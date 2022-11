Notre fils, 5 ans, a été marqué à vie et a failli mourir après que nous ayons fait une erreur stupide – je suis hanté par ses cris

En disant au revoir à son mari et à son jeune fils alors qu’elle sortait du magasin, maman Kelli Desousa n’avait aucune idée de l’horreur qui était sur le point de se dérouler.

Elle avait laissé Nicky, cinq ans, jouer avec son nouveau cadeau d’anniversaire, un pistolet Nerf, dans le jardin pendant que son père Daniel faisait un feu de joie à proximité.

Nicky Desousa s’est accidentellement immolé par le feu en faisant un faux feu de joie Crédit : Histoires vraies

Le jeune a failli mourir et fait face à une longue convalescence Crédit : Histoires vraies

En le regardant empiler les bûches, Nicky a décidé de faire sa propre pile en utilisant les balles en mousse de son jouet.

À l’insu de Daniel, le frère de Nicky, Max, a trouvé les restes d’une tasse d’essence que ses parents utilisaient pour accélérer leur feu de joie sur une table.

Nicky a attrapé la tasse et l’a versée sur son mini-feu de joie pendant que son frère Max l’allumait, mais une partie du liquide hautement inflammable a éclaboussé le cou de Nicky – et le jeune a pris feu.

Voyant son fils en feu, Daniel s’est précipité et a battu les flammes à mains nues dans une tentative désespérée de les éteindre, avant de précipiter le garçon à l’hôpital.

Heureusement, Nicky a survécu, mais il fait face à un long chemin vers la guérison et a été marqué à vie.

Kelly, maman au foyer, déclare : “Cette tasse n’aurait jamais dû être laissée de côté. Mon mari et moi regretterons notre erreur pour le reste de nos vies.

“J’espère que c’est un avertissement aux autres mamans et papas d’être extrêmement prudents.

« À un moment donné, j’ai cru que j’allais perdre mon fils, mais Nicky est une petite battante. Je suis si fier de lui.”

Les parents Kelli et Daniel disent qu’ils ne se pardonneront jamais d’avoir oublié le gobelet d’essence. En photo avec Nicky et ses frères et sœurs Leo, 10 ans, Max, huit ans, Nicky et Mya, deux ans Crédit : Histoires vraies

Kelli, 33 ans, de Picayune, Mississippi, était enceinte de sept mois lorsque l’incident déchirant s’est produit en avril de cette année.

Elle et Daniel, 39 ans, un Royal Marine, étaient déjà parents de Leo, 10 ans, Max, huit ans, Nicky et Mya, deux ans.

Kelli se souvient : « Nicky était notre plus jeune fils et il était notre monde. Ce mois-là, nous avons fêté son cinquième anniversaire.

«Il a été gâté avec des tas de cadeaux, dont un pistolet Nerf. Il l’aimait.”

Trois jours plus tard, Kelli préparait le dîner pour sa famille lorsqu’elle s’est souvenue qu’elle avait prévu une collecte de nourriture cet après-midi.

Cette tasse n’aurait jamais dû être laissée de côté. Mon mari et moi regretterons notre erreur pour le reste de nos vies Kelli Desousa

Daniel faisait un feu de joie pendant que leurs enfants jouaient dans le jardin, et Kelli a dit à sa famille qu’elle serait de retour dans cinq minutes.

Mais lorsqu’elle est arrivée au magasin, elle a reçu un appel téléphonique paniqué de Daniel.

Elle se souvient : « Il était bouleversé. Il a dit que Nicky avait eu un accident et devait aller à l’hôpital.

« Nicky avait trouvé de l’essence et s’était brûlé. Puis j’ai entendu Nicky hurler en arrière-plan.

“J’étais terrifié. J’ai laissé tomber mes courses et je suis rentré chez moi en vitesse.

‘Sans espoir’

Nicky a passé des mois à l’hôpital en convalescence Crédit : Histoires vraies

De gentils inconnus lui ont fait don de cadeaux après que ses parents aient créé une liste de souhaits Amazon Crédit : Histoires vraies

Alors que Kelli s’arrêtait dans la rue, elle remarqua le camion de Daniel. Il a ralenti et Kelli a vu Nicky sur le siège avant, brûlé et ensanglanté.

Horrifiée, elle a crié à Daniel de continuer à conduire et il s’est précipité vers l’hôpital communautaire de Highland, à quelques kilomètres de leur maison.

