.

Et une fois à l’intérieur, les rongeurs ont détruit des centaines de livres de meubles et de nourriture.

La famille sinistrée a supplié le conseil de faire quelque chose contre l’infestation et a même souligné qu’elle avait piégé plus de 60 rats.

Mais il a fallu 14 mois à leurs propriétaires, la Broadland Housing Association, pour répondre à leur appel à l’aide.

Sharina, 44 ans, dit qu’elle peut toujours voir des rongeurs se déplacer derrière les placards et les murs de sa cuisine, les propriétaires semblant incapables d’éradiquer complètement le problème.

La maman « pétrifiée » a déclaré que la situation était devenue un « grave danger pour la santé » pour leur famille.

S’adressant exclusivement à The Sun, elle a déclaré: « C’est dangereux de vivre ici. Je suis pétrifiée par les rats, c’est donc mon pire cauchemar – à chaque fois que je suis allée dans la cuisine, je pouvais les entendre – et après que le poison a été déposé, je pouvais les sentir. aussi.

« Le poison agit et tue les rats, mais leurs corps en décomposition dégagent une odeur épouvantable.

« Notre chien Milo devenait fou en essayant de les atteindre. Nous avons ce problème depuis plus d’un an maintenant et le désordre que les rats laissent avec leurs excréments est épouvantable et doit être nettoyé immédiatement.

« Je les ai vus courir sur le sol et ils ont littéralement mâché nos placards pour atteindre la nourriture là-bas. »

Sharina a poursuivi: « Nous avons eu des agents de lutte antiparasitaire ici au moins 15 fois au cours de l’année dernière et ils disent qu’il y a des trous sous le sol de la cuisine qui laissent entrer les rats. Ils en ont bloqué un mais les rats ont simplement creusé un autre trou pour entrer. .

« Cela devient un grave danger pour la santé – notre fille de 16 ans a dû être hospitalisée pendant deux jours avec des symptômes comme la fièvre glandulaire et la maladie de Weils, transmise par les rats. »

Et la maman a dit que l’épreuve « épouvantable » l’avait laissée trop embarrassée pour inviter des copains.

Elle a ajouté: « C’est vraiment gênant de ne même pas pouvoir inviter des gens à cause du problème des rats.

« J’ai été en arrêt de travail pendant un mois à cause de l’effet que tout cela a eu sur moi – ça a été une expérience épouvantable. »

Sharina, qui travaille comme praticienne de soutien à l’apprentissage au City College Norwich, dit que l’association de logement lui a dit qu’elle n’avait pas assez de fonds pour remplacer le sol de la cuisine dans leur maison de quatre lits à 520 £ par mois.

Une porte-parole de la Broadland Housing Association a déclaré: « L’un de nos collaborateurs s’est rendu sur la propriété et a effectué des travaux pour combler certains trous autour du linteau la semaine dernière.

« Le responsable chargé de ces travaux prendra contact avec Mme Reaney et fixera un rendez-vous pour aller inspecter les travaux et ses placards de cuisine.

« Nous nous excusons auprès de Mme Reaney pour ce problème, mais espérons que les travaux qui ont été effectués résoudront le problème une fois pour toutes. »

Les entreprises de lutte antiparasitaire de la région accusent une nouvelle souche de «super rats» résistants au poison d’augmenter la population de rongeurs britanniques et affirment que la vermine pénètre de plus en plus dans les maisons et les jardins autour de Norwich.

Andrew Dellbridge, directeur d’Ace Pest Control, a déclaré : « Il s’agit d’un problème à l’échelle nationale – les rats s’habituent aux appâts qui sont distribués soit au niveau national, soit par des professionnels.

« Cette zone est l’un des comtés désignés où il existe une résistance connue aux appâts empoisonnés et avec l’explosion démographique, c’est alarmant.

« Les gens devraient toujours demander conseil à un professionnel sur ce qu’il faut faire avant de faire face eux-mêmes à une infestation de rongeurs. »

Alors que le propriétaire du centre local de sauvetage de la faune, Kevin Murphy, a déclaré que les rats sont câblés pour survivre et se sont adaptés pour vivre dans toutes sortes de conditions.

Il a déclaré: « Des contrôles appropriés doivent être mis en place pour les empêcher de se reproduire et de transmettre des gènes voyous.

« Mais certains rats auraient développé une mutation génétique qui les rend résistants aux poisons conventionnels. »

Cela survient alors que les habitants de la pire région du Royaume-Uni pour les invasions de rats ont affirmé qu’il y avait des milliers de rongeurs « 2,5 pieds » dans leur ville.

Swansea, au Pays de Galles, a récemment remporté le titre indésirable de zone la plus infestée de rats du pays, enregistrant plus de 16 000 vermines.

Il y a maintenant plus de 150 millions de parasites infectés par la maladie à travers la Grande-Bretagne – dont certains aussi gros que des chats.

Les rats ont causé des centaines de livres de dégâts