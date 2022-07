“Notre équipe s’est considérablement améliorée”, déclare Vandana Katariya avant le match de hockey féminin en Inde

Avant le match d’ouverture de l’équipe indienne de hockey féminin contre le Ghana aux Jeux du Commonwealth ici plus tard vendredi, l’attaquante Vandana Katariya estime que l’équipe s’est “considérablement améliorée” depuis la déception de la Coupe du monde féminine FIH 2022 il y a deux semaines pour poser un défi à Birmingham.

Vandana, qui a été la meilleure buteuse de l’équipe lors de la Coupe du monde féminine FIH 2022 aux Pays-Bas et en Espagne, où elle a marqué trois buts en six matchs, a exprimé ses pensées avant le match de poule contre le Ghana.

“Nos préparatifs se sont bien passés. Après la Coupe du monde, nous avons eu deux semaines pour préparer l’ouverture. Nous avons consacré tout notre temps à travailler sur nos forces et à nous assurer que nous pouvons aplanir nos faiblesses en équipe. Je pense que notre équipe s’est considérablement améliorée au cours de ces deux semaines.

L’attaquant vedette a ajouté : « Même si notre performance à la Coupe du monde n’était pas une démonstration de notre plein potentiel, cela me remplit d’espoir et de joie que nous ayons toujours cherché à jouer notre propre jeu. Nous n’avons jamais abandonné, ce qui montre la force mentale des joueurs de cette équipe nous donnant ainsi un avantage avant notre premier match aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. »

Ce seront les troisièmes Jeux du Commonwealth de Vandana, puisqu’elle a participé aux éditions 2014 et 2018 de l’événement sportif quadriennal. Interrogée sur sa performance et sa forme, elle a déclaré: «Je sens que je suis en grande forme et que l’élan est avec moi depuis la Coupe du monde. Je suis prêt et impatient de partir et j’ai hâte que le premier match commence. Je suis extrêmement optimiste quant aux chances de notre équipe de décrocher une médaille aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. »

