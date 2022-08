Notre examen vidéo du Samsung Galaxy Z Fold4 est maintenant en ligne

Le plus récent grand pliable de Samsung est le Galaxy Z Fold4, et il vient d’être mis en vente vendredi dernier. C’est le nouvel article à la mode si vous voulez un téléphone qui se replie dans une mini tablette et que vous ne vivez pas en Chine où vous auriez beaucoup plus d’options. Ailleurs, du moins jusqu’à présent, c’est à peu près Samsung ou en panne, alors quelle est la qualité d’un téléphone de toute façon ?

C’est ce que nous avons exploré en profondeur dans notre revue écrite complète du Galaxy Z Fold4, que vous ne devriez pas manquer si vous êtes intéressé par cet appareil. Cependant, si vous souhaitez uniquement entendre les points clés, notre nouvelle revue vidéo est faite pour vous.

En moins de onze minutes, nous passons en revue tout ce qui est important, remarquable et pertinent à propos de ce combiné, et comment il se compare dans la vraie vie à la fiche technique – ce qui, sans doute, donne l’impression d’être une évolution mineure du modèle de l’année dernière plutôt que quelque chose d’extraordinairement différent. Parfois, cependant, l’apparence peut être trompeuse – les fiches techniques aussi.

Alors rejoignez notre propre Will alors qu’il explore les principales fonctionnalités du Galaxy Z Fold4, la qualité de fabrication, les écrans, les performances, l’autonomie de la batterie et, bien sûr, la qualité d’image de l’appareil photo. Les améliorations, certes mineures, ont-elles réussi à en faire une bien meilleure version du Galaxy Z Fold3 à partir de 2021 ? Regarde la vidéo pour le découvrir.