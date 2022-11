Notre guide d’achat vidéo pour les flagships et les flagship killers

Les vacances sont presque là et quel bon moment pour prendre un nouveau smartphone. Nous avons régulièrement mis à jour des listes des meilleurs produits phares et tueurs phares à obtenir, et maintenant Will les a tous synthétisés dans une vidéo soignée pour que vous puissiez en profiter.

Les vaisseaux amiraux n’ont rien à craindre car leurs soi-disant tueurs se sont établis dans une catégorie distincte et les deux coexistent pacifiquement ces jours-ci. Les fleurons sont les modèles les plus prestigieux, les héros du portefeuille d’une entreprise avec tout ce que son département R&D peut produire de mieux. Ceux-ci sont destinés aux personnes qui veulent toujours le smartphone le plus récent et le plus performant, quel que soit le prix.

Leurs soi-disant tueurs, un surnom introduit par OnePlus il y a très, très longtemps, sont des smartphones aux performances exceptionnelles, exécutant souvent le meilleur chipset ou capteur de caméra du marché. La principale différence, cependant, est qu’ils essaient de maintenir le budget sain d’esprit au détriment de certaines fonctionnalités d’appel limitées.