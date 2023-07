Notre maison de rêve est devenue un cauchemar et nous pensions que nous serions tués, dit un couple après qu’un voisin a été emprisonné pour abus

Un voyou a dit à un retraité qu’il « amenerait une armée de Ballina » pour le terroriser pendant une campagne d’intimidation d’un an.

Mais la décision de Justin Cawley de cibler le propriétaire de la pépinière Ray Moore, 74 ans, est revenue le hanter vendredi après avoir été emprisonné pendant deux ans, dont un avec sursis, pour harcèlement au Castlebar Circuit Court, Co Mayo.

Margaret et Raymond Moore ont été soumis à une campagne d’abus d’un an par le voisin Justin 1 crédit

Voisin d’enfer Justin Cawley

La procédure judiciaire de vendredi a également appris comment sa victime avait secrètement enregistré Cawley lui criant des injures le 16 octobre 2019.

Dans l’échange, Cawley, 32 ans, a crié: « Homme, femme et enfant. Un mot et je te tue. Pierre morte morte. Mort signifie mort. »

Bien que Cawley ait été emprisonné pour harcèlement, il a également été condamné à une peine de six mois pour délit de conduite et abus d’un Garda en mai 2020.

À cette occasion, il a qualifié l’officier de « pédophile et de pervers » avant d’être arrêté.

Sa peine pour abus de la Garda et infractions au code de la route signifie qu’il purgera un an et demi de prison.

S’adressant exclusivement à l’Irish Sun, M. Moore, qui a créé son entreprise de pépinière il y a quinze ans, a raconté comment son bourreau « méritait d’aller en prison ».

Le jardinier a déclaré: « Ma femme Margaret et moi avons subi des niveaux horribles d’abus et d’intimidation et nous voulons juste continuer notre vie.

« Je pense qu’une peine privative de liberté était méritée dans cette affaire et cela montre également à quel point des abus de cette nature ne seront pas tolérés par les tribunaux.

« Je me suis sentie terrifiée et traumatisée depuis le début des abus – nous vivions un cauchemar et avions même peur de sortir dans notre propre jardin.

« J’ai presque 75 ans et peut-être que si j’étais plus jeune, j’aurais mieux résisté à ses brimades.

« Cette longue chaîne d’événements et d’intimidations m’a épuisé. Je croyais vraiment qu’il me tuerait et après qu’il ait menacé de faire venir une armée de Ballina, j’avais peur de sortir. Chaque fois qu’un véhicule passait devant notre maison en roulant lentement, nous allions à pièces. »

La femme de l’homme d’affaires innocent a également raconté comment sa vie avait changé au-delà de « toute reconnaissance ».

« LONGUE ÉPREUVE »

Elle a ajouté: « Lorsque Justin Cawley a emménagé à nos côtés, notre vie a changé au-delà de toute reconnaissance.

« Cette longue épreuve a eu un effet si profond sur moi.

« Notre maison sur la rive du Lough Conn une fois que notre rêve est devenu un cauchemar – je ne me sentais plus en sécurité ou je ne voulais même pas rester.

« Quand je dormais, je souffrais de cauchemars terrifiants. J’essayais de rester éveillé au cas où je ne l’entendrais pas s’il venait de nous. Cela m’a complètement vidé et me sentais malade.

« Une fois confiante et extravertie, je suis devenue très anxieuse et recluse. J’ai l’impression que je ne serai plus jamais la femme que j’étais autrefois. Toute cette épreuve a laissé un effet indélébile sur moi. »

La campagne d’intimidation de Cawley consistait à laisser un brochet mort dans leur allée, à faire de fausses allégations aux Gardai selon lesquelles ils cultivaient du cannabis, à accuser à tort Margaret d’avoir jeté des pierres sur la fenêtre de la chambre de son enfant et d’avoir contacté une station de radio locale pour jouer une chanson associée aux funérailles.

FAUX RAPPORTS

D’autres formes d’abus comprenaient les cibler dans un incident de rage au volant, faire de faux rapports à la planification et mentir qu’il avait été agressé par Ray.

Le premier rapport d’abus a été signalé à Gardai le 26 octobre 2019 et a duré plus d’un an jusqu’à son arrestation.

L’intimidation a commencé peu de temps après que Cawley a acheté un petit terrain – situé à côté de la maison et de l’entreprise du couple et y a installé une caravane.

À l’heure actuelle, la caravane reste sur le site et est maintenant en vente.

Cela a commencé par des intrusions sur leurs terres et des violences verbales avant de dégénérer.

MENACES DE TUER

Un dossier a ensuite été envoyé au directeur des poursuites pénales qui a décidé que Cawley devait être accusé de harcèlement.

Cawley a également été initialement accusé d’avoir proféré des menaces de mort avant de plaider coupable à l’accusation de harcèlement.

M. Moore a également rendu hommage à la communauté locale pour son soutien.

Il a ajouté : « Le soutien que nous avons reçu de nos amis, de notre famille et de la communauté locale a été fantastique.

« Nous savons que certains de nos voisins ont également subi des abus, mais ils nous ont soutenus.

« Je tiens également à remercier l’équipe d’enquête de Garda d’avoir été à nos côtés à chaque étape du processus et d’avoir mené une enquête très approfondie. »

L’enquête sur l’intimidation a été menée par Garda Patrick Coleman de Foxford Garda Station sous le commandement du surintendant Joe Doherty et du surintendant Gary Walsh. Les enquêtes de la station Ballina Garda ont également été impliquées dans l’enquête.

Ray travaillant dans sa pépinière, où il a été pris pour cible