Notre fille de 17 ans est décédée dans un accident d’horreur et le conducteur ivre a passé des vacances en attendant la justice – nous nous sommes sentis oubliés

LES PARENTS d’un adolescent tué par un conducteur ivre ont raconté comment l’assassin de leur fille a passé des vacances en attendant la justice.

Phoebe, la fille de 17 ans de Paul et Nicky Johnson, a été tuée lorsqu’une voiture conduite par son amie, Melissa Keilloh, s’est écrasée sur l’A514 près de Derby en octobre 2021.

Paul et Nicky Johnson, les parents de Phoebe Johnson, chez eux à Swadlincote, Derbyshire Crédit : PA

Phoebe, 17 ans, était passagère dans une voiture conduite par Melissa Keilloh Crédit : PA

Phoebe Johnson a été éjectée de la voiture et est décédée peu de temps après

Paul et Nicky Johnson avec leur fille Phoebe Crédit : PA

Keilloh, 20 ans, a été emprisonné pendant trois ans et interdit de conduire pendant six ans et demi mardi après avoir reconnu avoir causé la mort par conduite imprudente alors qu’il dépassait la limite d’alcool.

Sa condamnation a eu lieu près de trois mois plus tard que prévu initialement, et M. et Mme Johnson ont affirmé qu’ils n’avaient jamais été contactés par un tribunal ou un service d’aide aux victimes à propos de l’affaire, une situation qu’ils ont décrite comme une “pagaille”.

Les retards dans la condamnation signifiaient que le couple devait passer un deuxième Noël avec le verdict qui les pesait, après que Keilloh, de Hartshorne, ait comparu pour la première fois devant la Crown Court le 27 octobre.

Tout au long de l’affaire, Mme Johnson a pu voir des photos de Keilloh souriant, partant en vacances et prenant le thé de l’après-midi sur les réseaux sociaux, ce qui n’a fait qu’aggraver son chagrin lorsqu’elle a accepté sa perte.

L’audience a ensuite été repoussée sans explication pour la troisième fois, à mardi, et est passée d’une audience de plaidoyer et de détermination de la peine à une audience de plaidoyer uniquement.

Ce changement signifiait que le couple avait dit à d’autres parents qui vivaient ailleurs – y compris les demi-sœurs de Phoebe – de ne pas voyager, et ce n’est que lorsqu’ils étaient sur le chemin de Derby qu’ils ont été informés par leur officier de liaison avec la police que la condamnation aurait également lieu, ce qui a laissé Mme Johnson se sentir “engourdie”.

Elle a déclaré: “Vous devez vous préparer mentalement, et nous nous étions préparés uniquement pour le plaidoyer – nous nous attendions à être là pendant une demi-heure et c’était tout.

“Nous n’avions pas nos déclarations de victimes ou quoi que ce soit, nous sentions que nous n’étions pas importants, que cela se faisait sans aucun égard pour nous.

“J’étais engourdi, mais pour être honnête, je n’étais pas du tout surpris car ça a été une pagaille depuis le début et ça a juste continué.”

M. Johnson, 63 ans, a ajouté: “La défenderesse aurait été informée, ainsi que sa famille, car elle avait un sac avec elle.

“On leur a dit, alors pourquoi pas nous?”

Il a ajouté: “Cela nous fait nous sentir oubliés, une réflexion après coup et comme Phoebe a été oubliée.

“J’ai dit au début que je ne voulais pas que ça se dilue, que Phoebe soit oubliée, et c’est ce que nous ressentions ; que la gravité de la situation avait été diluée, et qu’elle avait été oubliée, et qu’elle n’avait pas d’importance, l’affaire n’avait pas d’importance, rien de tout cela n’avait d’importance.”

Le résultat du rétrocalcul demandé par l’avocat de la défense en octobre n’a pas été communiqué au procureur ni mentionné au tribunal.

Dans la déclaration de la victime de M. Johnson – dans laquelle il a déclaré que sa “haine” pour Keilloh était l’une des seules choses qui le maintenaient en vie – il a déclaré que le système judiciaire était devenu un “régime défaillant”, mais il a été empêché de dire cette dernière remarque par le juge.

Le couple a également été lésé lorsque le juge a parcouru la déclaration avant sa lecture et a déclaré à la salle d’audience bondée qu’il n’était “même pas impressionné”.

L’expérience les a laissés sans confiance dans le système judiciaire, mais eux et le grand groupe d’amis de Phoebe – dont beaucoup ont assisté au tribunal – espèrent maintenant passer à autre chose avec l’aide de conseils.

Le ministère de la Justice a été approché pour commentaires.