Notre Dame débarque Teddy Rezac: L’Irlandais a-t-il trouvé un dormeur dans le LB 3 étoiles du Nebraska?

Notre Dame a décroché son 15e engagement et son premier secondeur dans la classe de recrutement 2024 vendredi lorsque le trois étoiles Teddy Rezac a annoncé pour les Irlandais après un recrutement éclair. Voici ce que vous devez savoir :

Rezac joue pour Westside High School à Omaha, Neb., Et est classé n ° 8 parmi les espoirs du Nebraska dans le 247Sports Composite.

Le coordinateur défensif irlandais Al Golden s’est rendu à Westside à Omaha début mai. Selon l’entraîneur adjoint de Westside, Tyler Wrice, Rezac a couru un sprint de 4,48 sur 40 verges au cours de cet entraînement.

Notre Dame n’était que la deuxième école Power 5 à proposer Rezac, après le Boston College. Il a fallu au Nebraska jusqu’à jeudi pour offrir la perspective de l’État de l’un des meilleurs programmes de préparation de l’État, qui a remporté deux championnats d’État au cours des trois dernières saisons.

Rezac joue pour l’entraîneur-chef Paul Limongi, qui a pris la relève à Westside la saison dernière. Il a passé les 16 saisons précédentes à Burke High School, où il a entraîné la sécurité irlandaise actuelle Xavier Watts.

Extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé tout au long de ce processus… Engagé 🍀🍀 #goirish pic.twitter.com/yH5j8ZriMv — Teddy Rezac (@teddyrezac) 12 mai 2023

Où se projette Rezac dans la défense de Notre-Dame ?

Les Irlandais ont aimé l’athlète de 6 pieds 4 pouces et 195 livres en tant que secondeur extérieur, qui est l’une des nombreuses positions que Rezac occupe à Westside. Il a commencé comme secondeur extérieur, demi de coin, sécurité et receveur large. La construction longue et maigre de Rezac signifie probablement qu’il est une perspective de développement pour Notre Dame plutôt qu’un contributeur prêt à l’emploi.

Dans le 247 Sports Composite, Rezac se classe comme la perspective globale n ° 950 du pays et «l’athlète» n ° 101, ce qui est particulièrement bas par rapport au recrutement récent de Notre Dame. Au cours des 10 cycles de recrutement précédents, Notre Dame n’a recruté que 11 prospects non spécialisés avec un classement inférieur dans le 247Sports Composite. Rezac serait le secondeur le moins bien noté à signer avec Notre Dame depuis Drew White dans la classe 2017.

Pourtant, un projet a du sens pour Notre Dame après la classe de recrutement de trois hommes de l’année dernière composée de Drayk Bowen, Jaiden Ausberry et Preston Zinter, trois inscrits en milieu d’année qui ont impressionné au cours de leurs premiers semestres. Ausberry joue la même position de rover que Rezac pourrait.

Pourquoi Notre Dame a-t-elle offert Rezac si tôt ?

Notre Dame a eu le courage de ses convictions dans cette offre après la visite scolaire de Golden.

En plus de courir le sprint de 40 verges, Rezac a suivi un entraînement qui a montré sa flexibilité dans l’espace. À la fin, Golden en avait assez vu pour croire que l’athlète du Nebraska pourrait devenir quelque chose d’important à Notre-Dame. Wrice, qui est le coordinateur du recrutement de Westside et l’entraîneur des receveurs, a accepté.

« Notre Dame et Boston College voient quelque chose que beaucoup d’autres programmes ne voient pas », a déclaré Wrice. « En tant qu’entraîneur qui le voit régulièrement, je pense qu’il peut concourir au niveau Power 5, mais certains entraîneurs sont biaisés. »

Pourtant, même Wrice a été surpris par le rythme de recrutement de Rezac. Il a pensé que les programmes plus importants voudraient voir des films seniors avant de bouger. Au lieu de cela, Notre Dame a cru en sa propre évaluation, qui a déplacé les Irlandais en tête de file, probablement devant le Nebraska en forme naturelle.

Que dit cet engagement sur le recrutement défensif de Notre Dame ?

La classe défensive de Notre Dame connaît un début curieux, car les Irlandais n’ont pas un seul joueur parmi les 300 meilleurs engagés de ce côté du ballon. Les Irlandais ont signé en moyenne cinq espoirs parmi les 300 meilleurs en défense dans chacune des cinq dernières classes de recrutement, dont sept dans chacun des deux derniers cycles.

L’engagement défensif le mieux noté pour Notre Dame est l’ailier défensif quatre étoiles Bryce Young, qui se classe au 331e rang au classement général. Notre Dame a sept espoirs offensifs classés plus haut, tous dans le top 300 avec le receveur cinq étoiles Cam Williams et le quart-arrière quatre étoiles CJ Carr classés dans le top 50.

Avec la base de la classe défensive de Notre Dame établie, les Irlandais tenteront de pousser plus loin, y compris le plaqueur défensif cinq étoiles Justin Scott (Chicago) et l’ailier défensif cinq étoiles Elijah Rushing (Tucson, Arizona). Notre Dame est également un joueur sérieux pour le secondeur quatre étoiles Kyngstonn Viliamu-Asa (Bellflower, Californie), qui est à Notre Dame, USC et Ohio State.

(Photo : Matt Cashore / USA Today)