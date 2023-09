Notre Dame commet les 3 touchés de Cam Williams menant Glenbard South devant Larkin – Shaw Local

ELGIN – L’entraîneur de Glenbard South, Ryan Crissey, veut s’assurer que le receveur large Cam Williams obtienne autant de touches que possible.

Mission accomplie.

Williams a capté sept passes pour 189 verges, dont des passes TD de 34 et 69 verges, pour aider les Raiders à battre Larkin 35-0 lors d’un match de la Upstate Eight Conference au Elgin’s Memorial Stadium vendredi soir.

Le commit de Notre Dame a également marqué sur une course de 9 verges et intercepté une passe.

« Cam est spécial », a déclaré Crissey. « Il est titulaire en attaque et en défense. La seule équipe spéciale dans laquelle il ne fait pas partie est l’équipe de coup d’envoi. Nous essayons de lui remettre le ballon autant de fois que possible au cours d’un match.

Williams est satisfait de son choix universitaire et de ses multiples rôles au sein de l’équipe.

« Je suis à l’aise avec ma décision d’aller à Notre-Dame », a déclaré Williams. «Je peux simplement me détendre et profiter de ma saison senior. Je veux aider l’équipe à gagner. L’un de nos objectifs est de remporter la conférence. J’aime effectuer le balayage des avions à réaction et j’étais au bon endroit pour l’interception.

Les Raiders (3-0, 3-0) menaient 14-0 à la mi-temps sur une course de 9 verges de Williams et une passe de TD de 34 verges de Michael Champagne.

Malgré l’avance de deux touchdowns à la mi-temps, Crissey n’était pas satisfait de la performance de son équipe pendant les 24 minutes de jeu.

« Nous avons honnêtement sous-estimé Larkin en première mi-temps », a déclaré Crissey. « Nous n’avons pas joué avec notre cerveau ou notre cœur en première mi-temps. Nous avons répondu avec une bien meilleure seconde période. Nous avons fait ce que nous voulions faire.

DeVontae Clark, qui a joué principalement en défense en première mi-temps, a gagné 78 verges en huit courses, dont une course de TD de 9 verges.

Les Thw Raiders ont intercepté six passes – une de chacun par Williams, Zachary Nyzy, Anthony Colby, Ari Ioannou, Joe Villa et Evan Bogue.

Terrance Boone a capté six passes pour 73 verges pour les Royals (1-2).

« Nous avons joué dur et avons été agressifs », a déclaré l’entraîneur de première année de Larkin, Vincent Ray. « Nous posons les bases dès notre première année. Nous avons des enfants qui adhèrent.

https://football.dailyherald.com/sports/20230908/williams-stars-in-glenbard-souths-shutout-win-at-larkin/