Notre lune de miel de rêve a été gâchée après qu’un incendie de forêt ait détruit la vue de notre hôtel – cela ressemblait à une friche apocalyptique

La lune de miel de rêve d’un COUPLE s’est transformée en cauchemar lorsqu’ils ont découvert que leur destination avait brûlé dans un feu de forêt mortel.

Les jeunes mariés Alecz Finch, 50 ans, et Colin Finch, 60 ans, ont déclaré que leur belle escapade en forêt ressemblait à un “terrain vague apocalyptique”.

Les nouveaux mariés Alecz Finch, 50 ans, et Colin Finch, 60 ans, ont été dévastés alors que leur lune de miel s’enflammait Crédit : Kennedy News

La forêt environnante avait brûlé au sol dans un incendie meurtrier un an avant leur arrivée Crédit : Kennedy News

Le couple a déclaré que l’escapade de vacances ressemblait à une « friche apocalyptique » Crédit : Kennedy News

Ils prétendent que le Julian Forest Suites à Dalaman, en Turquie, fait toujours l’objet d’une publicité Crédit : Kennedy News

Le couple a réservé une lune de miel de dernière minute au Julian Forest Suites à Dalaman, en Turquie, juste un mois avant de se marier en septembre.

Le couple a choisi l’hôtel spécifiquement pour le paysage verdoyant, le site Web de TUI le décrivant comme “frangé de montagnes d’un vert profond sur trois côtés”.

Mais Alecz dit qu’elle a fondu en larmes lorsqu’elle a été confrontée au paysage brûlé “sombre et stérile” qui ne ressemblait en rien à ce qu’elle avait réservé.

Après s’être précipitée pour se plaindre, elle a été stupéfaite de découvrir que le paysage avait été dévasté un an avant même d’avoir réservé les vacances.

Alecz affirme qu’un homme du bar l’a informée que la destruction était due à des incendies de forêt en septembre 2021, qui ont décimé des hectares de verdure méditerranéenne et tué huit personnes.

Pourtant, le couple indigné affirme que les sites Web de TUI et de Julian Hotels continuent de faire de la publicité pour l’hôtel – sans mentionner que l’évasion de luxe a pris feu.

Alecz, de Midhurst, West Sussex, a déclaré: “Nous avons choisi cet hôtel à cause de la forêt – Colin a une peau très celtique et j’ai vécu en Inde pendant la majeure partie de ma vie d’adulte et je ne suis pas censé aller au soleil plus.

“Ce fut un énorme choc quand nous sommes arrivés – j’ai ouvert les rideaux de la pièce et j’ai regardé un paysage brûlé et j’étais tellement bouleversé que j’ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais.

“C’est juste stérile. On dirait que l’apocalypse s’est produite, il n’y a tout simplement rien.”

“Cette vue était la même dans tout l’hôtel. Colin m’a juste regardé et a dit ‘qu’avons-nous fait?’ Nous étions tellement complètement dégonflés.

“Quand je suis descendu me plaindre à la réception personne ne voulait vraiment parler du feu de forêt, c’est le barman qui nous en a parlé pendant que j’attendais l’arrivée du gérant.

“C’est une fausse déclaration totale. La forêt n’existe pas telle qu’ils la décrivent et rien sur le site Web n’indique que la forêt n’existe plus.”

Il n’y avait pas d’oiseaux, de feuillage ou de fleurs – C’était sinistre Pinson d’Alecz

La spécialiste des soins des pieds a ensuite été choquée lorsque TUI a refusé de l’indemniser pour la “fausse déclaration”, affirmant que l’incendie était un “acte de Dieu”.

Alecz a déclaré: “J’ai attendu et attendu pendant des mois avant que quelqu’un ne revienne enfin vers moi et me dise” on m’a dit de vous dire qu’il n’y a pas de compensation parce que c’était un acte de Dieu “.

“J’ai absolument perdu mon sang-froid à ce stade. En fait, je ne pouvais pas croire ce que j’entendais.

“Techniquement, c’était un acte de Dieu, mais pas un an plus tard, car ils ont eu tout le temps de changer cette brochure et ils la présentent toujours comme une forêt verte et luxuriante.

“Je réserverais toujours ces vacances sur la base des photos et c’est pourquoi je suis tellement en colère contre elles.

“J’essayais d’être raisonnable avec eux et je leur ai donné l’opportunité de faire ce qu’il fallait.

“S’ils s’étaient excusés et nous avaient donné un bon de quelques centaines de livres sur nos prochaines vacances, nous aurions probablement simplement dit” bien “, mais c’est le fait qu’ils n’ont rien fait.”

DE MAL EN PIS

En plus de leur hôtel de lune de miel de rêve qui s’est avéré être une catastrophe “apocalyptique”, le couple affirme également avoir été frappé d’une mystérieuse maladie qui a complètement gâché les vacances.

Le couple a juré de ne plus jamais voyager avec TUI après leur “terrible” expérience et espère maintenant avertir les autres des problèmes auxquels ils ont été confrontés.

Alecz a déclaré: “Tous mes patients ont demandé comment s’était passé ma lune de miel et je suis assis là et j’essaie de ne pas pleurer quand je dis aux gens quelles vacances terribles nous avons passées.

“Je ne voyagerai plus jamais avec TUI. Je me fiche qu’ils me donnent des vacances, je n’y vais pas et je dirais à quiconque réserve des vacances avec TUI, ne le faites pas.

“Le sentiment général que j’ai de TUI est que vous n’êtes qu’un numéro et qu’ils s’en fichent. C’est comme chasser un moustique.

“Penser que je vais accepter que c’est un acte de Dieu un an après que cela se soit produit est absolument ridicule.”

Un porte-parole de TUI a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés d’apprendre l’expérience de M. et Mme Finchs lors de leur lune de miel en Turquie, car nous reconnaissons que cela n’a pas répondu à la norme à laquelle ils s’attendaient.

“Nous faisons de notre mieux pour garantir aux clients la meilleure expérience de vacances possible, et nos équipes enquêtent sur les problèmes soulevés.

“En reconnaissance de leur expérience, nous leur avons offert un chèque vacances en signe de bonne volonté.

“Nous avons également fourni à M. et Mme Finch les coordonnées de notre équipe juridique pour faire une réclamation pour maladie.”

Les deux se sont envolés pour la Turquie une semaine après s’être mariés en septembre Crédit : Kennedy Newsand Media

Alecz dit qu’elle a immédiatement fondu en larmes après avoir découvert le paysage brûlé