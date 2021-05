Il n’y a pas besoin d’aller à la dinde froide maintenant Line Of Duty a pris fin.

Choisissez parmi une longue liste de drames et de documentaires pour obtenir votre dose de travail policier passionnant.

BBC

Voici notre guide TV ultime pour combler le trou en forme de ligne de devoir dans votre vie[/caption]

Et il y a aussi des émissions mettant en vedette certains de vos membres préférés de la distribution du thriller policier de la BBC.

Qu’ils soient déjà disponibles sur les services de rattrapage ou sur le point de démarrer sur les chaînes terrestres, il y a beaucoup de choix lorsque vous commencez à manquer la présence du chef-d’œuvre de Jed Mercurio.

Nous fournissons le guide ultime pour combler le grand trou en forme d’AC-12 de votre vie.

Du sang

Photos de West Road

Adrian Dunbar incarne le docteur Jim Hogan dans Blood[/caption]

ADRIAN Dunbar joue le docteur Jim Hogan qui est impliqué dans une mort suspecte en Irlande rurale.

Et si vous pensiez que son personnage de Line Of Duty, le surintendant Ted Hastings, était un personnage un peu douteux qui a pris des décisions douteuses, attendez simplement d’avoir une charge de ce type.

L’émission a duré deux séries et a reçu des critiques élogieuses lors de sa première diffusion sur Channel 5 en 2018.

Disponible sur Amazon Prime Video.

Veillée

BBC

Martin Compston est un officier de la Royal Navy en veille[/caption]

L’ACTEUR Martin Compston, qui a joué DI Steve Arnott dans Line Of Duty, est un officier de la Royal Navy dans ce drame basé sur l’océan.

Son personnage Craig Burke et DCI Amy Silva – l’actrice Suranne Jones – montent à bord du sous-marin HMS Vigil pour enquêter sur un décès suite à la disparition d’un chalutier de pêche.

La bande-annonce, qui a été publiée cette semaine, présente Martin disant: «Il y a 20 façons différentes de tuer l’équipage de Vigil d’une seule main.»

Il est fabriqué par World Productions, l’équipe derrière Bodyguard.

Vigil est sur BBC1 ce printemps.

Point de déclenchement

Rex

Vicky McClure joue dans Trigger Point – un thriller policier produit par Jed Mercurio[/caption]

Ce thriller policier met en vedette Vicky McClure – Kate Fleming, DI d’AC-12, et son producteur exécutif est le créateur de Line Of Duty Jed Mercurio.

Vicky joue Lana Washington – une femme qui vit à la limite pour protéger le public.

Elle découvre que l’équipe de neutralisation des bombes de la police métropolitaine est impliquée dans une campagne d’attentats terroristes à Londres.

Mais elle commence également à soupçonner que les méchants visent en fait son unité.

Vous pouvez vous attendre au même niveau de sensations fortes et de débordements que Line Of Duty dans la série en six parties.

Diffusion plus tard cette année sur ITV.

Cuivres courbés

BBC

Le documentaire Bent Coppers examine l’inspiration réelle de Line Of Duty[/caption]

FONDANT sur l’histoire trouble de la police des années 60 aux années 80, ce documentaire examine l’inspiration réelle de Line Of Duty.

Il révèle à quel point la police métropolitaine était un nid de rats d’agents corrompus.

Mais le programme BBC2 montre également comment quelques bons hommes étaient déterminés à éliminer les méchants et à restaurer la réputation de la force – avec des résultats mitigés.

C’est un portrait fascinant des héros qui ont créé A10 – le précurseur de l’unité de corruption policière fictive AC-12.

Disponible sur BBC iPlayer.

Giri / Haji

AVERTISSEMENT: l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Kelly Macdonald est un officier du Met pris entre les feux croisés de la guerre des gangs japonais à Giri / Haji[/caption]

Le DCI Jo Davidson de KELLY Macdonald ne semblait pas très flic sur Line Of Duty.

Mais donnez à la star de Trainspotting une autre tentative dans ce thriller policier transcontinental.

Kelly joue DC Sarah Weitzmann de la police métropolitaine.

Avec un loueur mi-japonais mi-britannique appelé Rodney (joué par Will Sharpe), elle se retrouve prise dans le feu croisé de la guerre des gangs japonais qui s’étend de Londres à Tokyo.

L’émission en six parties a été coproduite par Netflix et diffusée à l’origine sur BBC2 en 2019.

Disponible sur Netflix.

Éducation

NIGEL Boyle – Buckells in LoD – joue un enseignant dans cette histoire déchirante d’enfants noirs injustement stigmatisés par les autorités municipales dans les années soixante-dix.

Le drame fait partie de l’anthologie Small Axe créée par Steve McQueen, lauréat d’un Oscar, qui raconte les expériences vécues par les immigrants antillais à Londres des années 60 aux années 80.

La série, qui a été diffusée sur BBC1 cette année, a été nominée pour un nombre impressionnant de 15 gongs de télévision Bafta.

Disponible sur Amazon Prime Video.

Le gréement

Rex

Le thriller surnaturel The Rig met en vedette les acteurs de LoD Martin Compston, Owen Teale et Mark Bonnar[/caption]

Préparez-vous pour une réunion AC-12 – en mer du Nord.

Situé sur une plate-forme pétrolière qui a été coupée de la communication avec le rivage, ce thriller surnaturel met en vedette les acteurs de LoD Martin Compston, Owen Teale (le gendarme en chef de la police centrale, Philip Osborne) et Mark Bonnar (le gendarme-chef adjoint douteux Mike Dryden).

Le casting comprend également Rochenda Sandall, qui était la méchante Lisa McQueen dans la cinquième série.

Et il est réalisé par John Strickland – qui a également réalisé Line Of Duty.

Entre les lignes

COPS, corruption et complot – si cela vous semble familier, c’est parce que ce drame de BBC1 est fondamentalement le papa de Line Of Duty.

Toute l’action est basée sur une unité comme AC-12, où un vieux boss dirige un vaisseau serré.

Le thriller, qui a été diffusé de 1992 à 1994, a même été réalisé par l’équipe créative de Line Of Duty, World Productions.

Son casting comprenait des visages familiers des années 90 – Neil Pearson, qui est apparu plus tard dans le Journal de Bridget Jones, et Jerome Flynn de Soldier Soldier.

Disponible sur BBC iPlayer.