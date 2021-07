Notre liste de colisage de plage avec les essentiels indispensables dont vous avez besoin

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Lorsque vous commencez à planifier votre voyage et vos vacances d’été, vous remarquerez probablement que les hôtels sont complets et les excursions réservées. De plus en plus d’Américains retournent dans leurs villes balnéaires bien-aimées ou en vacances au bord de la mer pour la première fois. Et tout comme plusieurs autres industries, les restaurants et les magasins ont du mal à répondre à la demande en raison des pénuries de personnel et de fournitures.

Ne vous découragez pas, nous voulons que vous profitiez du soleil dont vous avez tant besoin. En tant que personne qui a vécu à moins de 10 minutes en voiture de la plage la majeure partie de ma vie, mon conseil est d’arriver aussi préparé que possible, en particulier avec les longues files d’attente et les foules de cette année. Voici quelques éléments essentiels à inclure sur votre liste de colisage de vacances afin que vous puissiez passer plus de temps dans le sable et moins de temps au stand de concession.

1. Un chariot de plage pour tout transporter

Une erreur de débutant en matière de plage consiste à trimballer un énorme sac sur vos épaules. Évitez la douleur et les tracas d’un sac lourd ou d’un sac à dos avec un chariot roulant pour toutes vos affaires, surtout si vous voyagez avec toute la famille.

Ce chariot utilitaire pliable robuste peut contenir jusqu’à 150 livres de nécessités de plage, comme une glacière, des sacs à dos et des équipements sportifs. De plus, c’est un excellent chariot à avoir au-delà de la plage, que ce soit un voyage de camping en été ou un concert en plein air.

Obtenez le chariot utilitaire pliant polyvalent Aleko chez Overstock pour 120,59 $

2. Serviettes à séchage rapide

Vous pourriez être surpris de voir à quel point les serviettes de plage peuvent être lourdes, surtout à la fin de la journée lorsque vous les rapportez à la voiture ou à la maison. Optez pour une serviette légère qui sèche rapidement. Cela vous évitera également de jeter une serviette humide dans votre sac de plage/wagon ou votre voiture.

Nous suggérons une serviette en coton turc, car elle est extrêmement légère, absorbante et douce, sans parler de son style aussi. Cette serviette de plage colorée en coton turc de Lands’ End est un excellent choix pour la plage ou la piscine. Il vous donne également beaucoup plus d’espace pour vous détendre (environ un pied et demi de plus) qu’une serviette de plage moyenne.

Obtenez la serviette de plage en coton turc Lands’ End de Kohl’s pour 27,96 $

3. Un sac à dos plus frais pour mieux redistribuer le poids

Si vous cherchez seulement à apporter de la bonne nourriture et des boissons glacées, un sac à dos plus frais est une excellente alternative au wagon – et un beaucoup meilleure alternative à un sac de plage à une épaule.

Yeti s’est classé en tête de notre liste des meilleures glacières souples, vous ne pouvez donc vraiment pas vous tromper avec cette glacière souple à dos de la marque. Il est étanche et étanche et possède cette puissance de refroidissement classique du Yeti qui gardera les boissons ultra-fraîches pendant des heures.

Obtenez le refroidisseur de sac à dos Yeti Hopper BackFlip 24 de Dick’s Sporting Goods pour 299,99 $

4. Des sacs à collation meilleurs pour la planète

Évitez les files d’attente aux stands de concession et prévoyez d’emballer vos propres sandwichs, collations et autres produits faits maison. Essayez de ranger toute votre nourriture dans des sacs Lunchskins, les meilleurs sacs à sandwich réutilisables que nous ayons jamais testés.

Ces sacs ont la taille parfaite pour les sandwichs et ils aident même à garder vos produits très froids (par rapport à d’autres sacs en plastique qui ne le font pas). De plus, ils vont au lave-vaisselle !

