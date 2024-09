Notre-Dame de la Paix prévoit une représentation à Kelowna l’année prochaine – Kelowna News

Photo : Melissa Campbell

Sept mois après avoir joué sur scène à Rock the Lake 2024 devant des milliers de personnes, le célèbre groupe de rock canadien Our Lady Peace sera de retour à Kelowna.

Pour célébrer leur 30e anniversaire, Our Lady Peace a prévu 15 arrêts lors de leur tournée OLP30, dont un arrêt à Kelowna à Prospera Place le 22 février.

Suite à la sortie de OLP30 Vol. One — avec le nouveau single Sonnez l’alarme — le groupe affirme que cette tournée sera un puissant hommage à leur héritage de trois décennies et une expérience inoubliable pour les fans, anciens et nouveaux.

La tournée OLP30 débutera à Calgary le 19 février 2025, emmenant Our Lady Peace à travers de grandes villes comme Edmonton, Ottawa et Halifax alors qu’ils revisitent leurs plus grands succès et présentent de nouveaux morceaux.

Chaque représentation au cours de la tournée d’un mois célébrera l’évolution du groupe tout en offrant un spectacle énergique et unique en son genre que seul Our Lady Peace peut offrir, déclare le groupe dans un communiqué de presse.

Les groupes de rock Collective Soul, Wintersleep et Ash Molloy rejoindront Our Lady Peace en tournée.

Visitez Notre-Dame de la Paix site web pour les billets.