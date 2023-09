Notre gain de 1,8 millions de livres sterling au loto est devenu un cauchemar. 6 ans plus tard, mon mari m’a dit qu’il n’avait que 7 livres sterling… mais ce n’est pas ce qui nous a brisés.

CÉLÉBRANT avec une bouteille de champagne alors qu’ils récupéraient leur énorme chèque de 1,8 million de livres sterling en 2005, Roger et Lara Griffiths savaient que leur vie avait changé pour toujours.

Mais six ans plus tard, leur chance a pris une tournure radicale lorsque leur mariage s’est effondré, après que Lara a trouvé des courriels incriminants sur l’ordinateur de Roger, et leurs finances ont plongé, ne leur laissant que 7 £ en banque.

Lara Griffiths a parlé de sa vie après son tristement célèbre gain à la loterie Crédit : SWNS

Lara accuse son ex Roger d’avoir fomenté une liaison dans son dos, une affirmation qu’il nie fermement Crédit : Glen Minikin

Aujourd’hui, dix ans après leur divorce amer en 2013, Lara, ancienne institutrice de 53 ans, travaille sept jours sur sept à la tête d’un salon de tatouage et d’un studio de maquillage depuis un hangar dans son jardin.

Elle a déclaré au Sun dans une conversation exclusive : « Je dépense tout mon argent pour mes deux enfants et je ne m’en plains pas.

«Nous vivons dans la maison [Roger and I] acheté avant la loterie et j’ai une entreprise de tatouage qui réussit.

« Je travaille sept jours sur sept. J’aime mon travail et j’aime mes clients. Beaucoup de mes anciens élèves sont des clients. Je me considère incroyablement chanceux. J’ai une belle vie. »

Lara, de Leeds, dit qu’elle a été dévastée lorsque l’ancien responsable informatique Roger l’a quittée en septembre 2011 après 14 ans de mariage.

Elle affirme avoir trouvé des courriels entre lui et un ami qui indiquaient qu’il préparait une liaison avec un ami – ce qu’il nie catégoriquement.

Se souvenant du moment où il a quitté la maison familiale, Lara dit : « Comment gérez-vous cela ? J’avais une fille de quatre ans et une fille de sept ans.

«Je pense que je me suis juste levé et j’ai crié. Je n’arrivais tout simplement pas à comprendre cela.

Le couple était marié depuis sept ans lorsqu’ils ont gagné à la loterie Crédit: .

Lara insiste sur le fait qu’elle n’a jamais voulu rendre public son gain à la loterie Crédit : Glen Minikin

« Il a soutenu qu’il n’avait pas eu de liaison et qu’il avait l’intention de le faire mais ne l’avait pas mis à exécution. Et que c’était juste un catalyseur pour qu’il me quitte parce que j’étais une putain de femme.

« J’avais vraiment du mal émotionnellement parce que mon père venait de mourir récemment, donc les choses étaient assez tendues à la maison. Je n’arrivais pas à comprendre la façon dont il gérait la situation. »

Dans une déclaration au Sun, Roger affirme qu’il était simplement tombé « hors amour » avec Lara et qu’il était « terriblement malheureux ».

Lara admet que leur mariage n’était pas parfait, mais dit qu’ils semblaient heureux.

Ils se sont mariés en 1997, six mois après leur rencontre, et elle le considérait comme son « meilleur ami » bien qu’ils soient « complètement opposés ».

Elle dit qu’elle avait confiance qu’il ne la tromperait jamais et qu’elle plaisantait en disant qu’elle pouvait « envoyer Roger avec une prostituée et il ne détournerait jamais les yeux ».

Six ans après avoir gagné à la loterie, Lara dit que Roger prétendait qu’il n’avait que 7 £ sur son compte Crédit : SWNS

Lara admet qu’il y avait une « myriade » de raisons pour lesquelles ils ont perdu leur fortune Crédit : Glen Minikin

Lara gagnait 40 000 £ par an en tant qu’enseignante et Roger gagnait autant lorsqu’il achetait le billet de loterie gagnant.

En repensant à ce moment, Lara dit : « Il a fallu un peu de temps pour que le sentiment de bonheur se manifeste, c’était juste un choc énorme parce qu’on n’y croit tout simplement pas.

