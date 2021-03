Les parents de Sarah Everard ont rendu hommage à leur fille, la décrivant comme «brillante et belle» et «un exemple brillant pour nous tous».

Dans une déclaration déchirante publiée par Scotland Yard, sa famille a loué sa nature attentionnée et a déclaré qu’elle avait apporté de la joie dans leur vie.

La déclaration de la famille disait: «Notre belle fille Sarah nous a été enlevée et nous lançons un appel pour toute information qui aidera à résoudre ce terrible crime.

«Sarah était brillante et belle – une fille et une sœur merveilleuses. Elle était gentille et attentionnée, attentionnée et fiable. Elle accordait toujours la priorité aux autres et avait le sens de l’humour le plus incroyable.

«Elle était forte et fondée sur des principes et un exemple brillant pour nous tous. Nous sommes très fiers d’elle et elle a apporté tant de joie dans nos vies.

«Nous tenons à remercier nos amis et notre famille pour tout leur soutien pendant cette période horrible et nous tenons particulièrement à remercier les amis de Sarah qui travaillent sans relâche pour aider.

«Nous sommes très reconnaissants à la police et tenons à la remercier pour tout ce qu’elle fait. Nous demandons maintenant une aide supplémentaire du public.

«Veuillez vous présenter et parler à la police si vous avez des informations. Aucune information n’est trop insignifiante. Merci. »

Mlle Everard, une responsable marketing a disparu alors qu’elle rentrait chez elle de l’appartement d’un ami dans le sud de Londres mercredi 3 mars.

On pense qu’elle a traversé Clapham Common en direction de sa maison à Brixton – un trajet qui aurait dû prendre environ 50 minutes.

Elle a été capturée pour la dernière fois sur une caméra de sonnette marchant le long de l’A205 Poynders Road en direction de Tulse Hill vers 21h30 le 3 mars.

La commissaire du Met, Cressida Dick, a cherché à rassurer le public à la suite des développements de mercredi, affirmant « qu’il est heureusement incroyablement rare qu’une femme soit enlevée dans nos rues ».

Elle a ajouté: « Mais je comprends parfaitement que malgré cela, les femmes de Londres et le grand public – en particulier celles de la région où Sarah a disparu – seront inquiètes et pourraient bien avoir peur. »

La police continue d’interroger un officier en service – Wayne Couzens – soupçonné de meurtre à la suite de la découverte de restes humains.

La police métropolitaine a déclaré mercredi soir que des restes avaient été retrouvés dans une zone boisée à Ashford, dans le Kent, par des détectives enquêtant sur la disparition de l’homme de 33 ans.

L’officier de police en service au sein du Commandement de la protection parlementaire et diplomatique avait déjà été arrêté parce qu’il était soupçonné d’enlèvement de Mlle Everard.

Le Met a déclaré que le travail principal de l’officier arrêté était de patrouiller en uniforme dans les locaux diplomatiques, mais il ne précisait pas où il avait travaillé. Il n’était pas de service au moment de la disparition de Miss Everard.

L’escouade de protection diplomatique est chargée de garder le domaine parlementaire, y compris Downing Street et le palais de Westminster, ainsi que les ambassades à Londres.