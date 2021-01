«Notre démocratie entrerait dans une spirale de mort»: Mitch McConnell exhorte les républicains à soutenir les résultats des élections

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, arrive pour la certification de vote du Collège électoral pour le président élu Joe Biden. | Kevin Dietsch / AFP via Getty Images

McConnell fait sa rupture la plus nette avec Trump à ce jour.

Dans une série de remarques sombres mercredi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a exhorté les législateurs républicains à approuver les résultats de l’élection présidentielle – et à s’abstenir de les contester comme le président Donald Trump l’a demandé.

«Les électeurs, les tribunaux et les États se sont tous prononcés. Ils ont tous parlé. Si nous les annulons, cela endommagerait notre République à jamais », a-t-il déclaré dans un discours qui a marqué l’une de ses plus fortes ruptures avec le président.

Le discours de McConnell a vanté les vertus de la démocratie, a exhorté ses collègues à ne pas «nous déclarer un conseil national des élections sur les stéroïdes», et a exposé le manque de preuves pour les allégations de Trump sur la fraude. Mais après un mois où les républicains du Sénat ont approuvé (ou du moins se sont livrés) les attaques de Trump contre la légitimité de l’élection présidentielle de 2020, les remarques de mercredi n’ont pas tant marqué un retour à la normale qu’une vision claire des futures divisions au sein du Parti républicain. .

La conférence républicaine, après tout, s’est déjà fracturée sur cette question, avec au moins 14 sénateurs soutenant le président et annonçant leur intention de voter en faveur des objections soulevées, même si aucun de ces défis n’est prêt à aller nulle part. On s’attend à ce que ces sénateurs contestent le décompte des voix de plusieurs États, dont l’Arizona, la Géorgie et la Pennsylvanie, tandis que beaucoup de leurs autres collègues ont fait valoir que de telles mesures compromettraient le processus démocratique et nieraient la volonté des électeurs.

McConnell, dans son discours d’ouverture, a soulevé ces mêmes préoccupations et a mis en garde ses membres contre de telles objections.

«Si ces élections étaient annulées par de simples allégations du côté des perdants, notre démocratie entrerait dans une spirale mortelle. Nous ne verrions plus jamais la nation accepter une élection », a souligné McConnell.

Mitch McConnell: « Rien devant nous ne prouve l’illégalité à une échelle proche de l’échelle massive qui aurait fait basculer toute l’élection. Le doute public ne peut pas non plus justifier à lui seul une rupture radicale lorsque le doute lui-même a été suscité sans aucune preuve. » pic.twitter.com/fAdJZ571Qs – Aaron Rupar (@atrupar) 6 janvier 2021

Les républicains qui font face à ces défis, quant à eux, ont largement reconnu que ces objections n’iront pas de l’avant – ce qui implique qu’ils les utilisent simplement pour envoyer un message.

Certains, comme le sénateur Ted Cruz (R-TX) et James Lankford (R-OK), ont utilisé la menace d’objections pour pousser à plus d’enquêtes sur les élections, tandis que d’autres ont affirmé vouloir représenter les préoccupations de leurs électeurs. – tout en ne reconnaissant pas qu’ils ont contribué à alimenter ces inquiétudes quant à la fraude électorale. McConnell a également critiqué cette justification dans son discours, soulignant que de tels mouvements de messagerie étaient dangereux en eux-mêmes.

« Je ne prétendrai pas que ce vote sera un geste de protestation inoffensif tout en comptant sur les autres pour faire ce qu’il faut », a déclaré McConnell.

Le vote d’aujourd’hui met en évidence un fossé marqué entre les républicains du Sénat et fait allusion à des lignes de fracture persistantes au sein du parti – certains législateurs désireux de puiser dans le soutien anti-établissement que Trump a reçu en soulevant ces objections, alors que d’autres soulignent la nécessité de préserver la confiance au sein du parti. le système électoral. Trump est toujours sur le point d’avoir une forte influence sur le parti même après sa présidence, compte tenu du soutien qu’il continue de recevoir des électeurs républicains de la base, mais le vote de mercredi indique que certains dirigeants, dont McConnell, sont prêts à s’éloigner de lui.

«L’une des plus grandes menaces auxquelles les républicains sont confrontés, surtout s’ils viennent d’États rouges, est la menace d’un défi majeur s’ils sont considérés comme insuffisamment pro-Trump», m’a dit précédemment Jessica Taylor de Cook Political Report. «Probablement rien n’aura plus d’importance pour Trump et sa base fidèle au cours des prochaines années à moins que vous ne vous opposiez à la certification des votes électoraux – même si c’est finalement futile.»

McConnell a souligné la gravité de ces votes dans ses remarques et a appelé les républicains à peser les dommages institutionnels qu’ils pourraient causer s’ils soutiennent ces objections. «J’ai servi 36 ans au Sénat. Ce sera le vote le plus important que j’aie jamais émis », a-t-il déclaré.