«Je pensais que c’était une sorte de farce ou que quelqu’un envoyait un e-mail fou. Ce n’est pas ce à quoi on s’attend. »

Lara affirme que Roger tenait à rendre publique sa victoire alors qu’elle souhaitait rester anonyme – ce qu’il conteste.

Tous deux ont fini par quitter leur emploi et Roger a poursuivi son ambition de devenir une rock star, en achetant une nouvelle paire de guitares et en enregistrant de la musique avec son groupe – même s’ils n’auraient vendu que 600 exemplaires.

Peu de temps après que leur aubaine ait été rendue publique, il a été rapporté que le couple avait dépensé de l’argent dans des voitures et des maisons coûteuses et menait une vie extravagante.

Lara affirme qu’ils n’ont pas dépensé « à peu près » ce qui a été rapporté, affirmant : « Les voitures étaient toujours d’occasion. Nous avions une hypothèque sur la maison. Et nous avons passé des vacances à Dubaï.

Le couple, qui avait gagné à la loterie en 2005, a entamé la procédure de divorce après le départ de Roger. Crédit : SWNS

En 2011, Lara affirme que Roger lui a dit qu’il n’avait que 7 £ sur son compte bancaire.

Elle admet qu’une « myriade de choses ont mal tourné », dont ils sont tous deux responsables, et que la crise financière de 2008 les a durement frappés.

« Nous étions incapables de faire des choix financiers par nous-mêmes. Quelque chose qui nous aiderait à investir et à gérer l’argent de manière positive. Nous ne savions pas comment faire cela », affirme-t-elle.

« Nous nous préparons à une chute. »

Lara affirme qu’après leur séparation, des huissiers se sont présentés pour des dettes dont elle ignorait tout.

Roger admet qu’il a commis une « terrible erreur » en prenant du retard dans les remboursements hypothécaires d’un bien locatif qu’ils avaient acheté, ce qui a entraîné sa reprise de possession.

Il affirme également que l’argent d’un spa de beauté qu’ils avaient acheté lui était exclusivement destiné.

Lara dit qu’au milieu de leur divorce, des histoires ont commencé à circuler selon lesquelles elle avait dépensé leurs gains en achetant des sacs à main de créateurs et avait subi une chirurgie plastique – ce qui, selon elle, n’est pas vrai.

« J’ai eu du Botox et c’est tout. Chirurgie plastique ? Absolument pas », a-t-elle déclaré au Sun.

« Et je ne pense pas que même Louis Vuitton puisse dépenser 2 millions de livres sterling en sacs Louis Vuitton.

« C’était tellement personnel. C’était la période la plus sombre de ma vie. »

Lara dit qu’elle a commencé à recevoir une avalanche de commentaires attaquant son apparence Crédit : laraTthepeintlady/facebook

Leur divorce a été finalisé la veille de Noël 2013.

Lara dit que sa mère adoptive est venue la chercher et l’a aidée avec ses affaires et ses enfants – Ruby, 19 ans, est maintenant à l’université tandis que Kitty, 16 ans, vient de terminer son GCSE.

Elle insiste sur le fait que gagner à la loterie n’a pas gâché sa vie, ajoutant : « C’était génial. Je l’ai aimé.

« Je pense que c’est ridicule de recevoir 2 millions de livres sterling et de dire que cela a ruiné votre vie. Vous ruinez votre propre vie, ou celle des gens autour de vous, ou les décisions que vous prenez. »

Mais elle conseille aux autres jeunes gagnants de loterie d’apprendre de son expérience et de celle de Roger.

« Ne laissez pas l’excitation et l’enthousiasme obscurcir votre jugement », prévient-elle. « Ne dites pas aux gens que vous avez gagné de l’argent.

« Gardez-le pour vous, faites-vous conseiller pour bien l’investir. »

Dans un communiqué, Roger déclare : « Je ne prétends pas être un saint et j’ai commis de nombreuses erreurs, mais quitter Lara n’en était pas une.

« Cela m’a tout coûté, y compris l’amour de mon aîné. Rien ne fait autant mal que ça, mais je n’aurais pas pu rester un instant de plus dans cette relation toxique… Lara n’accepterait tout simplement pas non plus que nous allions nous séparer avec 1,8 million de livres sterling. à la banque ou pas.

Alors que l’aînée de Lara part à l’université, sa plus jeune, Kitty, sur la photo, a terminé son GCSE il y a quelques mois. Crédit : Glen Minikin