Notre domaine est criblé de rats, d’asticots et de cafards qui se régalent de tas d’ordures de 3 m de haut – le conseil ne fait rien

Les RÉSIDENTS ont raconté comment leur domaine délabré est criblé de rats, d’asticots et de cafards qui se régalent d’énormes tas d’ordures.

Les habitants affirment que le conseil ne fait rien pour aider à combattre le tas de déchets “dégoûtant et insupportable”.

Le tas d’ordures mesure trois mètres de haut Crédit : fourni

Andria dit que les ordures illustrées ici sont une “bonne journée” – avec des ordures bien pires à d’autres moments Crédit: News UK Newspaper Ltd

Des rats morts ont été retrouvés par des résidents du domaine Crédit : fourni

Les habitants de Penge House sont au point de rupture sur le problème des déchets – avec des sacs de débris abandonnés encourageant les infestations d’innombrables parasites.

Andria, 47 ans, vit à Penge House, à Londres, depuis près de 22 ans et dit que les choses sont les pires qu’elles aient jamais été.

Elle a déclaré à The Sun Online: “Au cours des quatre dernières années, l’état du bâtiment s’est tellement détérioré qu’aucun nettoyage ou entretien n’a été injecté, comme vous pouvez le voir.

“Ça a été si mauvais, nous avons eu de la vermine, nous avons eu des asticots, nous avons eu des cafards.

“Le problème, c’est quand les goulottes se remplissent.

“Lorsque les hommes des poubelles arrivent, ils doivent les débloquer et au moment où ils ont terminé, les poubelles sont à nouveau pleines. C’est un cycle sans fin.”

Andria a fustigé le conseil pour avoir laissé les résidents dans des conditions “révoltantes” – mais sans rien faire à ce sujet.

Un habitant a même filmé un certain nombre de rats qui se promenaient dans le domaine.

Le professeur Andria a déclaré: “J’ai vu des cafards, des asticots et des rats le jour et la nuit, c’est révoltant.

“Il y a certainement une infestation de rats.

“D’autres résidents et moi nous plaignons activement des problèmes auprès du conseil.

“Mais ils continuent de le traiter comme une plainte singulière, pas tous ensemble, c’est tellement frustrant.

“Ce n’est pas qu’une seule personne qui se plaint. Le conseil ne se soucie pas de nous. S’ils le faisaient, ils l’amélioreraient au moins un peu.

J’ai vu des cafards, des asticots et des rats le jour et la nuit, c’est révoltant. Andria, 47 ans, résidente à Penge House

“Nous ne sommes pas entendus en tant que résidents, nous n’avons pas de voix.

“Les gens supposent que nous qui vivons ici, nous bénéficions tous d’allocations ou quelque chose comme ça.

“Il y a des avocats et des médecins ici, je suis moi-même enseignant.

“L’endroit était vraiment très agréable. Nous avions de grands espaces ouverts à l’intérieur et des appartements de taille décente, mais maintenant c’est tellement détérioré.

“Comment tout s’est dégradé me fait vraiment mal après avoir vécu ici si longtemps.

“Il s’est détérioré au-delà de toute reconnaissance, je ne sais même pas quoi dire.”

‘EMBARASSÉ’

Andria est trop “embarrassée” pour amener sa famille et ses amis dans son quartier délabré.

Elle a déclaré: “Nous sommes gênés de vivre ici, nous sommes gênés.

“Nous n’amenons pas vraiment de famille ou d’amis ici, mais quand nous le faisons, nous prenons le chemin le plus long.

“On ne passe que par devant, jamais par derrière où se trouvent les poubelles.

“L’odeur, à quoi ça ressemble… c’est dégradant. Ce n’est pas seulement un immeuble, c’est ma maison. Vous avez des gens qui passent devant et qui ricanent, ça vous prend mentalement.”

Mais malgré ses problèmes, Andria a déclaré qu’elle continuerait à se battre et a courageusement déclaré qu’elle n’avait “pas peur de parler”.

Andria est trop “embarrassée” pour amener des amis à cause de l’horrible puanteur Crédit: News UK Newspaper Ltd

Mais elle n’a pas peur de parler et de dire quelque chose

“Le conseil est bien conscient de ce qui se passe, mais il ne fera rien. Je n’ai pas peur de parler et de dire quelque chose”, a-t-elle ajouté.

“Nous voulons juste être entendus et recevoir les services pour lesquels nous avons payé.”

Maria, 61 ans, vit ici depuis 12 ans et fait écho aux préoccupations d’Andria concernant le domaine.

Elle a déclaré: “Le conseil est très très mauvais en matière de nettoyage. Cela dure depuis si longtemps.

“J’ai vu des rats, parfois jusqu’à quatre, et des cafards. C’est horrible.

“Dégoûtant et insupportable”

“Je peux sentir les poubelles de l’extérieur dans les ascenseurs à l’intérieur du bâtiment. C’est dégoûtant et insupportable.

“Des gens de tous bords viennent jeter des ordures ici c’est tellement mauvais”

Nara, une autre résidente, a confirmé qu’elle avait vu des rats dans les parages.

Le joueur de 22 ans a déclaré: “Ce n’est pas vraiment agréable, surtout en été, quand l’odeur s’aggrave.

“J’ai vu un rat sous ce bâtiment. Je ne sais pas combien il pourrait y en avoir.

“Lorsque vous ouvrez la porte, toute l’odeur entre, c’est tellement dégoûtant. Malheureusement, le conseil nous laisse juste lutter.”

Un porte-parole du Wandsworth Council a déclaré: “Nous sommes conscients des problèmes intermittents avec les collectes de déchets et de recyclage dans ce bloc que nous cherchons à résoudre de toute urgence.

“Nous avons inspecté le bloc hier et l’avons trouvé propre et exempt de pointes de mouches, mais nous continuerons à surveiller la situation ici, à enquêter sur les plaintes de pénétration d’eau et de parasites, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de vie restent satisfaisantes. pour les habitants. »

Maria a également fait exploser la saleté dans la région Crédit: News UK Newspaper Ltd