Notre magnifique ville balnéaire est appréciée des touristes en été – mais notre vie a été transformée en enfer par un conseil paresseux

Les propriétaires FUMING ont critiqué leur conseil « pathétique » pour avoir fait de leur ville balnéaire populaire un cauchemar.

Les habitants ont comparé Burlington Road à Swanage, Dorset à une jungle et en ont assez des trottoirs envahis par la végétation tandis que les troncs d’arbres se répandent dans la rue.

Les résidents sont obligés de marcher sur la route car les rues deviennent impossibles à utiliser Crédit : BNPS

Les habitants ont comparé Burlington Road à Swanage, Dorset à une jungle – mais personne ne les aidera Crédit : BNPS

Ils ont demandé de l’aide au Dorset Council, mais jusqu’à présent, rien n’a été fait, selon des habitants désespérés.

Les mamans avec des poussettes et des utilisateurs de fauteuils roulants trouvent les rues couvertes de mauvaises herbes presque impossibles à naviguer et sont mises en danger en utilisant la route à la place.

Les propriétaires choqués ont blâmé les compressions du conseil pour le problème en cours et vivent dans la crainte de perdre le tourisme essentiel dans la région.

Un résident en colère, Steve Brickstock, a déclaré: « Absolument pathétique et encore un autre exemple du peu que nous recevons réellement localement pour notre taxe d’habitation. »

Une autre locale furieuse, Anne Wood, a affirmé qu’elle avait signalé le problème au Dorset Council.

« Toute la rue a besoin d’être coupée. J’ai vu une jeune mère avec son bébé dans une poussette devoir marcher dans la rue parce qu’elle ne pouvait pas monter le chemin », a-t-elle ajouté.

« Je me suis plaint et je me suis plaint au conseil en vain. »

Un troisième propriétaire désespéré a déclaré: « Si vous essayez de le traverser, vous vous retrouvez avec un visage plein de feuilles et d’insectes.

« Quelqu’un en fauteuil roulant n’a aucune chance.

« À ce stade de l’été, le conseil l’a généralement réduit, mais rien ne s’est passé.

« Vous vous demandez à quoi sert notre taxe d’habitation. »

Un porte-parole du Dorset Council a déclaré: « Nous gérons plus de 200 000 arbres dans la région du Dorset Council, dont environ 50 000 sont des citrons verts qui ont tous poussé excessivement récemment.

« Dès que nous avons été mis au courant de la situation à Burlington Road, nous nous sommes rendus sur les lieux et avons abattu un arbre qui constituait un danger immédiat.

« Notre petite équipe, qui traite les problèmes le plus rapidement possible dans le comté, retournera à Burlington Street au début de la semaine prochaine pour réduire et supprimer des branches. Le conseil municipal de Swanage a également gentiment accepté d’aider à supprimer certaines branches demain (vendredi) .

« En attendant, nous remercions tout le monde pour leur patience et les assurons que nous traiterons cette affaire aussi rapidement que possible. »

