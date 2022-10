Notre gouvernement pathétique et nos députés pourris sont de classe mondiale pour se promouvoir – que diriez-vous de penser à nous maintenant ?

Eh bien, je suppose que la leçon de notre politique est que les choses peuvent toujours empirer. Et pire, ils ont obtenu.

La défenestration de Liz Truss hier était aussi inévitable qu’atroce.

Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre Crédit : pixel8000

Le député travailliste Chris Bryant a affirmé que Therese Coffey et Jacob Rees-Mogg faisaient partie d’un gang faisant pression sur les députés Crédit : pixel8000

Sa lecture robotique de son discours de démission devant le n ° 10 était le dernier accident de voiture à 100 mph à écraser la tête la première dans un gouvernement de plus en plus pathétique à l’agonie.

La journée de Truss avait – une fois de plus – commencé pitoyablement.

Les électeurs fatigués avaient pris conscience de la façon dont cette excuse de plus en plus désolée pour une administration s’était comportée.

Des députés auraient été malmenés par leurs collègues afin de les faire voter pour les projets du gouvernement d’autoriser la fracturation hydraulique.

Les députés conservateurs avaient été «intimidés et intimidés» lors de scènes épouvantables, toutes capturées par des caméras pour que le public puisse les voir dans toute leur splendeur vulgaire.

Le président de la maison a lancé une enquête. La fureur a abondé.

Un autre jour, une autre disgrâce d’un gouvernement qui titube maintenant d’heure en heure.

La politique britannique – et par extension la Grande-Bretagne – est devenue une risée mondiale.

Nous n’agissons pas comme l’une des démocraties les plus influentes au monde.

Nous sommes devenus ce dont nous avions l’habitude de nous moquer – les pays du sud de l’Europe comme l’Italie et la Grèce, avec leurs gouvernements chaotiques et leurs économies yo-yo-ing.

En effet, un magazine d’information de gauche est allé jusqu’à nous ridiculiser comme “Britaly” dans un dessin animé humiliant en première page.

Comment diable en sommes-nous arrivés là ?

La malheureuse Liz Truss et sa cabale d’incompétents doivent assumer leur part de responsabilité. Mais le problème est plus profond.

S’il y a une chose qui les unit c’est l’égoïsme

Une explication est que cela se développe depuis longtemps.

Que depuis quelques années la politique n’attire plus les plus brillants ou les meilleurs de notre pays.

D’autres personnes pointent du doigt le scandale des dépenses – d’autres blâment le vote sur le Brexit en 2016.

Il y a quelque chose dans toutes ces explications, et plus encore.

Mais s’il y a une chose qui unit tous les problèmes, c’est le pur égoïsme de tant de ceux qui occupent des postes politiques.

Considérez la façon dont David Cameron et George Osborne se sont comportés en 2016.

Ils ont conseillé au pays de voter à sens unique et le pays ne leur a pas obéi.

Les deux ont donc immédiatement démissionné – et pas seulement démissionné mais disparu.

“Actions de patriotes”

Pendant des jours, ils ont laissé le pays sans chef et craintif. S’agissait-il d’actions de patriotes ?

Non, c’étaient les actions de gens qui voulaient avancer en politique et se faire du bien.

Ce n’était pas beaucoup mieux dans les années Theresa May, bien qu’au moins May ait décidé de rester au Parlement après le gâchis qu’elle a causé.

Boris Johnson semblait pouvoir faire table rase après sa victoire historique en 2019.

Mais il gouvernait égoïstement.

Et donc le parti conservateur a fait ce qu’il semble faire le mieux : plonger le pays dans la tourmente, organiser une course à la direction et élire quelqu’un qu’il a ensuite tenté d’évincer en quelques semaines. Que se passe-t-il sur Terre ?

Toute discipline semble s’être effondrée.

Mercredi soir, un député conservateur furieux – Charles Walker – semblait au bord des larmes alors qu’il décrivait avec colère ce qui se passait au Parlement cette nuit-là.

« À moitié compétent »

Et les travaillistes ne valent pas mieux. Bien que Keir Starmer commence à avoir l’air à moitié compétent, sa fête aussi est une pagaille.

Remplie de non-entités virulentes, l’attitude du député travailliste moyen apparaît désormais comme une sorte de supériorité choquée.

Ce que tant de ces politiciens semblent avoir perdu – de tous les côtés au Parlement – ​​c’est l’idée qu’ils sont là pour servir le pays et son peuple.

Est-ce que l’un d’entre eux — surtout au sein du parti conservateur — s’en souvient?

Alors qu’ils jouent à un jeu de courses permanentes à la direction, l’un d’entre eux a-t-il le pays à cœur ?

Ou s’agit-il uniquement de progresser et de suivre son chemin?

Notre pays est horriblement gouverné. Et le problème avec cela, c’est que nous avons de sérieux problèmes auxquels nous devons nous attaquer.

Une vérité est que beaucoup d’entre eux trouvent le chaos utile – ou pensent qu’ils le trouveront utile très bientôt.

Je soupçonne que Boris Johnson observera avec joie la tourmente actuelle.

Comme le feront Rishi Sunak, Keir Starmer et tous les autres députés conservateurs et travaillistes qui ne sont unis que dans une seule chose – qui est de croire qu’un jour le poste le plus élevé leur reviendra.

Eh bien, ils ont tort. Pendant qu’ils jouent à leurs jeux d’avancement personnel, notre pays souffre – mal.

Nos députés ont montré qu’ils sont de classe mondiale pour penser à eux-mêmes.

Voici une idée, pour le successeur de Liz Truss et pour tous les pourris.

Et si vous pensiez à nous ?