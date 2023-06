Notre fumée, leur ciel : la brume canadienne déclenche tout, des gags aux jabs, lorsqu’elle frappe la capitale américaine

Être Canadien n’importe où sur la côte est des États-Unis cette semaine risque d’être inondé de blagues fumeuses.

Un médecin a plaisanté avec un journaliste de CBC News lors d’un examen médical jeudi à Washington : « Dites à votre pays de reprendre sa fumée.

Avec ce bâillon hors de son système, le médecin secoua la tête avec incrédulité et murmura avec incrédulité qu’il y avait encore des gens qui doutaient du changement climatique.

C’est cette semaine, résumée à ses éléments bruts : une partie d’anxiété, une partie d’humour de potence et une partie de politique alors que des volumes gargantuesques de carbone dérivent au-dessus du continent.

Un ciel couleur abricot rampe sur la région la plus peuplée de la moitié supérieure de notre hémisphère, jetant sa brume sur des dizaines de millions de personnes.

La fumée qui pique les sinus est soudainement l’exportation dont on parle le plus au Canada.

Il ferme les zoos. Alors que la brume se déplaçait vers le sud, la dernière était à Washington, DC; les touristes ont été informés qu’ils ne pouvaient pas entrer, tandis que les pandas, les singes, les ours, les tigres et les lions ont été forcés à l’intérieur.

Les éléphants avaient le choix : ils pouvaient entrer ou sortir à leur guise. Les matchs de baseball ont été annulés à New York, Philadelphie et Washington, DC

Deux étudiants célébrant leur diplôme de l’école secondaire Robinson de Fairfax, en Virginie, posent pour un selfie sur les marches du Lincoln Memorial alors qu’une épaisse couche de fumée et le Washington Memorial leur donnent une toile de fond le jeudi 8 juin 2023. (Julio Cortez/AP)

Des alertes de santé publique ont été émises en New York , Pennsylvanie , Delaware , Maryland et à Washington.

Alors que l’obscurité glissait vers la capitale nationale, même les présidents les plus célèbres voyaient leurs monuments disparaître.

Le Washington Monument, rendu invisible depuis le Capitole. Le Lincoln Memorial, entouré de fumée.

Des lycéens ont pris des selfies dans leurs robes de graduation sur le célèbre escalier où Martin Luther King a prononcé son discours I Have a Dream.

Bien sûr, ceci étant une capitale politique, les discussions sur les catastrophes sont devenues politiques.

De l’autre côté de la rivière, en Virginie, les partis démocrate et républicain de l’État étaient se disputant sur le feu de forêt sur Twitter .

Les démocrates ont qualifié d’ironie maladive le fait que cette semaine, de toutes les semaines, l’État dirigé par les républicains était sortir un marché régional d’échange de carbone.

Les républicains se sont moqués d’eux. « Oui », a tweeté le GOP en réponse. « Veuillez nous en dire plus sur la façon dont les incendies de forêt au Canada sont la faute des entreprises de combustibles fossiles aux États-Unis. »

Le thème a joué à plusieurs reprises.

À Washington, les démocrates ont prononcé des discours sur la crise et ont établi un lien explicite avec le changement climatique.

A la Maison Blanche, le président Joe Biden l’a mentionné dans la première phrase d’un déclaration où il a promis d’envoyer toute l’aide dont le Canada a besoin.

« Le changement climatique n’est pas un canular », a déclaré Adriano Espaillat à la Chambre des représentants des États-Unis. « Est-ce l’avenir de nos enfants ? »

Avec le Washington Monument en arrière-plan et une épaisse couche de fumée, le Marine Corps Color Guard répète le jeudi 8 juin 2023 à Washington, DC (José Luis Magana/AP)

Au Sénat, le leader de la chambre, Chuck Schumer, a prononcé deux discours en deux jours sur la question.

Il s’agit de l’une des pires pollutions atmosphériques par les incendies de forêt de l’histoire des États-Unis, a déclaré le sénateur de l’État de New York.

« Mon pays d’origine ressemblait à la scène d’un film d’horreur », a déclaré Schumer jeudi, exhortant l’administration à envoyer du personnel supplémentaire, en plus des 600 déjà déployés au Canada.

