Notre ignorance croissante des références bibliques les plus élémentaires – Shaw Local

Veuillez remplir l’espace vide : « Notre Père qui es aux cieux ____ soit ton nom. »

Ce mois-ci, cette question a été soulevée dans le jeu télévisé « Jeopardy! » et aucun des concurrents autrement intelligents n’a pu y répondre.

L’univers des médias sociaux a explosé d’indignation. Comment pourraient-ils ne pas savoir que la réponse était « sanctifié? » ont demandé de nombreuses personnes sur Twitter.

À bien des égards, notre société devient de plus en plus ignorante des questions de foi. Et une triste réalité est qu’un lexique partagé est en train de disparaître.

Après avoir lu sur cette controverse de jeu télévisé, j’ai contacté la seule personne que je connaisse qui a participé à « Jeopardy! » Il s’appelle Dave Boyd et nous étions des amis proches à Galesburg High School.

Quand Boyd a participé à « Jeopardy! » en 1988, il était athée. Mais aujourd’hui, il dit qu’il est certain qu’à l’époque, il aurait pu répondre à l’énigme « que ton nom soit sanctifié » qui a laissé perplexe le trio de concurrents de Jeopardy.

Scott Reder

« J’aurais eu la réponse parce que je l’aurais entendue utilisée dans des films et des livres. Cela faisait partie de l’héritage judéo-chrétien de notre culture », m’a-t-il dit la semaine dernière. Quelques années après son apparition dans un jeu télévisé, Boyd s’est converti au catholicisme et est devenu dévot.

Pendant des siècles, la Bible a été un point de référence culturel commun qui a lié notre nation. Quand Abraham Lincoln a prononcé son discours House Divided à Springfield, il citait le livre de Matthieu.

Même les non-croyants savaient de quoi il parlait.

Benjamin Franklin n’a souscrit à aucune religion. Mais il a envoyé la « pétition en forme de rameau d’olivier » au roi George III, qui était un appel des colons à éviter la guerre avec la Grande-Bretagne. Même si Franklin a rejeté l’autorité des Écritures, il a utilisé une référence biblique. (Une colombe portant une branche d’olivier est revenue dans l’arche de Noé et est devenue un symbole de paix.)

C’est un exemple d’une personne non religieuse utilisant une pierre de touche culturelle partagée – la Bible – pour faire valoir un point.

Il y a quelques années, j’ai interviewé Gwen Jordan, qui était alors professeur agrégé d’études juridiques à l’Université de l’Illinois à Springfield.

Dans une classe que Jordan enseignait à l’ISU, elle a découvert qu’aucun de ses étudiants en droit et société ne savait qui était Ponce Pilate. (Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, il était un très mauvais gouverneur – presque aussi mauvais que Rod Blagojevich et Bruce Rauner.)

Jordan enseignait à partir du tome de Rosco Pound « Qu’est-ce que la loi » où Pound réfléchit: « Qu’est-ce que la vérité? » C’était bien sûr la question que Pilate posa à Jésus de Nazareth peu de temps avant qu’il n’ordonne sa crucifixion.

Dans l’Illinois, des villes comme Athens, Mt. Zion, Zion, Hebron, Salem, Rome, Mount Olive et Bethany tirent toutes leurs noms de références bibliques. Une connaissance de base des Écritures nous aide à comprendre notre propre héritage.

Ce que Jordan a vécu en classe est ce que mon professeur de libertés civiles à l’université, Donald Boles, a mis en garde il y a plus de 35 ans. Boles, professeur de libertés civiles à l’Iowa State University, était l’un des plus grands experts de l’intersection de la religion et des écoles publiques.

Il était d’accord avec la décision de la Cour suprême de 1963, Abington Township v. Schempp , qui interdisait la récitation obligatoire de versets bibliques dans les écoles publiques. Mais il craignait que les administrateurs de l’école n’utilisent la décision comme prétexte légal pour éliminer les classes traitant de religion.

Mais la Haute Cour a dit exactement le contraire dans sa décision historique :

« De plus, on pourrait bien dire que l’éducation d’une personne n’est pas complète sans une étude de la religion comparée ou de l’histoire de la religion et de sa relation avec l’avancement de la civilisation. On peut certainement dire que la Bible mérite d’être étudiée pour ses qualités littéraires et historiques. Rien de ce que nous avons dit ici n’indique qu’une telle étude de la Bible ou de la religion, lorsqu’elle est présentée objectivement dans le cadre d’un programme d’éducation séculier, ne peut pas être effectuée conformément au premier amendement.

En d’autres termes, les écoles publiques ne devraient pas faire de prosélytisme. Mais il devrait être éduquer sur la religion.

Malheureusement, le professeur Boles était prophétique. Les écoles ont réduit les cours de religion au cours du dernier demi-siècle. Et il en est résulté une ignorance croissante des références bibliques les plus élémentaires.

Un dirigeant américain pourrait-il aujourd’hui utiliser une référence biblique et être compris de tous ?

Probablement pas. Nous perdons le point de référence commun que la Bible a apporté à notre culture. Il semble que nous aussi devenions une maison divisée.

• Scott Reeder, rédacteur pour l’Illinois Times, peut être contacté à [email protected].