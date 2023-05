Notre guide rapide des 6 façons de réglementer l’IA

Tout le monde, des PDG d’entreprises technologiques aux sénateurs et dirigeants américains lors de la réunion du G7, a appelé ces dernières semaines à des normes internationales et à des garde-corps plus solides pour la technologie de l’IA. La bonne nouvelle? Les décideurs politiques n’ont pas à repartir de zéro.

Nous avons analysé six tentatives internationales différentes de réglementation de l’intelligence artificielle, défini les avantages et les inconvénients de chacune, et leur avons attribué une note approximative indiquant à quel point nous pensons qu’elles sont influentes.

Un traité juridiquement contraignant sur l’IA

Le Conseil de l’Europe, une organisation de défense des droits de l’homme qui compte 46 pays membres, est en train de finaliser un traité juridiquement contraignant sur l’intelligence artificielle. Le traité exige que les signataires prennent des mesures pour garantir que l’IA est conçue, développée et appliquée de manière à protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit. Le traité pourrait potentiellement inclure des moratoires sur les technologies qui présentent un risque pour les droits de l’homme, comme la reconnaissance faciale.

Si tout se passe comme prévu, l’organisation pourrait terminer la rédaction du texte d’ici novembre, explique Nathalie Smuha, juriste et philosophe à la faculté de droit de la KU Leuven qui conseille le conseil.

Avantages: Le Conseil de l’Europe comprend de nombreux pays non européens, dont le Royaume-Uni et l’Ukraine, et en a invité d’autres comme les États-Unis, le Canada, Israël, le Mexique et le Japon à la table des négociations. « C’est un signal fort », dit Smuha.

Les inconvénients: Chaque pays doit ratifier individuellement le traité, puis le mettre en œuvre dans la législation nationale, ce qui peut prendre des années. Il est également possible que les pays puissent se retirer de certains éléments qu’ils n’aiment pas, tels que des règles strictes ou des moratoires. L’équipe de négociation essaie de trouver un équilibre entre le renforcement de la protection et la signature du plus grand nombre de pays possible, dit Smuha.

Note d’influence : 3/5

Les principes de l’IA de l’OCDE

En 2019, les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont convenu d’adopter un ensemble de principes non contraignants énonçant certaines valeurs qui devraient sous-tendre le développement de l’IA. Selon ces principes, les systèmes d’IA doivent être transparents et explicables ; doit fonctionner de manière robuste, sécurisée et sûre ; devrait avoir des mécanismes de responsabilisation; et doivent être conçus de manière à respecter l’état de droit, les droits de l’homme, les valeurs démocratiques et la diversité. Les principes stipulent également que l’IA doit contribuer à la croissance économique.