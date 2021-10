Notre Dame-Cincinnati : Brian Kelly a allumé un feu à UC ; Luke Fickell a créé un enfer

À l’automne 1996, vers la fin de quatre années pour la plupart délicieuses couvrant le basket-ball des Memphis Tigers et le football SEC pour le journal Commercial Appeal, il était temps, si possible, de me rapprocher de ma ville natale en raison d’une grave maladie dans la famille. Un peu de sérendipité rare a présenté deux opportunités qui me placeraient exactement à 4,5 heures de Pittsburgh. L’un était au Cincinnati Post. L’autre était au Cincinnati Enquirer.

J’ai préféré l’opportunité Enquirer car il était évident que le journal avait une durée de vie plus longue, mais il était logique d’utiliser l’effet de levier que cette circonstance présentait. The Enquirer offrait la possibilité de couvrir le basket-ball universitaire en général et les Bearcats de Cincinnati de Bob Huggins en particulier. Après 14 ans à travailler sur les deux sports majeurs, à être au travail tous les week-ends de septembre à avril et à ne pas avoir de « jeux à domicile » parce que les écoles que je couvrais nécessitaient généralement 3 heures de route, je voulais au moins en récupérer une partie. . J’ai donc demandé de ne pas couvrir le football. Il a été convenu.

Et puis après avoir travaillé à l’Enquirer pendant trois ans, mon patron était dans le pétrin et avait besoin de quelqu’un pour couvrir l’équipe de football de l’UC. C’était la nouvelle donne : je n’avais qu’à couvrir les matchs à domicile et la conférence de presse hebdomadaire de l’entraîneur. C’était ça. C’est à quel point le football des Bearcats de Cincinnati importait peu en 1999. Le plus grand journal de la ville pouvait les ignorer à moitié et n’attendre aucune conséquence de la part de la communauté.

PLUS : Luke Fickell pourrait-il être le prochain entraîneur de Notre Dame ?

Oui, c’est le même programme Bearcats qui attire maintenant des foules de capacité régulière, a récemment été invité à rejoindre la Big 12 Conference, a joué la Géorgie dans le Chick-fil-A Peach Bowl, est classé n ° 7 dans le sondage Associated Press et est favorisé sur la route contre le n ° 9 Notre Dame lors d’un match de samedi après-midi sous les yeux attentifs de Touchdown Jesus.

C’est Brian Kelly qui a rendu cette occasion possible.

Ne vous y trompez pas : c’est Luke Fickell qui l’a fait.

Maintenant coach à Notre Dame, Kelly est arrivée à Cincinnati en décembre 2006 et a presque immédiatement commencé à forcer le campus et la ville à s’en soucier. Kelly rit maintenant du fait qu’il n’y avait pas de fans entre les lignes de 30 mètres du Nippert Stadium, car celles-ci appartenaient à des détenteurs d’abonnements de basket-ball obligés d’acheter des billets de football comme condition d’entrer dans le Shoemaker Center pour regarder des cerceaux. « C’était alors une école de basket-ball », a-t-il déclaré à Sporting News.

Kelly a été laissée derrière de magnifiques joueurs par l’ancien entraîneur Mark Dantonio, dont l’ailier défensif Connor Barwin, le large Mardy Gilyard et le quart-arrière Tony Pike, mais Dantonio était bien plus efficace pour entraîner une équipe de football que pour créer une base de fans. Kelly excellait dans les deux.

Lors de sa deuxième saison, 2008, après que les Bearcats eurent remporté une victoire de 28-21 à domicile contre Pitt qui assurait pratiquement le premier championnat Big East du programme, j’ai écrit que Kelly serait stupide de quitter Cincinnati pour un programme vexant du Tennessee parce qu’il construit quelque chose d’extraordinaire avec sa propre personnalité et son ingéniosité. Il est resté. Un an plus tard, après que les Bearcats ont remporté un autre titre dans le Big East en battant Pitt dans un classique de 45-44 au Heinz Field qui reste l’un des grands matchs de football universitaire de ce siècle, l’attrait de Notre Dame était trop puissant pour qu’il résiste.

