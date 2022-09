Notre famille de 4 personnes est à l’étroit dans une maison de 2 chambres – le conseil ne nous laissera pas emménager dans une maison de 3 lits car ils disent que ce sera trop grand

UNE FAMILLE de quatre personnes à l’étroit dans une maison de deux chambres dit que le conseil ne les laissera pas agrandir car ce sera trop grand.

Andrew Vincent affirme que LHP (Lincolnshire Housing Partnership) ne leur permet pas d’échanger officiellement des maisons avec un couple qui vit à proximité dans une maison à trois lits et souhaite réduire ses effectifs.

Andrew Vincent a déclaré que sa famille de quatre personnes ne pouvait pas sortir de leur maison exiguë

Andrew et sa compagne doivent partager une des chambres avec leur fille handicapée

Andrew dit que c’est au motif que leur maison actuelle serait “sous-occupée” par le couple, malgré le fait que leur maison de Grimsby est actuellement suroccupée.

Ils se débattent actuellement car leur fille de quatre ans – qui a le syndrome de Down et des difficultés d’apprentissage – doit partager une chambre avec ses parents.

Le père a déclaré à Grimsby Live: “Nous avons essayé d’obtenir un échange mutuel dans une maison plus grande parce que nous sommes une famille de quatre personnes dans une maison de deux chambres et que nous avons une fille handicapée.

“Nous avons trouvé une propriété de trois chambres dans la région où nous vivons, ce qui signifierait que nous n’aurions pas à changer d’école, car il est difficile de trouver une école pouvant accueillir ma fille.

“Nous avons proposé un échange avec un autre couple qui souhaite réduire ses effectifs, car ils vivent dans une maison de trois chambres – mais LHP a refusé au motif que notre maison serait sous-occupée.”

La lettre de LHP à Andrew qui explique les raisons de leur refus se lit comme suit : “Je vous écris pour vous informer que l’échange a été refusé pour la ou les raisons suivantes.”

“L’une des propriétés est plus grande ou plus petite que ce qui est raisonnablement requis par le locataire souhaitant y échanger.”

Mais Andrew affirme que la famille a emménagé dans la maison exiguë à deux lits il y a à peine 18 mois.

Il a poursuivi: “Ils ne sont tout simplement pas intéressés. Nous essayons d’entrer dans cette maison de trois chambres parce que notre maison est surpeuplée, et ils refusent simplement et ne nous aident pas.

“L’autre association de logement impliquée, Longhurst Group, est très heureuse que cela aille de l’avant, mais c’est juste LHP qui n’est pas intéressé. Et nous sommes tellement désespérés.”

Andrew a déclaré qu’au cours des derniers mois, il avait été contraint de dormir sur le canapé avec sa fille à cause de ses problèmes de sommeil.

“Elle a un lit dans notre chambre mais parce que [my daughter] ne dort pas très bien, elle est debout toute la nuit à déranger ma compagne qui travaille 12 heures par jour.

“Donc, nous avons tous les deux dû dormir sur le canapé, ce qui me cause des problèmes de santé avec mon dos.”

“C’est la seule propriété appropriée qui est apparue et ils la bloquent. Nous avons trouvé une maison qui nous convient parfaitement, mais nous sommes coincés ici.”

Parlant de la “pénurie” de maisons de trois chambres dans la région, Andrew a ajouté : “Il n’y a pas de maisons de trois chambres dans la région pour les locataires de logements sociaux.

“L’autre couple – sa mère âgée vit au coin de ma maison actuelle – donc ce serait idéal pour eux et pour nous d’avoir une maison de trois chambres.

“LHP n’est pas réaliste et je ne comprends pas pourquoi c’est un si gros problème. Nous sommes tous prêts à bouger et cela ne coûte rien à LHP.

“Les familles grandissent et les besoins changent et ils devraient avoir un peu de flexibilité et aider les gens dans notre situation.”

Un porte-parole de LHP a déclaré qu’ils continueraient à travailler avec la famille pour faciliter un déménagement.

Un porte-parole de LHP a déclaré: «Notre client a emménagé dans sa maison actuelle grâce au programme d’échange mutuel, où nos équipes leur ont fait savoir qu’il s’agissait d’une maison de deux chambres au moment de l’emménagement.

“Le client était content à l’époque d’emménager dans la propriété, car les échanges mutuels doivent être convenus par toutes les parties.

« La maison dans laquelle notre client souhaite emménager n’est pas une maison LHP et en tant que propriétaire social enregistré responsable, nous devons également tenir compte des besoins en logement de l’autre partie de l’échange mutuel.

“Les personnes souhaitant emménager dans la propriété actuelle de notre client n’ont besoin que d’une propriété d’une chambre, ce qui signifierait une sursouscription dans le cadre de l’échange.

“Nous continuons à travailler avec nos clients pour leur fournir une solution de logement qui les satisfait.”