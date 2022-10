Notre expérience Slingshot totalement géniale à Austin, Texas

Austin, on t’aime !

Nous sommes de RETOUR avec une autre édition de Bossip Be Trippin ‘au cœur d’Austin, au Texas, où nous avons exploré la ville animée et les routes ouvertes environnantes tout en faisant tourner les têtes dans le Polaris Slingshot 2022.

Un mélange de Portland et de votre ville fictive préférée, Austin (qui a la sensation chaleureuse et floue d’un Trader Joe’s) était la toile de fond parfaite pour le cockpit en plein air, les sièges baquets et le système de sonorisation de Slingshot.

Avec quatre niveaux de finition, d’innombrables options d’accessoires, le tout nouveau capot sport ventilé – un nouveau toit d’excursion élégant et des freins Brembo® haut de gamme, le Slingshot 2022 est un véhicule de style de vie essentiel pour tous ceux qui cherchent à sortir de la boîte à 4 roues.

« Il n’y a pas de mauvaise façon de profiter d’un Slingshot. Qu’il s’agisse d’attirer l’attention avec un style qui fait tourner les têtes ou de s’évader pour une aventure, rien sur la route ne permet aux conducteurs de laisser leur marque plus qu’un Slingshot », a déclaré Sergent Chrisvice-président de Polaris Slingshot. “Nous sommes ravis de ramener SLR pour élargir la gamme Slingshot et offrir à nos propriétaires encore plus d’opportunités de personnalisation avec de nouveaux accessoires d’usine passionnants.”

Au cours de deux journées soigneusement organisées, nous avons découvert les magnifiques paysages d’Austin et ses sites célèbres nichés dans des collines vertigineuses aux routes sinueuses.

Le trajet en groupe comprenait une balade / boucle près du lac Travis (boucle de moto populaire) avec un arrêt au Ski Shores Café pour le déjeuner sur l’eau.

(Noter: Ski Shores Café offre une vue imprenable pour tous ceux qui recherchent la photo Instagram parfaite – un vrai bijou)

Comme vous le savez peut-être, il ne sert à rien de conduire un Slingshot si vous n’avez pas l’air cool, il était donc normal que nos casques soient bénis par le célèbre artiste de strip-tease Skratch.

Parmi les autres temps forts, citons notre expérience VIP au Austin City Limits Music Festival, où nous avons vibré avec l’emblématique ATLien Gros Boi et notre pop star préférée qui marche dans le ciel P!NK.

Nous l’avons également lancé avec le légendaire And 1 baller Grayson “The Professor” Boucher qui nous a donné un aperçu de son processus créatif en tant qu’influenceur sportif avec plus de 4,5 millions sur Instagram.

Dans l’ensemble, nous avons passé un moment formidable à Austin qui occupe une place spéciale dans notre cœur à côté de Nashville.

Pour plus d’informations sur le Polaris Slingshot 2022, cliquez sur ici.