Notre drapeau signifie créateur de mort sur le triangle Ed/Stede/Izzy

C’est indéniable que dans la comédie pirate de HBO Max Notre drapeau signifie la mort, Edward Enseigner (Taika Waititi) et Stede Bonnet (Rhys Darby) sont amoureux l’un de l’autre. Mais dans la saison deux, David Jenkins donne à Izzy Hands (Con O’Neill), premier compagnon abandonné, une chance de rivaliser pour conquérir le cœur des deux capitaines. Ou du moins, gâchez un peu la dynamique.

« Je pense qu’ils sont tous les trois sur un arc assez inséparable », a déclaré Jenkins dans une interview avec io9. « Et regarder Izzy essayer de comprendre ce qui s’est passé [in season one]… le voir grandir et comprendre quelle est sa propre histoire, s’il peut se séparer de ce genre de relation toxique, m’intéresse et je pense qu’il lui donne beaucoup de marge de croissance.

Au cours de la première saison, Izzy avait une relation très antagoniste avec Stede et a été plus ou moins contrainte de rester avec Ed à travers les épisodes. Cette saison, il essaie non seulement d’aider Stede, mais aussi de prendre le contrôle de sa vie auprès d’Ed. Dans deux moments de désespoir au cours des premiers épisodes, Ed et Izzy ont admis qu’ils s’aimaient, mais ils sont visiblement encore en train de comprendre.

Après que io9 ait mentionné que Con O’Neill était génial cette saison, Jenkins a proposé une correction rapide : « Il est génial à chaque saison. » Il a ajouté : « J’aime ce personnage et j’aime ce que [Con] y apporte. Une grande partie de la raison pour laquelle j’aime ce personnage est simplement le point de vue de Con si intéressant.» Jenkins a expliqué plus tard : « J’aime tous mes enfants de la même manière, mais je amour Izzy Mains.

