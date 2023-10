Notre Dame force cinq revirements et inflige à l’USC sa première défaite lors d’une victoire 48-20

Xavier Watts a intercepté Caleb Williams à deux reprises et a renvoyé un échappé pour un touché alors que le n°21 de Notre Dame a infligé au n°10 de Californie du Sud sa première défaite dans une victoire de 48-20 samedi soir.

Après avoir perdu deux fois en trois matchs, les Fighting Irish (6-2) ont largement rebondi face à leurs rivaux de longue date. Watts a eu deux des trois choix de Notre Dame en première mi-temps contre Williams, puis un scoop and score de 15 verges avec 3:27 à jouer pour ajouter un point d’exclamation.

Benjamin Morrison a eu l’autre interception de Notre-Dame de la mi-temps, menant au plongeon d’Audric Estime d’un mètre qui a donné l’avantage à Notre-Dame 24-3. Une semaine après avoir effacé un déficit de 17 points pour battre l’Arizona en prolongation, les Trojans (6-1) n’ont pas connu un tel retour en force.

Williams n’avait été intercepté qu’une seule fois, mais il a été limogé quatre fois par les Fighting Irish et a terminé avec 199 yards par la passe et un TD.

Avec une moyenne de 51,8 points par match, l’USC s’est retrouvé avec cinq revirements et a été limité à 92 verges au sol. Les Fighting Irish ont accumulé 11 plaqués pour défaite.

Williams a ramené l’USC à 31-20 avec une passe de sept verges à Brenden Rice avec 9:04 à jouer au quatrième quart.

Quelques secondes plus tard, l’avance de Notre Dame a rebondi à 18 points lorsque Jadarian Price a renvoyé le coup d’envoi suivant sur 99 yards pour un score.

L’USC a perdu pour la cinquième fois consécutive au stade Notre Dame.

Faits saillants de l’USC contre Notre-Dame

Reportage de l’Associated Press.