« Marcher à New York hier, c’était marcher sur une autre planète… La crise climatique est réelle, et elle est là pour rester. »

Il y a eu une augmentation significative des incendies de forêt au cours des dernières décennies, à la fois en fréquence et en acres brûlés aux États-Unis, avec des températures plus chaudes souvent cité comme un important conduite facteur .

Le soleil se lève derrière le Washington Monument et une épaisse couche de fumée, jeudi 8 juin 2023. (Julio Cortez/AP)

Mais un républicain du Sénat visait une autre cible : trop de réglementation.

Steve Daines du Montana a utilisé les incendies canadiens pour demander inverser les effets d’une crise environnementale de 2015 décision de la Cour qui, selon lui, a entravé les efforts de gestion des forêts américaines.

Et il y a eu beaucoup d’humour de potence, comme la blague du docteur.

Couverture du jour : la pire qualité de l’air à New York depuis les années 1980, pire qu’après le 11 septembre https://t.co/9u0iqGIvy9 pic.twitter.com/jad1mVnF9i —@nypost

Le New York Post a blâmé le Canada avec une première page annonçant cela comme Eh! Pocalypse Now.

Parfois, il est moins clair où la blague se termine.

Dans un autre média appartenant à Rupert Murdoch, Fox News, Jesse Watters s’est moqué des gens pour avoir fait grand cas de la fumée. Mais il a également demandé des réparations au Canada dans un monologue ironique.

« Le Canada a largué une bombe fumigène sur nous », a-t-il dit. « D’abord, la Chine nous a frappés avec le virus, puis le Canada nous a frappés avec une bombe fumigène. »

Des personnalités de Fox News se sont moquées des habitants des villes couvertes de fumée pour avoir à nouveau porté des masques. Dans le centre-ville de Washington, de nombreux piétons les avaient remis jeudi.

Sean Hannity s’est moqué de la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez pour se lamenter à quel point nous ne sommes pas préparés à la crise climatique – dans nos réseaux énergétiques, nos systèmes alimentaires et nos infrastructures.

Les matchs de baseball ont été annulés dans différentes villes. Vu ici : Clarke Schmidt des Yankees de New York lance plus tôt cette semaine au Yankee Stadium. (Frank Franklin II/AP)

Il a également imité avec moquerie les jeunes gens en bonne santé qui se plaignaient de la fumée.

« J’avais du mal à respirer », a déclaré Hannity en les imitant. « Je marche au même endroit que toi et je ne sens rien…. Sont-ils tous des flocons de neige? »

Pour en discuter, l’animatrice de Fox, Laura Ingraham, avait comme invitée une ancienne le tabac et huile lobbyiste qui aujourd’hui fils et sert dans les organisations qui combattent la réglementation gouvernementale.

Elle a qualifié certains des avertissements de santé publique d’hystérie et a taquiné les reportages dans des médias comme le New York Times.

« Hilarant à genoux », c’est ainsi qu’Ingraham l’a décrit.

« Personne ne nie [this smoke] est désagréable. Mes yeux sont assez irritants et larmoyants.… Mais est-ce totalement hors de l’ordinaire ? »

L’ancien lobbyiste du tabac et du pétrole a répondu non. Il a dit que la qualité de l’air est souvent pire en Chine. (Noter la OMS et Lancette signalent que la qualité de l’air en Chine tue plus d’un million de personnes par an.)

D’autres ne plaisantaient pas.

À l’aéroport national Reagan de la région de Washington, Claudia Pineda-Tibbs a qualifié le ciel d’apocalyptique.

Elle a déclaré à CBC News que cela lui rappelait les incendies qui piquaient les poumons dans son État d’origine, la Californie. Et elle a dit que nous souffrons incontestablement des effets du changement climatique.

À New York, Ron Meisner a déclaré que cela lui rappelait une autre scène angoissante : le ciel brumeux après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Il a contesté la couverture de son tabloïd local.

« Non, je ne blâme pas le Canada », a déclaré Meisner à CBC News.

« J’ai l’impression que le monde entier ne s’occupe pas de la situation environnementale. »