SOUTH BEND, Ind.: Brian Kelly ne se retient pas sur l’un des principaux buts de Notre Dame lors de la demi-finale des éliminatoires de football universitaire contre l’Alabama vendredi.

Nous voulons courir le ballon, nous devons diriger le football, a déclaré Kelly. En fonction de qui nous sommes et de la façon dont nous avons fonctionné cette année, nous devrons exécuter le ballon plus efficacement que nous l’avons fait la dernière fois que nous avons joué.

La dernière fois était une défaite 34-10 dans le championnat de l’ACC contre Clemson n ° 2, une note aigre pour les Fighting Irish avant la confrontation contre le Crimson Tide, le mieux classé. La longue liste de ce qui ne va pas était longue de 44 verges au sol sur 30 portées, six sacs du quart-arrière Ian Book et seulement 3 sur 12 sur des conversions de troisième-down.

Ensuite, il y a l’attaque de haute puissance de l’Alabama dirigée par une paire de finalistes du trophée Heisman dans le quart-arrière Mac Jones et le receveur large DeVonta Smith avec le demi offensif Najee Harris qui bat pour une équipe qui marque en moyenne 49,2 points en 11 victoires consécutives.

La meilleure façon d’arrêter cela, croit Kelly, est de garder l’offensive en marge. L’offensive de Notre-Dame est en moyenne de 33:57 minutes de contrôle du ballon par match (huitième au niveau national).

Conscient du fait qu’il s’agit d’une infraction électrique qui marque des boisseaux et des boisseaux de points, Kelly a déclaré à propos du Tide. Notre attaque a toujours été une infraction de contrôle du ballon. Nous ne pouvons pas entrer dans ce jeu et changer qui nous sommes. C’est en quelque sorte notre ADN cette année. Nous ne pouvons pas être à trois. Nous voulons garder le football.

Après avoir remporté une victoire de 12-7 sur Louisville le 17 octobre, Notre-Dame a remporté une séquence de six victoires consécutives au cours de laquelle elle a remporté le temps de la bataille pour la possession dans chaque match avec une moyenne de 217 verges au sol, 279 verges par la passe et plus de 40 points. par match. Cette séquence comprenait une victoire de 47-40 en double prolongation contre Clemson, alors premier classé, au cours de laquelle Book a terminé avec 377 verges au total en attaque et le demi offensif Kyren Williams avait 140 verges au sol, l’un de ses six matchs à plus de 100 verges au cours d’un 1061 saison de début de cour.

L’Irlandais classé quatrième sera sans centre junior Jarrett Patterson, le leader vocal sur la ligne offensive avec 21 départs consécutifs avant la chirurgie du pied de fin de saison fin novembre.

Jarrett est le meilleur centre du pays, si je suis honnête, a insisté la deuxième équipe d’Associated Press All-America contre Liam Eichenberg. Un de nos meilleurs joueurs nous manque.

Les Irlandais ont commencé le premier étudiant de deuxième année Zeke Correll, qui a subi une entorse de la cheville tardivement contre la Caroline du Nord, et maintenant Josh Lugg à la place de Patterson. Mais la ligne n’a pas été la même en raison d’une mauvaise exécution Correll et Lugg ont chacun eu des problèmes de rupture et ont rendu 10 sacs de Book au cours des trois derniers matchs.

Nous devons nous concentrer un jeu à la fois, en particulier sur le troisième essai, a déclaré Book. C’est comme ça que vous gagnez des jeux. Nous voulons gagner cette troisième bataille. Et c’est ce que nous prévoyons de faire.

Book a parfois été électrique cette saison, prolongeant les jeux avec ses pieds. Si cette avenue est fermée, cela pourrait signifier des passes plus courtes aux extrémités serrées Michael Mayer et Tommy Tremble et éventuellement des écrans utilisant Williams.

Cela pourrait aider à ouvrir les voies rapides contre une défense de l’Alabama qui comprend le demi de coin de toute l’Amérique Patrick Surtain II et les secondeurs Dylan Moses, Christian Harris et Will Anderson Jr., un étudiant de première année qui a dirigé la Conférence du Sud-Est avec sept sacs de quart.

Le coordinateur offensif de première année Tom Rees, quart-arrière de réserve sur l’équipe irlandaise de Kellys 2012 qui a perdu 42-14 contre l’Alabama lors du match de championnat BCS la dernière fois que les équipes se sont rencontrées, ne pense pas que Book ait besoin de tout mettre sur ses épaules.

Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’héroïque à faire, qui va nous gagner à lui seul le match, a déclaré Rees. Pour nous (c’est à peu près) être plus cohérent sur le premier et le deuxième down… ne pas se mettre derrière les chaînes et nous mettre dans des situations de troisième et long.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/tag/Collegefootball et http://www.twitter.com/AP_Top25