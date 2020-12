Si le dernier sondage des entraîneurs Amway de la saison régulière préfigure effectivement les matchs éliminatoires, les fans de Notre Dame seront heureux et Texas A&M n’est pas tellement.

L’Alabama est l’équipe n ° 1 à l’unanimité à l’approche des séries éliminatoires, où le Crimson Tide sera également presque certainement la tête de série après avoir évité la Floride lors du match de championnat de la SEC.

Clemson a vengé de manière convaincante sa défaite contre Notre-Dame lors de la finale de l’ACC et se hisse à la deuxième place du sondage. Ohio State passe au n ° 3 après sa victoire au titre des Big Ten contre Northwestern. Les Fighting Irish ne chutent qu’au n ° 4, ce qui sera encore assez bon pour une place en demi-finale si le comité des éliminatoires est d’accord avec les électeurs du scrutin. Texas A&M a été classé parmi les quatre premiers par un certain nombre d’électeurs, mais reste au cinquième rang.

TOP 25:Terminez le sondage des entraîneurs Amway pour la semaine 16

PROJECTIONS DE BOL:Notre Dame bat Texas A&M pour une place en séries éliminatoires

DES HAUTS ET DES BAS:Gagnants et perdants du week-end de championnat

Invaincu Cincinnati arrive au 6e rang, suivi du champion des Big 12, Oklahoma. Indiana, la Géorgie et la Floride complètent le top 10.

Aucune nouvelle équipe n’entre dans le sondage, bien qu’il y ait quelques remaniements vers le bas. L’État de San Jose saute de cinq places au n ° 20 après avoir terminé une course invaincue vers la couronne Mountain West. Tulsa reste dans le sondage au n ° 25, perdant seulement cinq places après sa défaite à la dernière seconde contre Cincinnati lors de la finale de l’American Athletic.