BENDER : Tendances des paris pour ND-Cincinnati | Choix contre la propagation pour les matchs du Top 25

Son départ n’a pas été traité avec grâce. La nouvelle qu’il avait accepté le poste de ND a été divulguée le soir du banquet de l’équipe des Bearcats, avant qu’il n’en informe les joueurs. Il a laissé derrière lui une équipe invaincue pour jouer dans un match de bowl majeur afin de commencer à recruter pour les Irlandais.

Même sans cette transition bâclée, ce n’était pas un voyage sans couture de là à ici. Butch Jones s’est avéré un gardien compétent du programme, égalant deux fois pour les championnats du Big East, mais les quatre années de Tommy Tuberville à Cincinnati ont été une ponction d’argent nue qui a presque fait couler le programme.

Sans l’arrivée de Fickell et un recrutement agressif, confiant et perspicace, les Bearcats seraient probablement bloqués avec Tulane et Tulsa à l’American Athletic Conference pour les prochaines années.

Au lieu de cela, ils se rendront à Notre Dame avec une liste impressionnante comprenant des espoirs de la NFL comme le demi de coin Sauce Gardner et le rusher de pointe Myjai Sanders. Et avec une chance légitime de gagner.

Getty Images

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/45/80/fickell-ridder-getty-9-30jpg_1j6zenk0euqr21384vska8gtkp.jpg?t=929527708&w=500&quality=80



Ils ont remporté 23 de leurs 27 derniers matchs et ont une fiche de 5-2 au cours des quatre dernières saisons contre des adversaires de Power 5. Sans le remarquable redressement de 11-2 de Fickell lors de sa deuxième saison, 2018, UC n’aurait jamais été sur le radar de Notre Dame. Le jeu a été annoncé en avril 2019. Les Bearcats ont parcouru 240 milles sur la route pendant tout ce temps, et ND n’a pas programmé Cincinnati depuis 1900. Maintenant, si les Irlandais peuvent perturber, ils auront eux-mêmes une « victoire de qualité ».

Cela est vrai même s’il y a eu de nombreux liens intéressants entre les programmes au fil des ans. Rick Minter, l’entraîneur que j’ai «couvert» à l’UC, avait été le coordinateur défensif irlandais sous Lou Holtz. Le coordinateur défensif irlandais Marcus Freeman a quitté l’équipe de Fickell pour travailler pour Kelly cette année seulement. ND a recruté des dizaines de résidents du sud-ouest de l’Ohio au fil des ans, dont un de la première famille de sports de Cincinnati, le secondeur Mike Larkin dans les années 1980, ainsi que l’ailier rapproché Kyle Rudolph en 2008 et l’actuel garde gauche Zeke Correll.

L’équipe des Bearcats que j’ai couverte en 1999 est devenue beaucoup plus intéressante rétrospectivement qu’elle ne l’était à l’époque. Minter avait un coordinateur offensif nommé Jimbo Fisher. L’entraîneur des arrières défensifs s’appelait Mike Tomlin. Ils ont provoqué une surprise improbable lors d’un match à domicile improbable contre le n ° 9 du Wisconsin – c’était le seul match que j’ai couvert qui a attiré toute sorte de foule, et la plupart d’entre eux étaient des fans des Badgers – mais n’ont terminé que 3-8.

Au cours de cette période, la NCAA tentait d’imposer une norme pour l’adhésion à la division IA (ce qu’on appelle maintenant FBS) qui obligeait les équipes à attirer plus de 15 000 fans par match en moyenne. C’est donc plus ou moins ce que Cincinnati prétendait, et pour leur défense, ils vendaient au moins autant de billets. Mais le Nippert Stadium était rarement rempli à plus de 25 %. Un Nippert rénové offre désormais l’un des sites les plus intrigants du football universitaire, que les membres du Big 12 découvriront bientôt.

Samedi, l’équipe qui habite cet endroit se rendra dans le stade le plus célèbre du sport. Les Bearcats de Fickell s’inclineront devant leur plus grand moulin à vent à ce jour. Ils n’atteindront pas les éliminatoires du football universitaire sans une victoire, et très probablement pas avec une, mais quel moment incroyable ce serait pour un programme qui n’avait même pas d’importance sur son propre campus il y a deux décennies. Dans ce cas, Kelly n’aurait qu’à s’en prendre à lui-même.