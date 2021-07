Notre longue rampe vers la liberté est presque terminée

Embrassons la joie de la liberté

NOTRE longue marche vers la liberté est presque terminée. Quel joyeux soulagement ce sera.

Il est vrai que certains ont navigué indemne au cours des 17 derniers mois, travaillant à domicile dans le confort et se cachant de Covid.

Boris Johnson a résisté à un barrage de critiques depuis que la pandémie a frappé, dont certaines méritaient Crédit : PA

Des millions d’autres, dont la plupart des lecteurs de Sun, n’ont pas eu cette chance : les ouvriers, le personnel des supermarchés, les chauffeurs-livreurs et les nettoyeurs qui n’avaient d’autre choix que de maintenir leurs entreprises et le pays en marche.

Le personnel en première ligne du NHS, désormais décoré à juste titre de la George Cross.

Et les 150 000 personnes qui sont mortes sans jamais goûter à nouveau à la vie normale.

Mais nous avons tous perdu de précieuses libertés en mars de l’année dernière. Nous devrions nous réjouir à gorge déployée de leur retour le 19 juillet.

Réouverture des pubs avec service normal. Les terrains de football et de cricket étaient à nouveau bondés. Les cinémas, théâtres et clubs sont de nouveau opérationnels. La fin des masques obligatoires et de la distanciation sociale obligatoire.

Boris Johnson a résisté à un barrage de critiques depuis que la pandémie a frappé, dont certaines méritaient. Mais que personne ne sous-estime le courage politique qu’il a fallu pour défendre sa journée de la liberté face à une nouvelle cacophonie de critiques.

Il avait prudemment retardé d’un mois la date d’origine, souvenez-vous. Pourtant, ses détracteurs ont fait la queue hier pour dénoncer le 19 juillet comme imprudent et mortel.

Le faible opportuniste Keir Starmer, les maires travaillistes et les patrons syndicaux grandioses, les médecins de gauche, les hystériques de Twitter. Les scientifiques marginaux, sentant que leurs longs et lucratifs mois de micro-célébrité télévisée pourraient bientôt se terminer.

Des doomsters n’ayant rien à perdre de leurs alarmistes, tous paniqués par l’augmentation des cas – bien que ce bilan soit rendu beaucoup moins important par les jabs.

Notre longue marche vers la liberté est presque terminée – quel joyeux soulagement ce sera Crédit : AFP

Le faible opportuniste Keir Starmer était l’un des nombreux critiques qui ont dénoncé le 19 juillet comme imprudent Crédit : AFP

Que veulent-ils? Une autre année de ce purgatoire ? Si nous ne pouvons pas rouvrir au milieu de l’été à la fin de la période scolaire, il serait insensé de le faire en automne ou en hiver.

Au printemps prochain, alors ? C’est impensable.

Les vaccins ont maintenu les hospitalisations et les décès à des niveaux si bas que la poursuite des restrictions ne peut être justifiée.

On demande au PM combien de décès est acceptable. C’est une question piège. Il n’en veut pas. Mais nous acceptons tous environ 40 décès quotidiens dus à la grippe au cours d’une année moyenne sans réclamer la fermeture de la Grande-Bretagne.

Nous vivons avec la grippe. Comme nous devrons le faire avec Covid. Et aucune date de sortie n’est sans risque.

Mais attendons avec impatience ce qui promet d’être une seconde moitié en or jusqu’en 2021.

Un boom économique est enclenché alors que les investissements accumulés et l’épargne sont libérés. Même la hausse du chômage est inévitable, car les congés se terminent peut-être par un tsunami de postes vacants.

Attendons-nous avec impatience à ce qui promet d’être une seconde moitié en or jusqu’en 2021 Crédit : Alamy

Nous pouvons avoir ces vacances au soleil après tout. Et, si les Danois le permettent, nous pouvons lancer nos célébrations estivales à Wembley demain. Comme Shakespeare l’a écrit :

C’est maintenant l’hiver de notre mécontentement rendu glorieux l’été.

Et le football revient à la maison.