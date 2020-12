L’humanité est devenue une force dominante pour façonner le visage de la Terre.

En 1900, la masse produite par l’homme ne représentait qu’environ 3% de la biomasse totale.

Les bâtiments et les routes constituent la majorité de la masse artificielle; d’autres exemples incluent les plastiques et les machines.

Dans un «concours» entre les humains et la nature, les humains se déplacent devant.

Selon une nouvelle étude, la masse de tous les matériaux produits par l’homme de la planète – béton, acier, asphalte, etc. – a augmenté pour atteindre la masse de toute vie sur Terre, sa biomasse.

En fait, les humains ajoutent de nouveaux bâtiments, routes, véhicules et produits à un rythme qui double tous les 20 ans, menant à une «jungle de béton» qui devrait atteindre plus de 2 millions de tonnes – soit plus du double de la masse de vie choses – d’ici 2040.

« L’humanité est devenue une force dominante pour façonner le visage de la Terre », selon l’étude publiée mercredi dans la revue britannique à comité de lecture Nature.

L’étude indique qu’à partir de 2020, tous les matériaux fabriqués par l’homme et tous les êtres vivants sur Terre pèsent chacun environ 1,1 billion de tonnes métriques, avec les matériaux fabriqués par l’homme sur le point de courir devant.

«L’étude fournit une sorte de« vue d’ensemble »de la planète en 2020», a déclaré le co-auteur de l’étude Ron Milo de l’Institut israélien des sciences Weizmann, dans un communiqué. «Le message adressé aux décideurs politiques et au grand public est que nous ne peut pas rejeter notre rôle comme minuscule par rapport à l’immense Terre. Nous sommes déjà un acteur majeur et je pense que cela implique une responsabilité partagée. »

‘Stunning Advance’ sur le ‘repliement des protéines’:Un problème scientifique vieux de 50 ans résolu et qui pourrait signifier de grandes choses

Il n’en a pas toujours été ainsi, bien sûr: en 1900, la masse produite par l’homme ne représentait qu’environ 3% de la biomasse totale. Comment est-on passé de 3% à une masse équivalente en un peu plus d’un siècle?

L’étude a révélé que non seulement nous, les humains, avons quadruplé notre nombre dans les années qui ont suivi, mais que les choses que nous produisons ont largement dépassé la croissance démographique: aujourd’hui, en moyenne, pour chacun des 7,7 milliards de personnes sur Terre, une quantité de masse produite par l’homme est plus grande. que leur poids corporel est produit chaque semaine.

En outre, depuis la première révolution agricole, les humains ont réduit de moitié la biomasse végétale mondiale, grâce à des changements d’utilisation des terres tels que l’agriculture et la déforestation.

« En comparant la masse et la biomasse fabriquées par l’homme au cours du siècle dernier, nous mettons en évidence une dimension supplémentaire de l’impact croissant de l’activité humaine sur notre planète », a déclaré l’auteure principale de l’étude Emily Elhacham, également de l’Institut Weizmann des sciences.

Milo conclut en disant que « nous espérons qu’une fois que nous aurons tous ces chiffres quelque peu choquants devant nos yeux, nous pourrons, en tant qu’espèce, prendre la responsabilité. »

