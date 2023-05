Notre jolie ville balnéaire était autrefois Magaluf au Royaume-Uni – elle est maintenant envahie par des junkies effrontés qui vendent de la drogue dans la rue

BÉNÉFICIANT d’eaux turquoises et de plages bien entretenues, Newquay était autrefois surnommée le « British Magaluf », avec des milliers de fêtards affluant vers ses bars bondés chaque été.

Mais alors que la ville de Cornouailles a travaillé dur pour se débarrasser de sa réputation de capitale de la fête arrosée du Sud-Ouest, une dangereuse nouvelle épidémie de crime a surgi à sa place.

Newquay est l’un des points chauds les plus populaires de Cornwall avec ses plages immaculées et ses eaux claires Crédit : Getty

Les raids de la police du Devon et de Cornwall dans la région cette année ont mis en lumière l’épidémie de drogue cachée Crédit : Police du Devon et de Cornwall

Ces dernières années, Newquay est devenu l’un des plus beaux points chauds de la drogue du pays, avec des gangs de comtés inondant ses côtes d’héroïne, de crack, de cocaïne et de cannabis.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent que la police du Devon et de Cornwall a saisi 18,7 kg de cocaïne au cours de l’année jusqu’en mars 2022, contre 16,2 kg l’année précédente, tandis que la kétamine saisie est passée de 0,3 kg en 2021 à 1,8 kg l’année dernière.

Pas plus tard que la semaine dernière, un adolescent a été victime d’une crise dans une discothèque de Newquay lors d’un événement destiné aux jeunes de 16 et 17 ans, qui, selon la police, était «induit par la drogue».

Cela s’est produit quelques jours après de vastes raids dans la ville et les zones voisines de St Austell, Truro et Penzance, 31 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une opération historique visant à réprimer les gangs criminels opérant d’aussi loin que Merseyside.

L’ex-portier Dave Farrow se souvient de l’apogée de la fête sauvage de la ville, mais dit que les problèmes se sont éloignés de la côte et dans les rues Crédit : Wayne Perry

Drogues trouvées à Penzance à proximité lors de l’opération Medusa cette année Crédit : Police du Devon et de Cornwall

Lors de la visite du Sun cette semaine, les habitants ont déclaré avoir vu des preuves régulières du problème sous-jacent de la drogue, qui a été élevé au rang de priorité principale pour la police couvrant la région.

L’homme d’affaires local et « maître shaper » Dave Farrow dirige le magasin Karma Surfboard sur Beachfield Avenue, près de la plage de Towan.

Il a déménagé de Norfolk à Newquay en 1983 et a travaillé comme portier de club lorsque les lois sur les licences ont changé pour permettre aux pubs de rester ouverts jusqu’au petit matin.

Dave a déclaré: «À cette époque, les gens sortaient souvent à 22 heures ou plus tard, ils étaient déjà ivres et voulaient faire la fête, et cela devenait assez désordonné. C’était alors la capitale de la fête et les rues étaient remplies de groupes de jeunes.

« En tant que portier, j’ai vu toutes sortes. Je me souviens d’avoir ouvert une cabine de toilettes, le sol était inondé d’urine, mais ils sniffaient de la cocaïne et s’agenouillaient dedans, parce qu’ils étaient tellement débordés.

« Maintenant, le problème de la drogue ici est différent. Il y a des quartiers de Newquay qui sont devenus synonymes de drogue. En règle générale, ce sont les rues où les maisons sont divisées en appartements, plutôt que d’abriter des familles entières.

« C’est là que les revendeurs et beaucoup d’utilisateurs ont tendance à vivre, mais cela se passe aussi ouvertement en ville.

« Il est très courant de sentir le cannabis, les gens se promènent en le fumant et c’est presque devenu socialement acceptable maintenant. Le problème, c’est qu’ils pensent qu’ils sont supérieurs et au-dessus de la loi.

« J’ai aussi vu des gens au bout de la rue, près de la plage, sniffer ouvertement de la cocaïne. »

Le propriétaire d’un magasin de pêche, Stephen Walker, affirme que les problèmes de drogue de Newquay sont bien connus des habitants Crédit : Wayne Perry

La ville a été déserte pendant la pandémie, mais les gangs des comtés se sont emparés de ses habitants Crédit : Alamy

Stephen Walker est propriétaire du magasin de pêche et de pêche à la ligne Sling Your Hook sur Beach Road, dans le centre-ville.

Il a déclaré: «Le fait que Newquay ait un problème de drogue est bien connu et tout le monde connaît les principaux domaines qui posent problème.

« J’ai vu des gens prendre de la drogue dans la rue et des trafics de drogue se produire. Ils ne se soucient pas de qui les voit et il est si évident qu’un accord est en cours.

« Les principaux problèmes semblent être les routes où il s’agit principalement de logements loués pour des étrangers. »

« Magaluf britannique »

Il y a dix ans, la ville était envahie par de grands groupes de jeunes, souvent en enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, ou célébrant la fin de leurs GCSE ou A-levels.

La priorité de la police était de surveiller les foules tapageuses qui affluaient à Newquay pour se saouler dans les boîtes de nuit et vomir dans les rues avant de se répandre sur les plages.

En 2009, les chefs de police et de conseil ont uni leurs forces pour réprimer les comportements antisociaux, interdisant les t-shirts avec des slogans grossiers et les gonflables classés X populaires auprès des poules et des cerfs.

Peu à peu, la ville a commencé à voir un changement par rapport à son image sauvage, ce qui a conduit le guide de voyage The Lonely Planet à la surnommer « Cornwall’s Costa del Sol ».

