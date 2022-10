Notre fils a été coincé avec une baby-sitter après que le conseil n’a pas pu lui trouver d’école – nous sommes dévastés

Un garçon de 11 ans est obligé de passer ses journées avec une assistante maternelle et des enfants de quatre ans car le conseil n’a pas pu lui trouver une place dans une école secondaire.

Les parents d’Oscar Kennaugh disent qu’ils sont à bout de souffle car leur fils n’a toujours pas obtenu d’école plus de quatre semaines après le début de la nouvelle année scolaire.

Le fils d’Helen et Paul, Oscar Kennaugh, n’a pas obtenu de place dans une école secondaire Crédit : BPM

L’enfant de 11 ans doit se rendre chez une assistante maternelle du lundi au vendredi Crédit : BPM

Helen et Paul, de Glenfield, Leics, ont postulé dans trois écoles en octobre dernier et ont été choqués lorsqu’on leur a dit qu’ils étaient tous “pleins”.

Il n’y a plus de places dans les écoles de leur zone de chalandise et les deux parents travaillent, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas le conduire chaque jour dans une école plus éloignée.

Helen, 43 ans, a déclaré à LeicestershireLive: “Le 1er mars, lorsque nous avons cherché à savoir où il allait, rien ne lui a été proposé.

“Donc, au cours des sept derniers mois depuis lors, nous avons eu de nombreuses conversations avec le conseil du comté, mais ils ont dit que le nombre d’enfants dépassait le nombre de places cette année et qu’il y avait donc ces problèmes.

“Je connais au moins trois autres enfants du village à qui on n’a pas offert de place non plus.”

Helen dit que leur seule option est de le mettre dans un bus à Leicester chaque matin pour obtenir un service vers Coalville, Hinckley ou Kibworth.

Pour l’instant, Oscar doit rester avec une baby-sitter – ce qui le bouleverse.

Helen a ajouté: “Il ne s’en sort pas bien et l’autre jour, il était en larmes.

“Tous ses amis de l’école primaire sont partis dans de nouvelles écoles pour se faire de nouveaux amis et il est chez la nounou tous les jours avec un groupe d’enfants de quatre ans.”

En désespoir de cause, les parents d’Oscar ont contacté le conseil municipal de Leicester, leurs conseillers locaux et leur député.

Un porte-parole du conseil municipal de Leicestershire a déclaré qu’il y avait une limite à ce qu’ils pouvaient aider, car les places dans les écoles ne sont plus décidées par les autorités éducatives locales.

Ils sont plutôt distribués par le conseil du comté de Leicestershire.

Elle a déclaré: «Bien que nous ne puissions pas commenter les cas individuels, nous sommes très conscients de la situation d’Oscar.

“Nos conseils encouragent les parents à inclure l’école de leur zone de recrutement dans l’une de leurs trois préférences.

“Lorsque les parents choisissent de postuler dans trois écoles hors du bassin et qu’ils échouent finalement avec toutes leurs candidatures, ils sont tenus de soumettre à nouveau leur candidature.

“À ce stade, de nombreuses écoles seront pleines après le premier tour de candidatures, nous partagerons donc ensuite des informations sur les écoles qui ont des places. Nous n’avons pas le pouvoir de surcharger les places dans les académies.”