Obtenez les sacs de conservation des aliments réutilisables Lunchskins (paquet de deux) sur Amazon pour 10,82 $

5. Les ustensiles réutilisables, un article facilement oubliable

Ne vous laissez pas surprendre à oublier un détail assez important pour votre pique-nique sur la plage : les ustensiles. Associez vos sacs réutilisables à des ustensiles légers et réutilisables que vous pouvez déposer dans un sac une fois que vous avez fini de manger, sans gaspillage.

Ce pack d’ustensiles de voyage en bambou de premier ordre est livré avec quatre ensembles séparés d’une cuillère, une fourchette, un couteau, des baguettes, de la paille, un nettoyeur de paille et un sac de rangement en tissu. Profitez d’un déjeuner ou d’un dîner au bord de la mer, sans les déchets supplémentaires.

Obtenez l’ensemble d’ustensiles de voyage Boao (paquet de quatre) sur Amazon pour 15,99 $

6. Un parasol que vous n’aurez pas à courir après

L’été va être chaud cette année, et l’un des meilleurs moyens de se rafraîchir est de rester à l’ombre. Faites-nous confiance lorsque nous vous disons que vous ne voudrez pas louer de parasol : si la plage est bondée, ils s’épuiseront rapidement. Apporter votre propre parasol est parfait pour profiter d’une protection contre les rayons UV et de températures plus fraîches, mais seulement s’il reste en place toute la journée.

Si possible, achetez un parasol avec une ancre de sable déjà intégrée – cela vous garantira d’avoir un parasol stable que vous n’aurez pas à ajuster constamment (ou à poursuivre sur la plage). Si vous avez déjà un parasol que vous aimez, ajoutez une ancre de sable universelle qui s’adapte aux mâts de parasol.

Obtenez le parapluie de plage Winston Porter Stanhope 72 pouces chez Wayfair pour 62,99 $

Obtenez l’ancre de sable Duudo Beach Umbrella sur Amazon pour 13,99 $

7. Chaises de plage faciles à transporter

Aucun voyage à la plage n’est complet sans un ensemble de chaises de plage pour se détendre. Maintenant, si seulement les traîner jusqu’au rivage n’était pas si compliqué. En tant que habitué de la plage, je recommanderais un sac à dos pour chaise de plage, de préférence un sac contenant de nombreuses pochettes de rangement pour ranger les petits objets essentiels.

Cette chaise de plage sac à dos a beaucoup d’espace de rangement, comme un sac isotherme amovible. Au-delà de ses capacités de rangement, il dispose de quatre positions d’inclinaison et d’un appui-tête rembourré pour un mode de relaxation ultime.

Obtenez la chaise de plage en aluminium Mainstays Backpack chez Walmart pour 34,84 $

8. Un coffre-fort portable pour garder vos objets de valeur en sécurité

Que vous vous promeniez au bord de l’eau ou que vous preniez un bain pour vous rafraîchir, si vous laissez vos objets de valeur derrière vous, rangez-les judicieusement. Si possible, emportez vos objets de valeur, comme votre téléphone portable, votre portefeuille et vos clés, avec vous. Mais ce n’est pas une option lorsque vous nagez, à moins que vous n’utilisiez une poche complètement étanche (que vous ne devriez probablement pas immerger de toute façon).

Pour débrancher tout en gardant vos objets de valeur en sécurité, vous pouvez investir dans une boîte de verrouillage à fixer à votre parapluie ou à votre glacière. Cette boîte de verrouillage portable et résistante aux chocs vous permet de définir votre propre code à trois chiffres pour garder vos objets de valeur sous clé pendant que vous profitez de la journée sur la plage. Cet appareil peut être utilisé au-delà de la plage, comme dans une location de vacances, en croisière ou même à la maison.

