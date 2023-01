"Notre intention claire": Nitish Kumar explique le but du recensement des castes du Bihar

Alors que le Bihar a lancé samedi son décompte des effectifs basé sur les castes très attendu, le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a réaffirmé que le but de l’exercice était d’obtenir une estimation claire de la situation financière de toutes les communautés, afin de faciliter le travail de développement.

S’adressant à NDTV, il a déclaré : “Nous avons exigé depuis le début que des recensements basés sur les castes soient menés dans tout le pays afin qu’il y ait des informations sur le statut des personnes de différentes castes pour travailler à leur élévation”.

“Après le recensement de 2011, le gouvernement a effectué un décompte basé sur la caste, mais il n’a pas été fait correctement et n’a pas été publié. Nous leur avons demandé de le refaire correctement, mais ils n’étaient pas d’accord”, a-t-il ajouté.

M. Kumar a déclaré que toutes les parties du Bihar se sont réunies et ont décidé cela. “Nous sommes allés rencontrer le Premier ministre et nous avons tous présenté nos points de vue. Le Centre a déclaré qu’il ne ferait pas de recensement basé sur la caste, et si un État veut le faire, il est libre de le faire. Les États ne peuvent pas effectuer de recensement. recensement, nous faisons donc un ‘Jaati Aadharit Ganana’ (dénombrement basé sur la caste) », a-t-il ajouté.

Concernant la procédure et les arrangements, Nitish Kumar a déclaré que tous les responsables impliqués dans l’exercice gigantesque avaient été correctement formés et qu’un bon nombre de personnes avaient été amenées pour cela.

“Nous avons demandé à tous les responsables que chaque personne soit correctement comptée. Certaines personnes vivent dans des villes, d’autres hors de l’État, toutes les informations doivent être correctement enregistrées”, a-t-il déclaré.

Le ministre en chef a en outre souligné que la situation financière de chaque famille, qu’elle appartienne à n’importe quelle caste ou communauté, sera également enregistrée.

“Nous voulons faire cela pour qu’il y ait une estimation correcte de la situation financière des familles de toutes les communautés, ce qui aidera à décider ce qui peut être fait pour elles et leurs localités”, a déclaré M. Kumar.

Le ministre en chef du Bihar a déclaré que l’intention du gouvernement de l’État est claire – il veut une image complète de la situation financière de chaque individu afin qu’il puisse cibler plus efficacement le travail de développement, et également fournir au Centre des données appropriées sur l’État pour son “sabka sath , sabka vikas (le soutien de tous, le développement de tous)”. « S’il y a de la pauvreté dans un État, vous l’éradiquerez, n’est-ce pas ? » il ajouta.

“Le rapport complet nous donnera une image plus claire, que nous publierons, diffuserons et enverrons également au Centre. S’ils pensent que c’est bon pour tout le pays, alors ils le feront. Sinon, nous leur donnerons au moins une image claire de la pauvreté dans notre État », a-t-il dit.