L’ensemble du travail l’emporte sur l’impression la plus récente.

Notre Dame, moins de 24 heures après avoir perdu 34-10 contre Clemson lors du match de championnat de l’ACC, a été sélectionnée pour les éliminatoires de football universitaire dimanche.

Les Irlandais sont la quatrième tête de série et joueront le numéro 1 de l’Alabama dans une demi-finale nationale le 1er janvier à Arlington au Texas. Le jeu a été déplacé du Rose Bowl en raison des restrictions COVID-19 en Californie.

L’autre demi-finale aura le No 2 Clemson contre le No 3 Ohio State dans le Sugar Bowl de la Nouvelle-Orléans.

Notre Dame a terminé 10-1, y compris une victoire sur Clemson le 7 novembre, alors qu’elle était classée n ° 1 dans le sondage des entraîneurs Amway. Les Tigers étaient sans quart-arrière vedette Trevor Lawrence et quelques joueurs défensifs clés pour ce match. Mais les Irlandais ont terminé au sommet de l’ACC, remportant une victoire décisive sur la route 8-3 en Caroline du Nord en cours de route.

DES HAUTS ET DES BAS:Gagnants et perdants du week-end de championnat

COUP D’AVERTISSEMENT:La victoire dominante de Clemson devrait inquiéter les prétendants aux séries éliminatoires

Les trois premiers sont tous en territoire familier.

Pour l’Alabama, c’est un retour sur le terrain après avoir raté la saison dernière. The Crimson Tide avait disputé les cinq séries éliminatoires précédentes depuis le début du système en 2014.

Clemson revient pour son sixième voyage consécutif, coïncidant avec son sixième championnat consécutif de la Conférence de la côte atlantique.

Il s’agit du quatrième voyage de l’Ohio State, égalant l’Oklahoma au troisième rang de l’histoire des séries éliminatoires. Les champions du Big Ten sont entrés malgré avoir disputé seulement six matchs en une saison au cours de laquelle deux compétitions ont été annulées en raison du COVID-19.

Combinées, les trois premières têtes de série ont 16 sélections au cours des sept saisons des séries éliminatoires.

Le seul autre voyage de Notre Dame a eu lieu en 2018 lorsque les Fighting Irish ont perdu 34-10 en demi-finale du Cotton Bowl. Ils ont affronté l’Alabama lors du match de championnat BCS lors de la saison 2012, perdant 42-14 dans ce qui était le troisième titre national pour le Crimson Tide en quatre ans.

Équipes avec un argument laissé de côté: le n ° 5 Texas A&M, dont la seule défaite était contre l’Alabama, et Cincinnati, qui a clôturé une saison invaincue samedi soir en battant Tulsa pour remporter le championnat de l’American Athletic Conference.

L’Oklahoma, qui a remporté le Big 12, est n ° 6.

Les annonces pour les six matchs du Nouvel An viendront plus tard dimanche. On s’attend à ce que Texas A&M affronte la Caroline du Nord dans le Orange Bowl.