Là, on lui a dit que Nicky avait des brûlures au deuxième et au troisième degré sur le visage, le cou et la poitrine.

Kelli raconte : « Comme j’étais enceinte de sept mois et que je devais garder les enfants à la maison, je me sentais impuissante.

“Daniel a appelé et a dit que l’asthme de Nicky avait provoqué la fermeture de ses voies respiratoires et qu’il avait été mis sous sédation.

On aurait dû être plus prudent. J’avais l’impression d’avoir laissé tomber notre enfant. J’avais le cœur brisé Kelli Desousa

“Je ne pouvais pas m’empêcher de pleurer pour mon bébé.”

Kelli ajoute qu’elle était “en colère contre Daniel pour ne pas les avoir regardés correctement”, mais aussi en colère contre elle-même pour avoir laissé de côté la tasse d’essence.

“Daniel et moi avions toujours utilisé de l’essence pour allumer nos feux de joie”, dit-elle.

“Nous aurions dû être plus prudents. J’avais l’impression d’avoir laissé tomber notre enfant. J’avais le cœur brisé.”

Cette nuit-là, Nicky a été transportée par avion à une heure de route vers une unité de soins aux brûlés du University Medical Center de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Posé-décollé

Nicky a été gravement marqué Crédit : Histoires vraies

Le petit garçon suit une thérapie de réadaptation Crédit : Histoires vraies

Là, la famille de Kelli a été avertie que Nicky pourrait ne pas s’en sortir.

Kelli raconte : « Une fois que ma mère est venue s’occuper des enfants, je me suis précipitée aux côtés de Nicky.

“Quand je l’ai vu, il était bandé et il avait un tube dans la gorge.

“Je pleurais et je lui ai dit que maman était avec lui et que tout irait bien.

“Daniel était dans un état pire que moi. Je savais que la culpabilité le rongeait aussi.

Enfin, après cinq jours, Nicky s’est réveillé. Bien qu’il ait été confus au début, il s’est finalement souvenu de ce qui s’était passé.

Kelli dit: “Il a dit:” Dis à papa que je lui pardonne “et mon cœur a juste fondu. Le lendemain, il dit la même chose à Daniel.

“Daniel a fondu en larmes et l’a serré dans ses bras. Je savais que notre famille allait s’en sortir.

Longue récupération

Nicky a dit à son père qu’il lui avait pardonné à l’hôpital Crédit : Histoires vraies

Malheureusement, la mâchoire de Nicky jusqu’à sa poitrine avait été brûlée et il a subi de nombreux débridements cutanés et greffes de peau.

Il a eu une grosse greffe de peau prélevée sur son dos et placée sur sa poitrine.

En raison d’être sous perfusion intraveineuse pendant si longtemps, Nicky est devenu très maigre et faible, mais à mesure qu’il devenait plus fort, il a lentement appris à bouger ses bras et à marcher à nouveau.

Kelli déclare : « Nous avons créé une liste de souhaits Amazon pour Nicky et en une semaine seulement, des inconnus du monde entier ont acheté la liste complète.

“Chaque jour, nous avions des centaines de cadeaux à ouvrir pour Nicky.”

En juin 2022, après deux mois d’hospitalisation, Nicky a enfin pu rentrer chez elle.

Daniel était dans un état pire que moi. Je savais que la culpabilité le rongeait aussi Kelli Desousa

Maintenant, il porte toujours une minerve et Kelli et Daniel doivent appliquer des crèmes sur ses brûlures toutes les heures.

Kelli dit : « Il pleure de douleur. C’est vraiment difficile pour nous de regarder.

« Il ne peut encore que chuchoter aussi, mais il vient de commencer l’orthophonie qui se passe bien.

« D’autres enfants lui posent des questions sur ses cicatrices. Nicky ne sait pas quoi dire, alors j’interviens et leur dis qu’il a été blessé par le feu.

« Depuis, j’ai donné naissance à un autre garçon, Isaac. Nicky est amoureux de son nouveau frère.

“Après tout ce qu’il a traversé, il va très bien.”

Kelli ajoute : « S’il vous plaît, ne laissez pas d’accélérateurs autour de votre maison. Plus important encore, ne les achetez pas du tout.

“Ils ne sont pas nécessaires pour les feux de joie et ne sont qu’un danger pour vos enfants.”

Le pauvre Nicky a dû subir une greffe de peau Crédit : Histoires vraies