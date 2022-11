Notre famille a été forcée de se séparer après que notre locataire ait refusé de quitter notre maison – nous sommes sans abri et n’avons nulle part où aller

UNE FAMILLE a été forcée de se séparer après que son locataire a refusé de quitter sa maison et l’a laissée sans abri.

Carna et Ganes Brooks sont retournés dans leur propriété de Dartford, dans le Kent, depuis Dubaï en juillet, pour trouver la maison toujours occupée.

La famille dit avoir été séparée après que son locataire ait refusé de quitter sa maison Crédit : BPM

La famille est sans abri depuis juillet Crédit : BPM

Le couple, avec deux jeunes enfants, vit de ses valises Crédit : BPM

Le couple, qui a deux jeunes enfants, avait contacté le locataire en février pour lui demander de partir.

Mais après le refus du locataire, la famille s’est retrouvée en lock-out pendant 16 semaines et vit toujours sans valises.

Ils étaient retournés à leur porte d’entrée avec leurs valises et

des enfants épuisés pour découvrir que leurs locataires étaient encore à l’intérieur.

Carna et Gane ont compté sur la gentillesse d’amis à travers l’Angleterre pour un logement et doivent maintenant vivre séparément pour garder un toit au-dessus de leur tête.

La famille avait l’intention de rentrer à la maison en mai et a informé leur locataire, mais ils ont été retardés car Carna a reçu un diagnostic de cancer et a dû se faire soigner à Dubaï.

Ils ne possèdent pas de maison à Dubaï et y sont allés travailler pendant trois ans.

Carna et Gane paient toujours l’hypothèque, ils ne peuvent donc pas payer le loyer et ils disent que comme le locataire ne paie plus de loyer, ils

sont 13 000 £ de leur poche.

Carna a déclaré à KentLive qu’ils avaient reçu un ordre de possession le 18 octobre et pensaient qu’ils “approchaient de la fin de cette route désastreuse”.

La mère a déclaré: “Nous avons continué à appeler des refuges et avons de nouveau essayé de demander une aide au conseil ou un logement d’urgence, mais sans succès.

“Nos locataires ont été au courant pendant cinq mois de notre retour, puis nous ont consciemment laissés sans abri après de nombreuses tentatives de notre part pour les aider.

“Nous sommes toujours sans abri, pourtant, lors de l’audience sur l’ordonnance de possession, le

le juge leur a donné un autre préavis de deux semaines pour déménager.

“Maintenant, les huissiers mettront au moins six semaines pour leur signifier l’ordonnance, après quoi ils recevront un autre préavis de deux semaines avant

expulsion qu’ils ont le pouvoir de retarder. Notre affaire n’est pas d’être

traité comme urgent. »

“SANS ESPOIR, SANS AIDE ET SANS-ABRI”

Carna a ajouté que le fait d’être sans abri pendant si longtemps leur a donné l’impression d’être “victimisé”.

Elle a poursuivi: “Nous pensons que tout dans ce système vise à empêcher les locataires d’être sans abri alors que nous, en tant que propriétaires d’une seule propriété, sommes victimes et laissés sans abri plus longtemps que nécessaire.

“Les locataires doivent être déclarés sans abri pour obtenir une aide au logement. Nous étions désespérés, sans défense et sans abri avec nos enfants dans la rue, mais nous n’avons pas droit à une aide.”

Les parents se sentent impuissants en tant que propriétaires privés à faire partir leurs locataires alors qu’ils espéraient initialement récupérer leur logement en novembre.

Carna a déclaré que lorsque leur locataire avait emménagé, ils leur avaient laissé une “maison entièrement fonctionnelle”.

Elle a dit: “Même avec de nouveaux draps, des serviettes, de nouvelles pantoufles moelleuses à côté de

les lits, de nouveaux pyjamas douillets, des placards alimentaires remplis et une livraison de courses pour leur première semaine.

“Nous avons estimé que c’était la bonne chose à faire de leur laisser louer notre maison bien en dessous de la valeur marchande pour les aider financièrement et prendre soin de nos biens.”

Le couple a déclaré qu’un avis de la section 8 informait la famille qu’il voulait

leur maison le 28 juin – qui a été vue par KentLive – était

ignoré et les locataires avaient pris du retard dans leur loyer.

Et ils affirment avoir dit au locataire qu’ils renonceraient même au loyer pour les aider à obtenir un acompte.

‘DERNIÈRE PORTÉE’

Carna et Ganes espèrent maintenant que la loi pourra être changée en un “système plus juste”, pour protéger les gens comme eux qui se trouvent dans une situation aussi désespérée.

Carna, dont le mari Ganes est chef de projet de construction, a déclaré : “Nous sommes des gens qui travaillent dur et qui occupent des emplois moyennement rémunérés.

“Nous avons économisé pendant 11 ans pour pouvoir mettre un acompte sur notre maison, une maison dans laquelle nous ne pouvons ni entrer ni profiter ensemble.

“Nous avons épuisé toutes nos cartes de crédit au cours de ces 4 mois. C’est une dette dont nous ne pourrons jamais nous remettre. Et ce faisant, ce système juridique crée une autre famille qui pourrait avoir besoin de prestations à l’avenir.”

Cependant, Carna a dit qu’ils pouvaient voir la “lumière au bout du tunnel” et que la famille restait forte.

Le dévot Christian Carna a déclaré: “Nous sommes reconnaissants car la lumière au bout du tunnel est en vue, cependant; ce dernier tronçon affecte maintenant sérieusement la santé mentale et le bien-être de toute notre famille.

“Il faut chaque fibre de notre être pour rester fort, résilient, patient et essayer de trouver le positif dans chaque jour.”

Elle a dit qu’en tant que famille chrétienne, ils croyaient que Dieu avait “gardé notre bateau

à flot tout au long de cette tempête”.

Carna a ajouté: “Nous sommes extrêmement submergés et nous nous sentons très bénis par le soutien d’amis et d’étrangers du monde entier.

“Nous plaidons pour que la loi propriétaire-locataire soit révisée pour un système plus juste, en faveur des deux parties.”

Le locataire a été contacté pour commentaires mais n’avait pas répondu au moment de la publication.