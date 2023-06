Notre Dame débarque Brauntae Johnson: pourquoi un athlète 4 étoiles répond à un besoin important pour les Irlandais

Notre Dame a marqué un engagement de l’athlète quatre étoiles Brauntae Johnson (Fort Wayne, Indiana) samedi matin. Voici ce que vous devez savoir :

Johnson de 6 pieds 3 pouces et 170 livres est l’espoir défensif le mieux noté de la classe Notre Dame, selon le 247 Sports Composite, et ne suit que le receveur Cam Williams et le quart CJ Carr.

Johnson est un espoir unanime de quatre étoiles classé aussi haut que le n ° 58 au total sur Rivals et aussi bas que le n ° 283 au total sur On3.

L’athlète de Fort Wayne joue le rôle de receveur au North Side High School mais projette comme sécurité pour les Irlandais.

Johnson a choisi Notre Dame plutôt que les finalistes Purdue et Tennessee. Il a également détenu des offres de l’Iowa, de l’État du Michigan et de Washington.

La classe de Notre Dame a dépassé l’État de l’Ohio pour la 4e place nationale dans le classement des équipes 247Sports, bien que les Irlandais aient 21 engagements contre 14 pour les Buckeyes.

Comment Johnson s’intègre-t-il dans la classe de Notre Dame?

Le recrutement de la sécurité a été une affaire volatile au cours des deux derniers cycles et l’atterrissage de Johnson est une grande victoire pour l’entraîneur de la sécurité Chris O’Leary. Johnson est la troisième sécurité à s’engager à Notre Dame ce cycle et de loin la plus grande perspective, devant les trois étoiles Taebron Bennie-Powell et Kennedy Urlacher. Johnson est un espoir que Notre Dame a repéré en personne lors de l’invasion irlandaise l’été dernier lorsqu’il a impressionné. Il n’était pas clair si les Irlandais pouvaient avancer dans le processus de recrutement, mais l’élan a repris ce printemps.

Johnson joue le rôle de receveur à North Side et de nombreuses écoles qui le recrutaient ont vu un avenir offensif. Les Irlandais, cependant, étaient déterminés à assurer la sécurité, à la fois en raison des compétences de Johnson et parce que c’est là que Notre Dame a le plus besoin de recrutement.

Notre Dame a signé deux sécurités lors du dernier cycle chez les quatre étoiles Adon Shuler et Ben Minich. Les deux se sont inscrits tôt, bien que Shuler ait raté tous les entraînements du printemps après une opération à l’épaule et que Minich ait été écarté à mi-chemin en raison d’une blessure à la main.

Les Irlandais n’ont signé que trois perspectives de sécurité potentielles dans les cycles de recrutement 2021-22 combinés et tous les trois ont depuis quitté le programme : Justin Walters, Khari Gee et Jayden Bellamy.

La signature d’au moins trois sécurités ce cycle aide à combler cette lacune.

Qui est le prochain pour Notre-Dame ?

À 21 engagements, Notre-Dame se rapproche de la fin de ce cycle, bien qu’il reste encore de la place pour les plus grands noms au tableau. Seuls le Michigan, Stanford et le Minnesota ont plus d’engagements que Notre Dame.

Parmi les cibles restantes en jeu, Notre Dame pourrait être mieux placée avec le plaqueur offensif quatre étoiles Guerby Lambert (West Roxbury, Mass.) et le secondeur quatre étoiles Kyngstonn Viliamu-Asa (Bellflower, Californie).

Lambert est classé n ° 50 au classement général et est le plaqueur offensif n ° 2 du pays dans le 247Sports Composite. Il fréquente le même lycée (Catholic Memorial) que l’ailier défensif entrant de première année Boubacar Traoré. Lambert a déjà enregistré sa visite officielle à Notre-Dame, avec Ohio State et Boston College les autres prétendants. Les Irlandais semblent être le meilleur pari aujourd’hui.

Viliamu-Asa est plus difficile à lire, mais le n ° 100 du classement général du pays s’est rendu à Notre-Dame pour sa visite officielle le week-end du 16 juin et le personnel irlandais s’est penché sur la vie après le football pour un potentiel majeur en finance / affaires. USC et Ohio State sont la principale compétition, les deux obtenant des officiels en juin. Viliamu-Asa a des coéquipiers du lycée de St. John Bosco engagés dans l’USC, le Texas A&M et la Géorgie. L’école a produit des signataires pour l’Oregon, l’UCLA, Louisville, le Texas, Stanford et Washington au cours du dernier cycle.

L’ailier défensif cinq étoiles Elijah Rushing a également effectué une visite officielle à Notre-Dame ce mois-ci, mais les Irlandais semblent être des tirs plus longs pour l’athlète de l’Arizona qui a également visité officiellement l’Arizona, l’Oregon, le Tennessee et l’UCLA cet été. L’ailier serré quatre étoiles Carter Nelson a également visité ce mois-ci, bien que la Géorgie fasse une course sérieuse avec l’athlète du Nebraska.

Le plaqueur défensif cinq étoiles Justin Scott de Chicago reste une priorité absolue et Notre Dame semble avoir survécu à ses officiels de juin en Géorgie, à Miami, au Michigan et dans l’État de l’Ohio. Notre Dame devrait avoir la chance d’impressionner avec une visite officielle possible pour le match de l’Ohio State le 23 septembre.

