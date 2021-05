Le co-PDG de GoodRx, Doug Hirsch, a exprimé sa confiance vendredi dans les perspectives de la société, affirmant que les récentes acquisitions de CNBC contribuaient à élargir son offre commerciale à l’approche d’un paysage de soins de santé post-pandémique.

Un jour plus tôt, GoodRx avait annoncé une augmentation de 20% du chiffre d’affaires du premier trimestre, passant à 160,4 millions de dollars contre 133,4 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s’est établi à 1,7 million de dollars, en forte baisse par rapport au bénéfice net de 27,3 millions de dollars au premier trimestre 2020. Cependant, la société – qui propose des coupons de médicaments sur ordonnance aux clients – a déclaré que le chiffre le plus récent avait été affecté par 46,5 millions de dollars de dépenses de rémunération à base d’actions. .

Les actions de GoodRx ont augmenté d’environ 10% vendredi.

« Nous sommes en train de passer de la crise Covid à l’autre crise des soins de santé, à savoir que les gens ne peuvent tout simplement pas se permettre leurs soins », a déclaré Hirsch dans une interview sur « The Exchange ». « Nous avons le sentiment que notre entreprise est solide comme un roc et ne fait que s’améliorer », a-t-il ajouté.

Deux accords récents améliorent la position de GoodRx, a déclaré Hirsch. Le premier est RxSaver, qui propose également des coupons de prescription aux utilisateurs. Hirsch a dit que l’acquisition – aurait pour 50 millions de dollars – apporte une «activité complémentaire à la nôtre». Cela offre également des avantages marketing, a-t-il déclaré.

L’autre acquisition était HealthiNation, qui réalise des vidéos d’information sur des sujets de santé. Le contenu est créé par des médecins et des professionnels de la santé, a déclaré Hirsch. Bien que GoodRx ait un contenu éducatif depuis des années, Hirsch a déclaré qu’il se concentrait principalement sur l’écrit.

«De nombreux consommateurs aiment regarder des vidéos», a-t-il déclaré, ajoutant que cela permettait également à GoodRx de vendre de la publicité aux fabricants pour générer des revenus. « C’est un gagnant-gagnant pour tout le monde. »

Les acquisitions précédentes effectuées par GoodRx comprennent fournisseur de télémédecine HeyDoctor en 2019. L’entreprise l’a renommé GoodRx Care en mars.

Malgré sa décision positive vendredi, l’action de GoodRx a eu du mal à gagner du terrain depuis que la société a été introduite en bourse en septembre. Son introduction en bourse au prix de 33 $ l’action et a clôturé sa première session à 50,50 $ chacun.

L’action s’est échangée autour de 31 $ vendredi, plaçant la capitalisation boursière de GoodRx juste au-dessus de 12 milliards de dollars.

La concurrence de concurrents beaucoup plus grands – Amazon, en particulier – est une préoccupation majeure pour certains à Wall Street. Par exemple, en novembre, les actions de GoodRx ont plongé de 22,5% en une session après que le géant du commerce électronique a dévoilé des plans pour Amazon Pharmacy, qui représentait son entrée la plus importante dans l’espace.

Hirsch a minimisé la menace qu’Amazon fait peser sur GoodRx, qu’il a cofondé en 2011. «Les gens le perçoivent comme un face-à-face avec nous, mais ce n’est pas le cas», a-t-il déclaré à CNBC en novembre.

Sur les neuf perspectives d’analystes disponibles sur FactSet, une seule a une cote de vente sur l’action de GoodRx, tandis que quatre ont une cote d’achat. Les autres analystes évaluent le titre comme une prise.

Hirsch a doublé ses perspectives optimistes vendredi, déclarant « mettre les marchés de côté car notre activité est à la fois durable et hautement prévisible ».

«La plupart des personnes qui utilisent GoodRx souffrent de maladies chroniques, alors elles prennent des ordonnances pour une entreprise en cours. Ils se présentent dans cette pharmacie tous les mois. Nous avons une source de revenus très fiable, et encore une fois, nous ouvrons de nouvelles sources de revenus et de nouvelles façons de communiquer avec les consommateurs », a-t-il déclaré.