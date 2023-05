Notre domaine futuriste était autrefois surnommé « les rues dans le ciel »… maintenant il est DÉMOLI – nous sommes les derniers à rester

LES DERNIERS résidents vivant dans un lotissement brutaliste si laid que la moitié de celui-ci a été démoli disent qu’ils aimaient leur maison.

Le domaine Robin Hood Gardens à Poplar, dans l’est de Londres, a ouvert ses portes en 1972 en tant que logement social avec des passerelles uniques « rues dans le ciel » reliant les voisins.

Le domaine Robin Hood Gardens à Poplar, dans l’est de Londres, a ouvert ses portes en 1972 Crédit: News Group Newspapers Ltd

La passerelle extérieure dans les années 1970 Crédit : (c) Bibliothèque d’images Mary Evans 2013

Son bloc ouest a été démoli en 2018 après des années de décomposition et de comportement antisocial l’ont rendu inhabitable.

Mais ceux qui vivent encore dans son bloc oriental, également destiné à la démolition, ont déclaré que leurs maisons étaient belles lorsqu’ils ont emménagé pour la première fois.

Le retraité Robert Smith, 75 ans, a emménagé dans son appartement du bloc restant il y a 30 ans.

L’ancien tailleur a déclaré au Sun : « C’était tellement agréable ici. Nous avions de charmants voisins que nous connaissions bien et avec qui nous parlions toujours.

« Il y avait un sentiment de communauté. Maintenant, tout le monde est parti. C’est terrible ce qu’ils ont fait de cet endroit. »

Il a dit que la plupart de ses voisins avaient été déplacés il y a des années et remplacés par de « nouvelles personnes ».

« Ensuite, ils prenaient de la drogue et Dieu sait quoi. Alors que c’était toutes les familles avant. Cela a été déchirant de le voir devenir ce qu’il est maintenant. »

« ILS L’ONT FAIT TOMBE »

L’appartement bien entretenu du rez-de-chaussée de Robert est fraîchement repeint et a des fleurs dans un vase à la fenêtre.

Mais il est entouré d’échafaudages et les deux appartements de part et d’autre sont barricadés.

Il a ajouté: « Ils l’ont détruit. Depuis que l’échafaudage est monté, nous ne pouvons plus faire entrer la lumière du jour.

« C’est tellement triste d’une certaine manière. Il y a des fuites d’eau régulières ici, le bâtiment s’effondre. Cela a été terrible récemment.

« Beaucoup de gens ont eu des cambriolages. »

Robert a passé les trois dernières décennies à regarder la zone environnante se transformer en ce qu’elle est aujourd’hui – il a vu Canary Wharf et les docklands ramenés à la vie.

Il a déclaré: « J’ai vu la construction de Canary Wharf. Les enfants avaient l’habitude de jouer dehors sur le monticule ici. Il y avait un parc. Cela a vraiment changé. »

Le domaine, composé à l’origine de 213 appartements entourant un jardin central, était composé de deux blocs allongés – l’un de dix et l’autre de sept étages.

Ses architectes, l’équipe mari et femme Alison et Peter Smithson, ont créé des « rues dans le ciel » – de larges couloirs à l’extérieur des appartements où les voisins pouvaient se rassembler et socialiser.

Une autre résidente, Shukri Ali, 72 ans, vit dans son appartement depuis 39 ans.

Elle attend un appartement de l’autre côté du green, dans une des tours qui ont remplacé l’îlot démoli.

Elle a déclaré: « Une fois que ces appartements seront terminés, j’emménagerai dans un. C’était difficile de vivre ici. Il y a tellement de problèmes avec le bâtiment. C’était bien il y a des années, mais maintenant nous devons partir. »

SQUATTEURS

Un gardien du site a confirmé qu’il y avait encore dix appartements occupés dans le bloc.

Il a ajouté : « Il y a dix résidents officiels et puis beaucoup plus de squatters.

« On nous appelle constamment pour réparer les portes cassées. Ils ne font que les défoncer. Ils reviennent ici tous les soirs sans faute. Ils sont cependant assez inoffensifs. »

Les maisons, qui bordent l’approche bruyante du tunnel de Blackwall, ont été conçues pour être aussi confortables que possible.

Il s’agissait d’un mélange d’appartements de plain-pied et de maisonnettes à deux étages.

Des chambres ont été construites à l’intérieur des blocs pour éviter le bruit de la route.

Et les fenêtres étaient grandes pour laisser entrer le plus de lumière possible.

Quelque 70 % des résidents disposaient d’une place de parking en sous-sol.

Simon Smithson, le fils des architectes, a déclaré: « Est-ce que l’East End ne devrait pas avoir une architecture qui corresponde à celle de Bath, Brighton ou Harrogate. »

L’ancien résident Darren Pauling a déclaré en 2010: « J’ai vécu sur le domaine de Robin Hood Gardens pendant plus d’une décennie et à Poplar toute ma vie. J’aime où je vis. »

Motiur Rahman, dont la famille a vécu sur le domaine pendant 23 ans, a raconté l’exposition d’art Brutalism alors que Found the open-air walks lui rappelait le Bangladesh.

Il a ajouté: « Les gens ont fait des choses incroyables sur eux, comme faire du vélo – je ne parle pas d’un vélo mais de quatre vélos qui se croisent. Ils ont joué à Carrom Board, c’était tellement large.

« A l’Aïd, les portes étaient ouvertes dans chaque maison et vous aviez tous ces gens, des bandes de gens qui montaient et descendaient les couloirs dans leurs tenues fastueuses, allaient chez les gens, mangeaient des samoussas. Cela vous donnait l’opportunité de vivre un la vie en plein air.

William et Laetitia Fakamus ont dit « ici on se connaît tous » à cause de l’espace partagé devant leur porte d’entrée.

MONOLITHE SOVIETIQUE

Adrienne Sargeant a vécu dans deux maisonnettes entre 1974 et 2011.

Elle a dit qu’elle était rentrée de l’école un jour pour trouver de la fausse neige sur le green, alors qu’une publicité Levi’s des années 1980 était filmée.

Les producteurs ont aimé la région car elle ressemblait à un imposant monolithe soviétique.

Mais lorsque la famille d’Adrienne a déménagé des immeubles exigus d’avant-guerre à proximité, elle a dit que cela ressemblait « à un pays des merveilles ».

Et son père né à la Barbade « a vraiment adoré ».

Mais après 50 ans de sous-financement et de négligence, environ 75 % ont voté en faveur de la démolition lors d’une consultation de Tower Hamlets en 2008.

Et en août 2017, des bulldozers sont arrivés.

La plupart des résidents ont maintenant quitté le bloc est et ceux qui restent seront déplacés une fois qu’un nouveau développement sur le site du bloc ouest sera terminé.

Une seule section de taille plate du bloc ouest a été récupérée pour le V&A Museum à East London.

The Sun Online a approché le Tower Hamlets Council et les promoteurs immobiliers Swan pour commentaires.

Enfants jouant sur des monticules paysagers et dans une aire de jeux en retrait devant Robin Hood Gardens dans les années 1970 Crédit : (c) Bibliothèque d’images Mary Evans 2013

Les terrains autrefois entretenus sont maintenant envahis par la végétation Crédit: News Group Newspapers Ltd

