Notre école veut nous infliger une amende de 70 £ pour le stationnement – ils ont mis en place une vidéosurveillance pour nous attraper mais ils pénalisent les parents qui travaillent

Les PARENTS ont raconté comment l’école de leurs enfants utilise des caméras de vidéosurveillance pour les gifler avec de lourdes amendes de stationnement.

Les propriétaires de voitures qui se sont garés sur des lignes jaunes en zig-zag à l’extérieur de Signhill’s Primary à Cleethorpes, dans le nord-est du Lincolnshire, ont été avertis qu’ils encouraient des amendes de 70 £ au début du trimestre.

L’école primaire de Signhill à Cleethorpes, dans le nord-est du Lincolnshire, où les parents ont été avertis qu’ils risquent des amendes pour avoir stationné à l’extérieur Crédit : Ben Lack

Certains parents comme Ayat Hakeem conviennent que l’amende était nécessaire Crédit : Ben Lack

D’autres pensent que la CCTV pénalise les parents qui travaillent Crédit : Ben Lack

L’école a déclaré qu’elle installait des caméras pour surveiller la règle – “dans le but d’améliorer la sécurité des élèves”.

Les caméras de vidéosurveillance divisent désormais les opinions, beaucoup s’accordant à dire qu’elles étaient nécessaires depuis longtemps.

Mais les parents qui travaillent ont soutenu qu’ils étaient pénalisés parce qu’ils avaient des horaires plus serrés que les mères à temps plein et ne pouvaient pas venir tôt pour trouver une place.

L’ancienne élève Victoria Coxon, 36 ans, a déclaré: «Les caméras sont attendues depuis longtemps. Se garer autour du site de l’école est un problème depuis que j’étais élève il y a des années – tout cela parce que certaines personnes sont trop paresseuses pour marcher.

Kim Brown, qui travaille comme réceptionniste chez les vétérinaires locaux, a également salué les caméras mais s’est inquiétée des impacts sur les clients.

Elle a déclaré: «Nous avons eu une femme dont le chien est mort pendant la nuit. Elle est descendue et a dû marcher le long de la route avec un chien mort dans les bras car elle ne trouvait pas de place.

Sarah Smith a été l’une des rares à contester la politique, déclarant: «Le problème, c’est que si vous travaillez, il est difficile d’arriver ici tôt pour obtenir un espace et vous devez conduire pour arriver à l’heure.

“Je pense donc que les parents qui travaillent vont être irrités d’avoir une contravention. Le problème n’est pas le stationnement paresseux. C’est qu’il n’y a pas assez de places pour se garer autour de l’école en premier lieu. »

Le marchand de tapis local Michele Romagnuolo, 40 ans, a déclaré: «C’est toujours le chaos lorsque les portes de l’école sont ouvertes. C’est encore pire le matin.

“Je dois arriver tôt à 8h30 juste pour avoir une place avant d’ouvrir et je paie pour utiliser le parking que les parents ne sont pas.”

Mais maman de trois enfants, Elaine Whitton, 42 ans, éloignant ses enfants des portes de l’école, a déclaré: «Je pense que c’est une idée fabuleuse.

“Certains jours, vous ne pouvez même pas traverser la route parce que les voitures sont tellement empilées. J’ai vu des gens se garer devant l’école à 8h30, assis dans leur voiture envoyer des textos sur leur téléphone portable.

Mais certaines mamans et certains papas ont renoncé au système de 2,1 millions de livres sterling en laissant leurs voitures hors de vue – certaines d’entre elles dans les allées des résidents locaux.

La mère handicapée Donna Martinez, 51 ans, a déclaré: «Les gens ont pincé les places pour handicapés devant les magasins. C’est horrible. Quand vous les défiez, ils disent que les personnes handicapées sont des « privilégiés ».

Rawan Alanker, 29 ans, a déclaré : « Je pense que c’est une bonne idée. C’est un problème de sécurité pour les enfants si les voitures sont garées n’importe où près des zigzags jaunes.

Également à l’école, Ayat Hakeem, 22 ans, a ajouté : « De nombreux parents se garent partout dans des endroits absurdes. C’était le chaos. Cela a donc amélioré les choses.

Le conseiller Ron Shepherd, titulaire du portefeuille du conseil pour des communautés plus sûres et plus fortes, a déclaré: “Il est clair que le message ne passe pas complètement et je me joins à tout le monde pour dire que je ne souhaite certainement pas entendre parler d’un accident grave parce que les gens ne sont pas tenant compte de ces avertissements.

“Lorsqu’il y a des preuves que des parents déposent des élèves dans une zone en zigzag à l’extérieur de l’école, ils seront passibles d’une pénalité fixe.”