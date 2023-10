Notre Dame n°21 espère rebondir après sa deuxième défaite tout en renouvelant sa rivalité avec les chevaux de Troie n°10

SOUTH BEND, Indiana (AP) – L’histoire suggère que le numéro 21 de Notre Dame est peut-être déjà hors du tableau des séries éliminatoires du football universitaire.

La nouvelle quête de Notre Dame aura lieu samedi avec l’occasion d’affronter son rival de longue date n°10 Southern Cal et de récupérer le Jeweled Shillelagh que l’équipe a perdu la saison dernière après l’avoir détenu pendant quatre années consécutives.

« La meilleure chose à propos de cette semaine est que nous devons nous remettre au travail et nous préparer à l’arrivée d’un grand adversaire de l’USC samedi soir », a déclaré Freeman. « Nous nous attendons à ce que ce soit une atmosphère électrique, un environnement formidable et une excellente opportunité pour ce programme d’utiliser l’adversité à laquelle nous avons été confrontés la semaine dernière et de l’utiliser comme énergie et motivation. »

Le match de samedi clôture un parcours au cours duquel Notre Dame (5-2) a affronté quatre adversaires classés et invaincus, tous aux heures de grande écoute. Ils ont perdu à domicile contre Ohio State, se sont ralliés pour gagner à Duke, puis ont subi une deuxième défaite potentiellement éliminatoire en séries éliminatoires samedi à Louisville.

Mais cela ne va pas être facile.

Williams, probablement le choix n ° 1 au repêchage de la NFL au printemps prochain, permet aux Trojans de marquer un record de 51,8 points par match dans la subdivision Football Bowl. Il possède la meilleure cote d’efficacité de passe du pays (206,1), 22 passes de touché et une seule interception.

L’offensive irlandaise, quant à elle, boitait dans cette confrontation après avoir marqué seulement 55 points au total lors de ses trois derniers matchs, les deux derniers à l’extérieur.

Rentrer chez eux pourrait aider les Irlandais à renverser la situation, même si Freeman refuse d’accepter des excuses concernant la pression, la fatigue ou le fait d’être la principale cible d’un adversaire semaine après semaine.

« C’est à cela que sert le fait de jouer à Notre Dame », a déclaré Freeman. « Nous avons de la chance. Nous avons quatre matchs aux heures de grande écoute, et c’est ainsi que nous devons voir les choses. Nous obtenons un autre match aux heures de grande écoute contre l’USC au stade Notre Dame. Si vous n’avez pas les bulles dans l’estomac, alors vous n’êtes pas le compétiteur d’élite que nous avons besoin de vous.

Notre Dame semblait certainement épuisée mentalement et physiquement lors de la défaite 33-20 de la semaine dernière contre les Cardinals de Louisville, une marge qui aurait été encore pire sans le retard de Notre Dame.

Offensivement, le quart-arrière Sam Hartman a été responsable de cinq revirements – trois interceptions et deux échappés. Tout aussi problématiques ont été les blocages manqués par les joueurs de ligne offensive et les joueurs talentueux, des erreurs qui ont fait mal. Le jeu au sol habituellement solide de Notre Dame. Notre Dame a couru pour un total épouvantable de 1,6 verges par course alors même que l’équipe commençait le week-end avec le meilleur coureur du pays, Audric Estime.

Désormais, ils ont tous quelque chose à prouver.

« (Ils sont) prêts à riposter et à mériter le droit de gagner », a déclaré le coordonnateur offensif Gerad Parker. «C’est qui sont ces gars. Vous n’en douteriez pas. Ils étaient impatients. Nous sommes tous ici ensemble. Le staff et les joueurs sont alignés.

Même si les joueurs ne diront pas qu’ils sont fatigués, même à l’approche des mi-sessions de cette semaine, leurs récentes performances indiquent autre chose.

La semaine de congé n’étant toujours pas là, ils se concentrent sur ce qu’ils peuvent contrôler : vaincre les chevaux de Troie.

« Aujourd’hui, j’avais l’impression que c’était la première semaine », a déclaré l’ailier rapproché Mitchell Evans après l’entraînement de mardi. « Je me sentais bien. »

La clé maintenant, cependant, est que les Irlandais apportent la même énergie, la même concentration et la même passion au stade Notre-Dame samedi soir et font quelque chose que les critiques ne pensent pas possible – se donner une autre chance de revenir dans la conversation des séries éliminatoires.

« Si vous êtes un compétiteur d’élite, ce que je sais et nous le sommes, vous ne faites pas de choix lorsque vous vous préparez à affronter un adversaire », a déclaré Freeman. « Il faut continuer à se préparer comme nous sommes censés le faire, même après une défaite. »