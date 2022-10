Notre famille a été anéantie par un conducteur de drogue qui a tué nos deux enfants dans un accident d’horreur – maintenant nous allons avoir un autre bébé

LES parents de deux enfants tués dans un horrible accident alimenté à la cocaïne ont révélé qu’ils attendaient un bébé.

Rhiannon Lucas et Adam Saunders ont eu le cœur brisé lorsque Gracie-Ann, quatre ans, et Jayden-Lee, trois ans, sont décédés après qu’un conducteur de drogue a percuté leur voiture à 57 mph.

Jayden-Lee et Gracie-Ann ont été tués dans un accident en février Crédit : Facebook

Leur mère Rhiannon Lucas a également été blessée dans le smash 1 crédit

Le couple, originaire du Pays de Galles, a maintenant fait part de sa joie d’être enceinte – et leur date d’accouchement est le 10 avril, ce qui aurait été le sixième anniversaire de la petite Gracie-Ann.

Adam, le beau-père de Gracie-Ann et Jayden-Lee, a déclaré à WalesOnline : “Bien qu’ils soient partis, ils sont toujours avec nous dans nos cœurs et en ce qui nous concerne, Gracie et Jayden ont un petit frère ou une petite sœur.

“C’est quelque chose sur lequel nous devons maintenant nous concentrer et que nous attendons avec impatience. C’est quelque chose de beau qui nous arrive après tout ce qui s’est passé.”

Adam dit que la date d’accouchement tombant le jour de l’anniversaire de Gracie-Ann ressemble au “destin”.

Il a ajouté: «Pour que la date d’échéance soit le jour de l’anniversaire de Gracie, c’est comme si les enfants nous envoyaient un message.

“Les émotions sont vraiment fortes, mais il y a eu des sourires sur nos visages depuis que nous l’avons découvert.”

Les jeunes rentraient chez eux après une fête d’anniversaire avec maman Rhiannon en février lorsque Martin Newman les a renversés dans sa voiture.

Le conducteur de la fourgonnette, 41 ans, avait deux fois la limite de consommation d’alcool et avait également de la cocaïne dans son système lorsqu’il a été vu conduire de manière erratique à Newport, au Pays de Galles.

Après l’accident d’horreur sur le M4, Newman a été retrouvé en train de pleurer avec du sang sur les mains en disant qu’il “souhaitait être mort”.

Le petit Jayden-Lee a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est malheureusement décédé près d’une semaine après le fracas.

Sa sœur aînée est décédée après avoir subi un arrêt cardiaque dans l’accident.

La mère des enfants, Rhiannon, a été transportée à l’hôpital avec des blessures au foie.

Newman avait déjà été vu conduire de manière erratique alors qu’il se faufilait dans la circulation et parlait au téléphone avant de faire la tentative fatale d’entreprendre un camion.

Il a dit à la police qu’il buvait et prenait de la cocaïne jusqu’à 5 heures du matin et qu’il n’avait dormi que deux heures lorsqu’il a choisi de conduire les trois heures pour rentrer chez lui.

Les agents ont trouvé une bouteille de vin rouge ouverte dans le porte-gobelet, dont Newman a affirmé qu’il avait bu une gorgée car sa bouche était “sèche”.

Les tests ont révélé qu’il avait plus du double du taux d’alcoolémie légal et qu’il avait encore des traces de cocaïne dans son système.

Il a été emprisonné pendant neuf ans et quatre mois en avril après avoir reconnu avoir causé la mort par conduite dangereuse.

S’exprimant après l’audience, Rhiannon a déclaré: “Je me sens perdu sans mes enfants. Personne ne comprend ce que je traverse.

“Je sais que je suis encore sous le choc et je n’ai pas exactement compris ce qui s’est passé.

“J’ai constamment l’impression de surfer sur une vague montante et descendante et je ne sais pas quand elle va s’arrêter.

“L’homme responsable de cela a pris tout ce que j’avais. Je me fiche de moi, je suis un adulte qui peut se battre et se défendre, mais mes enfants n’ont pas pu le faire.

“Si cet homme n’était pas sur la route ce jour-là, mes enfants seraient toujours là.”

Newman, qui purgera la moitié de sa peine en détention, a également plaidé coupable d’avoir gravement blessé Rhiannon et d’avoir dépassé deux fois la limite d’alcool au volant.

Il a été interdit de conduire pendant dix ans avec une prolongation de quatre ans et huit mois pendant sa détention.