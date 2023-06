Notre lune de miel a été gâchée par la règle des boissons «étranges» de Majorque – c’était dégoûtant et nous n’y retournerons jamais

UN COUPLE a été dévasté lorsque leur lune de miel a été gâchée par la règle des boissons « étranges » et la « salle de bain sale » de leur complexe de Majorque.

Magdalena Brylinska-Beaton, 36 ans, et son mari Andrew Beaton, 37 ans, attendaient avec impatience leurs premières vacances en couple depuis huit ans, n’ayant pas pu partir en lune de miel après s’être mariés en août 2021.

Le couple a été dévasté après que leur lune de miel ait été gâchée par leur hôtel « dégoûtant »

L’hôtel a donné au couple deux tasses dans lesquelles ils devaient boire toutes leurs boissons

La salle de bain était également « sale » dans le complexe deux étoiles

Mais leur escapade de rêve s’est rapidement transformée en « cauchemar de vacances » à leur arrivée au Sun Club El Dorado de Majorque.

Le couple, originaire d’Inverness, en Écosse, a consulté les avis en ligne avant de réserver le complexe deux étoiles – et même s’ils n’étaient pas parfaits, ils ont décidé que cela irait.

« Il y avait de mauvaises critiques, mais il y avait aussi de bonnes critiques disant: » Pas aussi mauvais que les gens le disent « », a expliqué Magdalena.

« Au total, nous avons payé environ 860 £, y compris le transfert et les bagages supplémentaires.

« Cela disait que l’hôtel était basique, mais ce n’était pas un problème pour nous à condition qu’il soit propre, car nous voulions quand même sortir et explorer. »

Le couple a réservé les vacances économiques via loveholidays et a comparé leur expérience à celle d’être à la télévision Je suis une célébrité.

Il y avait des signes avant-coureurs à partir du moment où le couple a atterri à Palma le 15 mai, mais épuisés par le voyage de la journée, ils n’en ont pas tenu compte.

Magdalena a déclaré à PA Real Life: «Nous sommes montés au bureau des transferts et le chauffeur a demandé où nous logions.

« Il a dit ‘Oh Sun Club Eldorado’ puis s’est mis à rire.

« C’était la première chose que j’aurais dû retenir. »

Ensuite, on leur a bizarrement remis deux gobelets en plastique de couleurs vives à l’enregistrement et on leur a dit qu’ils devaient les présenter au bar chaque fois qu’ils voulaient commander un verre.

Elle a déclaré: « Le premier soir, je suis allée au bar et j’ai demandé une sangria et le gars a dit: » Où est ta tasse? On a dû vous donner des gobelets à l’arrivée ?

« J’étais comme, tu dois te moquer de moi.

La règle des boissons folles de l’hôtel signifiait que le couple devait utiliser les mêmes tasses pour le café le lendemain matin.

« C’était la chose la plus étrange – nous étions censés l’utiliser pour notre alcool, notre thé, jus, coca, sprite, peu importe, tout était versé dans la même tasse », a-t-elle déclaré.

« Ils n’étaient même pas lavés correctement, j’ai dû les laver moi-même avec mon propre gel douche. »

Mais Magdalena a été confrontée à un choc encore plus grand lorsqu’elle a ouvert la porte de sa salle de bain.

« La salle de bain était absolument dégoûtante – juste sale », a-t-elle déclaré.

Elle a appelé la réception pour se plaindre, mais comme personne ne s’était présenté à midi le lendemain, Magdalena a décidé de prendre les choses en main.

« Je suis sortie et j’ai acheté de l’eau de Javel, des lingettes hygiéniques et du gel antibactérien », a-t-elle déclaré.

« J’ai nettoyé la douche et les taches noires dans la salle de bain mais j’ai laissé le sol, car ce n’est pas vraiment mon travail.

« Quand quelqu’un est finalement arrivé, il a sorti une poignée de cheveux noirs de la douche et les a jetés dans la poubelle de ma salle de bain. »

La vacanciere furieuse a déclaré qu’elle avait ensuite essayé de contacter loveholidays après trois jours passés au complexe pour voir s’ils pouvaient être déplacés, mais « rien ne s’est passé ».

Le couple a commencé à chercher des vols de retour mais ils étaient trop chers, alors ils sont partis à la recherche d’un autre hôtel à Palma, la capitale de l’île.

« Quand nous sommes arrivés à Palma, je pensais que j’avais été libéré du camp I’m A Celebrity », a déclaré Magdalena.

«Nous nous sommes assis dans un café avec une vraie tasse de café dans nos mains.

« C’était le moment où je n’en pouvais plus et j’ai dit à mon mari, Andrew, je pense que les célébrités dans la jungle ont de meilleures conditions que nous. »

Finalement, le couple a trouvé une alternative abordable, l’hôtel Tal El Arenal, et a fait ses valises.

« Nous avons réussi à sortir samedi matin », a-t-elle déclaré.

« L’hôtel a coûté 425 £ pour cinq nuits.

« Je suis allé à la réception et j’ai demandé un remboursement pour les cinq nuits non utilisées mais la seule chose qu’ils nous ont rendue était 11 euros de taxe de séjour.

Magdalena a déclaré que le reste de leurs vacances était « vraiment bon » avec « de la bonne nourriture » et des « tasses normales ».

« Je ne réserverai pas de vacances avec des vacances d’amour pour le reste de ma vie », a-t-elle ajouté.

Une poignée de cheveux noirs a été arrachée de la douche