Obtenez le coffre-fort Amazeus Portable Lock Box sur Amazon à partir de 34,95 $

9. Jouets, jeux et chars pour se divertir

Résistez à l’envie d’acheter les jouets amusants en vente dans votre ville balnéaire, qu’il s’agisse de packs de jouets et d’outils de sable ou de flotteurs extravagants et Instagrammables. Ils seront extrêmement chers et ils ne seront peut-être plus jamais utilisés (été là). Au lieu de cela, achetez des jouets et des jeux à l’avance pour les enfants (ou vous-même) qui sont adaptés à la plage. Bien que vous deviez l’apporter avec vous, c’est mieux que de payer un joli centime et de faire la queue pour cela.

J’ai constaté que vous n’avez pas vraiment besoin de quelque chose de trop sophistiqué quand il s’agit de jouets ou de flotteurs lorsque vous allez à la plage. ces objets en plastique. Optez pour des flotteurs simples mais amusants, comme cet ensemble de trois tubes de bain néon est parfait pour flotter dans l’océan. Cet ensemble de jouets de plage de Kohl’s ne coûte que 10 $ et comprend un ensemble d’outils à thème adorable comme un tamis, un râteau, une pelle, un mini-camion monstre et plus encore.

Obtenez les tubes de nage Intex Neon Frost (lot de trois) sur Amazon pour 19,95 $

Obtenez l’ensemble de jouets de plage B. Toys Sands Ahoy chez Kohl’s pour 9,99 $

10. Un bâton de crème solaire portable pour une application en déplacement

Pendant que vous explorez la ville balnéaire ou que vous faites du lèche-vitrines, vous ne voudrez rien trimballer de plus que les nécessités absolues. Pour éviter un coup de soleil sans transporter toute la bouteille, il est essentiel de réappliquer avec un écran solaire de voyage.

Plutôt que d’emballer votre grande bouteille de crème solaire, emballez une mini-taille qui ne prendra pas de place dans votre sac. Ce petit bâton de protection solaire de Sun Bum permet une réapplication rapide et facile sur votre visage – il suffit de glisser sur votre visage et de le frotter pour une protection SPF 30. Les critiques adorent sa formule résistante à la transpiration et imperméable qui reste en place tout au long de la journée.

Obtenez le Sun Bum Sunscreen Face Stick SPF 30 pour 9,99 $ chez Ulta

11. Une bouteille d’eau isotherme pour de l’eau froide pendant des heures

Si vous voyagez léger et que vous souhaitez abandonner la glacière pour un lever ou un coucher de soleil relaxant, versez de l’eau ou votre boisson préférée dans une tasse isotherme et vous êtes prêt à partir. Évitez de faire le plein au stand de concession ou de vous arrêter au distributeur automatique et emballez une bouteille supplémentaire dans votre sac à dos ou votre sac de plage qui restera froid même pendant la chaleur estivale.

Nous avons testé la bouteille Yeti Rambler et avons constaté que son isolation à double paroi garde vos liquides froids pendant des heures. Que ce soit dans une voiture chaude ou sur une table de chevet, la Rambler est restée « glaciale ». Optez pour le format de 26 onces fourni avec un bouchon à visser – vous serez prêt pour des heures avec cette grande bouteille.

Obtenez la bouteille Yeti Rambler avec capuchon Chug chez Dick’s Sporting Goods pour 39,99 $

12. Une banque d’alimentation pour garder vos appareils électroniques chargés

Un Kindle ou un haut-parleur portable mort peut ruiner l’ambiance. Mais un téléphone mort peut vous mettre dans le pétrin, surtout si vous devez appeler un service de transport à domicile. Peu importe où vous allez, nous recommandons toujours un appareil de charge portable pour redonner vie à vos appareils électroniques.

Une excellente batterie portable que nous avons testée est la Fuse Chicken Universal, qui comprend des sorties USB-A et USB-C et des adaptateurs de prise internationaux pour de futurs voyages à l’étranger. Cet appareil compact a suffisamment de puissance pour recharger un iPad Pro 11 pouces à environ 80% ou recharger deux fois un iPhone XS.

Obtenez le chargeur universel tout-en-un Fuse Chicken sur Amazon pour 84,95 $

