Notre fils, 11 ans, a eu des vacances de rêve en Turquie gâchées après avoir eu un coup de soleil d’horreur malgré une gifle sur le facteur 50, selon sa mère

Un garçon de 11 ans a vu ses vacances de rêve en Turquie ruinées après avoir été victime d’un horrible coup de soleil – bien que sa mère ait affirmé qu’elle avait giflé le facteur 50.

Maman Jessica Ellis, 35 ans, a déclaré qu’elle avait été laissée en larmes après avoir vu son fils Kainen rouler dans “l’agonie” de la douleur des ampoules lors de leurs premières vacances en famille depuis 2019.

Kainen Ellis, 11 ans, s’est retrouvé avec d’horribles cloques – même après avoir giflé le facteur 50 1 crédit

Kainen Ellis profitait de ses premières vacances avec sa famille depuis 2019 1 crédit

Kainen a été contraint de passer la deuxième semaine de ses vacances à se cacher dans sa chambre d’hôtel 1 crédit

Jessica a déclaré que son fils avait été étouffé par le facteur 50 du cri du soleil de Nivea tous les jours – mais dit qu’il avait encore de graves coups de soleil après une semaine au soleil à l’Eftalia Splash Resort à Antalya.

Elle a déclaré que le jeune avait été contraint de passer la deuxième semaine de ses vacances à se cacher dans la chambre d’hôtel pendant que ses frères et sœurs, qui avaient utilisé différentes crèmes solaires, continuaient à jouer dehors.

Kainen a été forcé de visiter les médecins tous les matins où une infirmière a fait éclater les cloques sur ses bras et ses épaules.

Jessica a déclaré qu’elle avait le cœur brisé par ce qui est arrivé à son petit garçon – et souhaite maintenant avertir les parents de l’utilisation de la crème solaire.

Bien que la peau de Kainen se soit régulièrement améliorée, Jessica craint que son petit garçon ne soit physiquement marqué par l’épreuve.

Un porte-parole de Nivea a déclaré qu’il enquêtait de toute urgence sur l’incident et que la société était en contact avec la famille pour en savoir plus sur ce qui s’était passé.

Mais Jessica, qui vit à Retford, Nottinghamshire, avec son partenaire Lee Tatt, 39 ans, et ses trois enfants a déclaré: “C’était nos premières vacances depuis 2019, et cela nous a coûté 5 000 £ à tous, mais les vacances de mon fils ont été gâchées .

“Il était couvert de cloques, partout sur ses bras et ses épaules. Il était à l’agonie absolue.

“Je pleurais quand j’ai vu les cloques pour la première fois, et maintenant j’ai le cœur brisé pour mes garçons car cela pourrait cicatriser.

“Je n’utiliserai plus jamais la crème solaire – c’est une marque bien connue et je suis tellement déçu.”

Jessica a dit qu’elle s’était assurée de couvrir ses enfants de crème solaire dans la chaleur – et dit qu’elle a généreusement appliqué le spray de déclenchement de la crème solaire Nivea Kids SPF50 sur les épaules et les bras de Kainen.

Vers la fin de la première semaine, Jessica a remarqué que le haut du corps de Kainen devenait rouge et douloureux, mais a pensé qu’il ne s’agissait que d’un coup de soleil.

Ce n’est que quelques jours plus tard, lorsque Kainen s’est réveillé avec des cloques douloureuses couvrant ses bras et ses épaules, que Jessica a réalisé à quel point il souffrait.

Jessica a déclaré: “Il n’a pas dormi cette nuit-là, il était à l’agonie, se roulant de douleur dans son lit pendant que nous dormions tous.

“Je l’ai laissé au lit le matin quand nous sommes descendus pour le petit-déjeuner afin qu’il puisse rattraper son sommeil car il n’avait pas dormi du tout.

“Quand je suis remonté, il était debout devant le miroir dans une panique totale car il pouvait voir les grosses cloques dans son reflet.

“Il avait d’énormes cloques sur les bras et les épaules, elles avaient l’air si douloureuses.

“Je pleurais et il pensait à ce qui pourrait être le pire qui pourrait lui arriver.”

Jessica a déclaré que le jeune frère de Kainen, Preston, avait utilisé une crème solaire différente – mais avait giflé le Nivea sur son nez qui souffrait également de coups de soleil, selon la mère.

Lorsque la famille est revenue au Royaume-Uni, Jessica l’a emmené à A&E où les médecins ont réparé les ampoules et ont donné à la mère une crème rafraîchissante.

Elle a déclaré: “J’ai le cœur brisé pour mes garçons car cela pourrait cicatriser.

"Je n'utiliserai plus jamais la crème solaire – c'est une marque bien connue et je suis tellement déçu."

Le porte-parole de Nivea a déclaré: “Nous sommes actuellement en contact avec le consommateur pour en savoir plus sur ce qui s’est passé dans ce cas et pour obtenir des informations pertinentes sur le produit qui aideront notre enquête urgente.

“Nous testons rigoureusement chacune de nos formulations Nivea Sun et leurs SPF étiquetés selon des méthodes de test normalisées au niveau international dans des instituts de test indépendants, afin que nous puissions toujours garantir l’efficacité constante et de haute qualité et la sécurité des consommateurs de tous les produits Nivea Sun.

“Nous voudrions souligner l’importance de réappliquer régulièrement de la crème solaire et, si possible, de chercher de l’ombre et de se couvrir lorsque vous passez du temps au soleil, en particulier entre 11h et 15h lorsque le soleil est le plus intense.”