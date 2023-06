LES parents d’un homme abattu de sang-froid le jour de l’anniversaire de sa fille ont réclamé « un petit élément de preuve » qui pourrait traduire le tueur en justice.

Jackie et Martin Chadwick, dont le fils Adam a été abattu par un gang masqué à Leeds, dans le Yorkshire, en 2008, exhortent quiconque pourrait aider à identifier les personnes impliquées à se manifester.

Adam n’avait que 20 ans lorsqu’il a été assassiné dans ce que l’on pense être un cas d’erreur d’identité.

Sa mère a déclaré à BBC News: « Nous ne l’oublierons jamais, jamais.

« Plus le temps passe, plus [angry] et vous êtes frustré parce que vous voulez juste vous concentrer sur sa mémoire et non sur ce qui s’est passé et sur les personnes responsables d’obtenir justice pour Adam.

« Nous voulons juste que justice lui soit rendue. Je ne veux pas être enterré avec mon fils, sachant que je n’ai pas justice pour lui. »

Le père d’Adam a ajouté: « Nous voulons juste nous souvenir de lui et de ce qu’il a fait et comment il était, mais nous devons continuer les appels.

Adam rendait visite à sa sœur Gemma lorsqu’une femme inconnue a frappé à la porte pour demander quelqu’un appelé Michelle.

Elle est partie, mais est revenue peu de temps après avec trois hommes masqués, qui ont tenté de pénétrer par effraction dans la maison.

Adam a essayé de les combattre et a été abattu avant de mourir deux jours plus tard à l’hôpital.

Tragiquement, le jour de l’attaque, lui et Gemma fêtaient le troisième anniversaire de sa fille Ruby.

Gemma a déclaré que la famille était incapable de terminer le processus de deuil tant que les personnes responsables de la mort de son frère n’avaient pas été retrouvées.

La police du West Yorkshire a déclaré que la force restait attachée à cet objectif.

Le surintendant-détective Marc Bowes a déclaré: « Adam Chadwick était une victime totalement innocente qui a été abattue et mortellement blessée devant la porte de la maison de sa sœur il y a 15 ans dans ce qui reste un acte totalement insensé sans motif établi. »

Il a exhorté tous ceux qui savaient quoi que ce soit sur l’affaire à se manifester car il n’était « jamais trop tard ».

Toute personne disposant d’informations est encouragée à contacter l’équipe d’examen des enquêtes majeures de la force en ligne ou au 101.

Ceux qui souhaitent faire un signalement anonyme peuvent contacter l’organisation caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