Wes Roux dit que la ville a fait le ménage autour de la plage Crédit : Wayne Perry

Wes Roux est le locataire de Towen Beach, autrefois terne et sale, gérant les magasins et louant les jolies cabines de plage qui surplombent la plage.

Les cabanes de plage étaient autrefois un lieu de rencontre populaire pour les toxicomanes et le sol devant eux était jonché d’aiguilles.

Maintenant c’est une autre histoire.

Wes dit : « La plage était bondée de centaines de personnes la nuit après la fermeture des clubs, mais nous ne le permettons plus.

« Nous avons réprimé la consommation de drogue et sommes devenus une plage communautaire. Il y a une personne étrange qui prend du cannabis, mais c’est à des millions de kilomètres de ce que c’était quand Newquay était la capitale de la fête.

« Il y a quelques endroits dans la ville bien connus pour être des zones de drogue, mais nous ne le tolérons pas ici, donc les gens ont dû aller ailleurs. »

Invasion des gangs de la drogue

Le problème des County Lines est apparu à Newquay presque du jour au lendemain à l’été 2017, alors que des trafiquants opportunistes détournaient la scène de la drogue des côtes de plus en plus surveillées et la déversaient dans les rues.

Maintenant, la zone connue pour les problèmes de drogue est ce que la police appelle la forme en «L». Il s’étend du magasin Spar sur Tower Road, le long de Higher Tower Road et à travers Mount Wise, jusqu’à la jonction de Tregunnel Hill.

La National Crime Agency estime que plus de la moitié des zones ciblées par les concessionnaires des grandes villes sont des zones côtières comme Newquay.

Ils emménagent dans le studio d’un toxicomane ou d’une personne vulnérable dans une pratique connue sous le nom de « coucou », avant de découvrir qui sont les revendeurs locaux, qui sont les toxicomanes et de vendre de la drogue via un téléphone « graveur » introuvable.

Ils vendent généralement de l’héroïne et du crack.

Le taux de criminalité global à Newquay en 2022 était de 69 crimes pour 1 000 habitants, soit 73 % de plus que la moyenne du comté de 40 pour 1 000 habitants.

En février, la culture de la drogue dans la région a été mise à nu lors des raids effectués lors de l’opération Medusa, qui était dirigée par une équipe de police dédiée du Merseyside s’attaquant à l’approvisionnement en drogue des lignes du comté.

La police a récupéré de grandes quantités de drogue ainsi que de l’argent et des armes, notamment des armes à feu et des couteaux.

Le mois dernier, le 4 avril, quatre hommes ont été emprisonnés pour un total de 31 ans pour leur participation à un crime organisé visant à transporter de la drogue de Liverpool à Cornwall.

Deux des hommes ont été arrêtés après avoir laissé un sac dans un pub de Newquay, contenant 50 000 £ d’héroïne.

Un adolescent a subi une crise d’épilepsie induite par la drogue dans la discothèque Berties la semaine dernière Crédit : Alamy

Les visiteurs réguliers Keith et Karen Wynne ont remarqué la culture en constante évolution de Newquay Crédit : Wayne Perry

L’effet dangereux de l’épidémie a été souligné la semaine dernière lors d’une soirée drum and bass pour les moins de 18 ans, qui a attiré environ 1 400 adolescents.

Au moins un adolescent a subi une crise d’épilepsie induite par la drogue dans la discothèque Berties, ce qui l’a obligé à être hospitalisé.

Un porte-parole du club a déclaré à Cornwall Live: « Une enquête est en cours. Nous travaillons avec la police et les licences et attendons les résultats. »

Changement de la mer

Pour les touristes purs et durs de la station balnéaire, son éloignement de son apogée de la fête est évident – mais il en va de même pour son problème persistant de drogue.

Keith et Karen Wynne, de Chester, sont des visiteurs réguliers de Newquay, où ils ont passé leur lune de miel en 1978.

Karen a déclaré: «Nous avons visité avant le verrouillage, en 2019, et la ville était un peu plus sale et pas si bien entretenue.

« Le conseil déploie évidemment beaucoup d’efforts pour que ce soit joli. »

Cependant, Keith a ajouté : « Il n’est pas surprenant d’entendre qu’il y a des problèmes avec la drogue. Cela se produit partout, et il y a quelques personnages louches autour.

Alison Hernandez, police et commissaire au crime pour le Devon, les Cornouailles et les îles Scilly, a déclaré au Sun: «Il est absolument vital que nous travaillions avec d’autres forces pour lutter contre le trafic de drogue qui fait tant de dégâts dans nos communautés.

« Ces opérations se poursuivront avec mon soutien total, qui comprend un investissement financier direct, afin que nos communautés et les revendeurs qui cherchent à exploiter nos citoyens les plus vulnérables comprennent que ce commerce diabolique ne sera pas toléré ici. »

Le conseiller municipal de Newquay, Louis Gardner, a déclaré: « Les lignes de comté sont un problème que la police lutte avec acharnement. Ce problème est courant dans les zones rurales, en particulier dans les zones à fort soulèvement saisonnier.

« La question des drogues nécessite une réponse multi-agences. Newquay Safe a été créée en tant qu’organisation il y a plus de 10 ans, la première du genre au Royaume-Uni. Cette organisation se réunit tous les mois pendant les mois d’hiver mais toutes les semaines pendant l’été pour s’attaquer aux problèmes à la source.

« Dirigés par le Conseil de Cornwall, les membres comprennent tous les services d’urgence, les autorités locales, les organisations caritatives et les organisations communautaires qui travaillent ensemble pour un certain nombre d’objectifs communs, dont les problèmes de drogue.

« L’organisation a tellement bien réussi dans son approche que ce modèle a été déployé dans tout le pays. Ce n’est que par des initiatives comme celles-ci que nous pouvons réussir. »