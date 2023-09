Notre fonction publique ouvertement mutine paralyse le gouvernement et nuit à la démocratie elle-même.

Révolte de Whitehall

NOTRE fonction publique ouvertement mutineuse ne paralyse pas seulement le gouvernement, comme il le souhaite. Cela nuit à la démocratie elle-même.

Malgré tous les échecs des conservateurs, Whitehall a décidé de les saboter le jour où les électeurs les ont soutenus pour faire aboutir le Brexit.

Dominic Cummings n’a jamais réussi à purger les incompétents surveillant l’horloge et les insurgés Remainer épris de travaillistes : une occasion manquée calamiteuse.

Nous avons désormais une fonction publique partisane et militante qui considère qu’il est intelligent, audacieux et cool de saper les politiques conservatrices qu’elle n’aime pas. C’est un désastre pour la démocratie.

La gauche restante ne s’en soucie pas plus aujourd’hui que lorsqu’elle a paralysé le Parlement pendant trois ans pour tenter de contrecarrer le vote en faveur du Brexit.

Et avec du sang conservateur dans l’eau, ils sont en révolte ouverte.

Le chef du Bureau national d’audit saccage le n°10 en public. Un fonctionnaire licencié dénonce Rishi Sunak sur les écoles.

Le responsable de l’asile au ministère de l’Intérieur rejoint Amnesty International, militant criant contre les politiques d’immigration des conservateurs.

L’ancienne secrétaire permanente Sue Gray devient la chef de cabinet de Keir Starmer.

Même s’ils travaillaient sous les conservateurs, eux et leurs collègues aspiraient à ce qu’un parti travailliste restant prenne le pouvoir.

Si tel est le cas, il gouvernera sans entrave.

La subversion cessera instantanément.

C’est le mal que ces activistes stupides ont causé. Les conservateurs ne leur font plus confiance, et pour cause.

Gouverner efficacement sera à nouveau impossible avec Whitehall toujours dominé par des europhiles de gauche prêts à l’échec.

La Grande-Bretagne malade

BEAUCOUP de personnes qui demandent récemment des indemnités de maladie après le Covid sont véritablement malades.

Mais beaucoup ne le sont pas. Ils sont devenus accros aux loisirs pendant la pandémie et ont été trop facilement autorisés par les médecins.

Le secrétaire aux Affaires sociales, Mel Stride, a donc raison de rendre les réclamations plus difficiles tout en incitant les gens à retourner au travail.

C’est bon pour eux – et pour l’économie.

Rejoignez le Kew

COMPTEZ-nous un peu déconcertés par la « célébration queer » à Woke Kew Gardens.

La plupart des plantes ne sont pas binaires, avec des parties mâles et femelles. Ils ne constituent pas une minorité opprimée. Ce qu’ils ont en commun avec les personnes LGBT+ nous dépasse.

N’hésitez pas à venir si vous êtes à Londres.

Vous pouvez rencontrer un champignon, une fille ou les deux à la fois.

Pas d’argent

Le LABOR critique « 13 ans d’échec des conservateurs ». Mais cela n’a pas mis Birmingham en faillite.

C’est ce qu’a fait un conseil du travail maladroit.

Considérons maintenant l’administration travailliste chaotique qui dirige le Pays de Galles – le « modèle » d’un gouvernement Starmer.

Les camarades parlent d’un bon jeu en opposition facile. Au pouvoir, ils manquent toujours de l’argent des autres.