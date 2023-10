Notre joli village a été coupé du monde après l’ouverture d’un mystérieux cratère – il y a une étrange raison à blâmer

Les habitants d’un village du Suffolk ont ​​été « coupés » du monde extérieur après l’ouverture d’un étrange cratère à Noël dernier.

Les entrepreneurs du conseil sont descendus sur la route principale traversant Hulver pour découvrir la cause du mystérieux cratère dans le tarmac.

Le village pittoresque a été « coupé du monde extérieur »

Le magnifique village du Suffolk s’occupe du cratère depuis près d’un an. Crédit : Alamy

Après avoir installé des feux de circulation, fait appel à des pelleteuses, des perceuses et des marteaux-piqueurs et bouclé un tronçon de route, ils ont découvert la cause : un troupeau de blaireaux avait été creusé en dessous.

Mais ce n’est que le début d’une saga qui n’a toujours pas de fin en vue et qui va s’éterniser au-delà de cette date. Noël.

Les blaireaux sont protégés par loi et leurs plateaux ne peuvent être déplacés qu’entre début juillet et fin octobre, et une seule fois. Angleterre a accordé l’autorisation.

Suffolk Highways a demandé une autorisation pour déplacer les blaireaux de Hulver en juin et n’a toujours pas reçu d’autorisation.

Avec seulement quelques jours jusqu’à fin octobre date limitele groupe n’a toujours pas eu de réponse.

Si la licence n’est pas accordée avant Halloween, les restrictions resteront en vigueur pendant au moins huit mois supplémentaires.

Entre-temps, une chaussée est fermée et un système de feux tricolores est en place, provoquant de longs embouteillages sur cette route rurale très fréquentée.

De nombreux visiteurs et chauffeurs-livreurs négligent le village pour éviter les embouteillages et les retards.

Un villageois a déclaré : « C’est tellement frustrant, c’est presque comme si nous étions coupés du monde extérieur. »

Michael Leedham, un villageois de 81 ans, a déclaré : « Je suis tellement en colère contre le conseil. J’étais ingénieur routier et je ne comprends pas le retard du conseil à obtenir un permis pour supprimer le sett.

« La manière dont cela a été géré a été gâchée dès le premier jour, et le temps presse.

« De décembre à juin, le conseil s’est assis sur cette information et n’a rien fait.

« Pourquoi a-t-il fallu si longtemps au conseil pour informer le groupe chargé de la protection de la nature de retirer les blaireaux ? Ils auraient dû s’en occuper immédiatement. »

Michael a déclaré que la route pourrait risquer de s’effondrer à ce stade, mettant ainsi en danger les animaux et les conducteurs.

Le quartier reste bouclé par les barrières de Hulver Street.

UN Suffolk La porte-parole de Highways a déclaré : « Les feux de circulation temporaires sont en place pour assurer la sécurité des voyageurs et des blaireaux.

« Nous travaillons avec les autorités compétentes pour garantir que les procédures correctes sont suivies, y compris la demande de licence auprès de Natural Angleterre.

« La conception est maintenant terminée. Cependant, avant que les réparations puissent commencer, l’activité du blaireau devra être surveillée pendant au moins 21 jours.

« Nous ne sommes pas en mesure de fournir des délais précis à ce stade. »

Une famille de blaireaux est responsable du chaos routier